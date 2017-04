Dec 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 99.9019 8.9614 3 225 99.8987 9.2530 INE434A16JE4 ANDHRA BK 5-Jan-15 99.8359 8.5707 1 65 99.8359 8.5707 INE141A16RN9 OBC 6-Jan-15 99.8124 8.5753 1 275 99.8124 8.5753 INE095A16PF7 INDUSIND BK 7-Jan-15 99.7907 8.5061 1 350 99.7907 8.5061 INE428A16OQ0 ALLAHABAD BK 7-Jan-15 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE528G16ZM9 YES BK 9-Jan-15 99.7503 8.3062 2 40 99.7503 8.3062 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.6266 8.5501 2 275 99.6266 8.5501 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.6145 8.3089 1 100 99.6145 8.3089 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.5293 8.2199 1 25 99.5293 8.2199 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 99.5293 8.2199 1 22 99.5293 8.2199 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.5282 8.2392 1 5 99.5282 8.2392 INE008A16TG0 IDBI BK 20-Jan-15 99.5282 8.2392 1 5 99.5282 8.2392 INE476A16PB8 CANARA BK 21-Jan-15 99.4718 8.4268 1 300 99.4718 8.4268 INE141A16RW0 OBC 23-Jan-15 99.4246 8.4495 1 100 99.4246 8.4495 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.4657 8.1695 1 5 99.4657 8.1695 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.1291 8.2223 2 150 99.1291 8.2223 INE976G16AG5 THE RATNAKAR BK 6-Feb-15 99.1453 8.2804 1 5 99.1453 8.2804 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.0542 8.5003 1 5 99.0542 8.5003 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.0542 8.5003 1 5 99.0542 8.5003 INE608A16HL2 PUNJAB AND SIND BK 13-Feb-15 98.9810 8.3503 1 25 98.9810 8.3503 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 98.9138 8.3503 1 25 98.9138 8.3503 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 98.7325 8.3674 2 200 98.7325 8.3674 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.7185 8.3124 6 550 98.7174 8.3199 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.7409 8.3116 3 400 98.7436 8.2932 INE683A16FD6 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-15 98.7052 8.4000 2 200 98.7052 8.4000 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 98.7531 8.2297 1 25 98.7531 8.2297 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.6894 8.3573 2 200 98.6894 8.3573 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.6797 8.4200 4 200 98.6797 8.4200 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 98.6671 8.3573 2 250 98.6671 8.3573 INE608A16HK4 PUNJAB AND SIND BK 26-Feb-15 98.6561 8.4272 3 250 98.6561 8.4272 INE434A16JY2 ANDHRA BK 26-Feb-15 98.7060 8.2500 1 5 98.7060 8.2500 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 98.6336 8.4274 5 500 98.6336 8.4274 INE667A16EU6 SYNDICATE BK 27-Feb-15 98.6349 8.4191 9 450 98.6352 8.4174 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.6339 8.4255 5 400 98.6332 8.4299 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.6466 8.3463 4 350 98.6348 8.4199 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.6541 8.4399 1 50 98.6541 8.4399 INE976G16AI1 THE RATNAKAR BK 27-Feb-15 98.6124 8.5600 1 50 98.6124 8.5600 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.6332 8.4299 1 25 98.6332 8.4299 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.5679 8.4176 4 200 98.5679 8.4176 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.5924 8.4050 4 125 98.5924 8.4050 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.6164 8.3951 1 100 98.6164 8.3951 INE667A16ES0 SYNDICATE BK 2-Mar-15 98.5696 8.4075 2 100 98.5696 8.4075 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.5924 8.4050 1 50 98.5924 8.4050 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 98.5696 8.4075 1 25 98.5696 8.4075 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 98.5438 8.4276 2 100 98.5438 8.4276 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.5400 8.4499 1 0.1 98.5400 8.4499 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.5249 8.4073 4 350 98.5249 8.4073 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.5054 8.5201 2 200 98.5054 8.5201 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.5007 8.4176 3 200 98.4999 8.4224 INE562A16HH9 INDIAN BK 5-Mar-15 98.5025 8.4075 4 150 98.5025 8.4075 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.5025 8.4075 2 100 98.5025 8.4075 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.5253 8.4050 1 50 98.5253 8.4050 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.5210 8.4298 1 25 98.5210 8.4298 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.4990 8.4275 1 0.5 98.4990 8.4275 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.5029 8.4053 1 25 98.5029 8.4053 INE434A16KB8 ANDHRA BK 9-Mar-15 98.3923 8.5200 1 200 98.3923 8.5200 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.4314 8.4299 1 25 98.4314 8.4299 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.3930 8.3963 4 450 98.3970 8.3750 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.3866 8.4303 2 100 98.3866 8.4303 INE667A16EW2 SYNDICATE BK 10-Mar-15 98.3909 8.4074 2 75 98.3909 8.4074 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.3137 8.4602 1 100 98.3137 8.4602 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 98.3221 8.4174 2 100 98.3221 8.4174 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.3196 8.4301 1 25 98.3196 8.4301 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 98.2770 8.4200 1 25 98.2770 8.4200 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.2263 8.4499 2 50 98.2263 8.4499 INE428A16OY4 ALLAHABAD BK 19-Mar-15 98.2060 8.4402 1 100 98.2060 8.4402 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 98.2102 8.4200 1 25 98.2102 8.4200 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 98.0958 8.4348 3 100 98.0958 8.4348 INE112A16FX4 CORPORATION BK 5-May-15 97.1004 8.5823 2 50 97.1004 8.5823 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 96.9701 8.5750 1 0.05 96.9701 8.5750 INE095A16OD5 INDUSIND BK 2-Jun-15 96.4391 8.6950 1 0.1 96.4391 8.6950 INE095A16OA1 INDUSIND BK 9-Jun-15 96.2843 8.6949 1 0.05 96.2843 8.6949 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 93.5762 8.6701 1 25 93.5762 8.6701 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.3282 8.6400 1 25 93.3282 8.6400 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 93.2435 8.7001 2 50 93.2435 8.7001 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 92.6245 8.6501 1 100 92.6245 8.6501 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 92.4217 8.6750 1 1.6 92.4217 8.6750 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 92.4177 8.6300 2 55 92.4177 8.6300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.