Dec 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE237A16B64 KOTAK MAH BK 29-Dec-14 99.9326 8.2059 1 75 99.9326 8.2059 INE652A16IN4 STATE BK OF PATIALA 29-Dec-14 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE238A16VA2 AXIS BK 29-Dec-14 99.9306 8.4495 1 5 99.9306 8.4495 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.8373 8.4975 2 100 99.8373 8.4975 INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 99.8363 8.5498 1 25 99.8363 8.5498 INE434A16JE4 ANDHRA BK 5-Jan-15 99.8373 8.4975 1 5 99.8373 8.4975 INE141A16RO7 OBC 7-Jan-15 99.7921 8.4491 1 5 99.7921 8.4491 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.3472 8.2703 1 25 99.3472 8.2703 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.0393 8.4299 1 25 99.0393 8.4299 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 99.0393 8.4299 1 25 99.0393 8.4299 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.0614 8.2346 2 10 99.0574 8.2696 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 98.9457 8.4548 1 25 98.9457 8.4548 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 98.8105 8.4499 1 50 98.8105 8.4499 INE692A16DW2 UNION BK OF INDIA 16-Feb-15 98.8390 8.2451 1 5 98.8390 8.2451 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 98.7814 8.3384 1 0.1 98.7814 8.3384 INE668A16758 TAMILNAD MERCANTILE BK 20-Feb-15 98.6921 8.6377 1 100 98.6921 8.6377 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.7172 8.4698 1 25 98.7172 8.4698 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 98.8120 8.2799 1 25 98.8120 8.2799 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 98.6541 8.4399 1 50 98.6541 8.4399 INE028A16987 BK OF BARODA 23-Feb-15 98.6494 8.4698 1 25 98.6494 8.4698 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.6482 8.3361 27 1850 98.6480 8.3374 INE077A16CF3 DENA BK 24-Feb-15 98.6448 8.3574 4 500 98.6448 8.3574 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 98.6484 8.3351 3 205 98.6480 8.3374 INE651A16HC1 STATE BK OF MYSORE 24-Feb-15 98.6404 8.3849 2 200 98.6404 8.3849 INE683A16FD6 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-15 98.6352 8.4174 2 200 98.6352 8.4174 INE608A16HJ6 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-15 98.6448 8.3574 4 75 98.6448 8.3574 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 98.6316 8.4399 1 25 98.6316 8.4399 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.6204 8.3702 5 148 98.6258 8.3372 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 98.5800 8.4801 2 50 98.5800 8.4801 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.5969 8.2448 1 50 98.5969 8.2448 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.5658 8.4302 1 50 98.5658 8.4302 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 98.5025 8.4075 2 200 98.5025 8.4075 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.5148 8.3374 1 50 98.5148 8.3374 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.4726 8.4500 1 5 98.4726 8.4500 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.4669 8.3573 2 300 98.4669 8.3573 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.4300 8.4375 2 200 98.4300 8.4375 INE692A16CS2 UNION BK OF INDIA 5-Mar-15 98.4350 8.4102 1 3 98.4350 8.4102 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.4277 8.4501 1 2 98.4277 8.4501 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.3400 8.4401 1 10 98.3400 8.4401 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.3338 8.3577 3 550 98.3338 8.3577 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.3238 8.4086 3 225 98.3254 8.4005 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 98.3087 8.3725 5 200 98.2998 8.4174 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.2489 8.4486 2 3.22 98.2489 8.4486 INE705A16JR9 VIJAYA BK 16-Mar-15 98.1774 8.4700 1 0.5 98.1774 8.4700 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 98.1551 8.4697 1 3.9 98.1551 8.4697 INE476A16NE7 CANARA BK 19-Mar-15 98.1186 8.4323 1 0.47 98.1186 8.4323 INE976G16786 THE RATNAKAR BK 23-Mar-15 97.9799 8.6499 1 50 97.9799 8.6499 INE683A16DF6 THE SOUTH INDIAN BK 23-Mar-15 98.0074 8.5297 2 3.25 98.0074 8.5297 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.4398 8.5825 1 25 96.4398 8.5825 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 94.6031 8.6400 1 0.1 94.6031 8.6400 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 93.6944 8.6800 1 10 93.6944 8.6800 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 93.2643 8.7000 1 25 93.2643 8.7000 =============================================================================================== *: Crores