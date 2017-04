Dec 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 99.9516 8.8373 1 100 99.9516 8.8373 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 99.9250 9.1297 3 85 99.9249 9.1440 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.9287 8.6851 3 75 99.9290 8.6445 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 99.9507 9.0017 1 50 99.9507 9.0017 INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.9515 8.8555 1 25 99.9515 8.8555 INE428A16ON7 ALLAHABAD BK 5-Jan-15 99.8643 8.2663 4 20 99.8643 8.2663 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.6394 8.2558 4 340 99.6371 8.3088 INE141A16RU4 OBC 19-Jan-15 99.5489 8.2699 1 120 99.5489 8.2699 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.5489 8.2699 1 80 99.5489 8.2699 INE141A16RW0 OBC 23-Jan-15 99.4585 8.2801 1 50 99.4585 8.2801 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.4657 8.1695 1 20 99.4657 8.1695 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.3552 8.4600 1 100 99.3552 8.4600 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.3772 8.1695 1 25 99.3772 8.1695 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.3635 8.3504 1 10 99.3635 8.3504 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.3017 8.2797 1 50 99.3017 8.2797 INE095A16PN1 INDUSIND BK 3-Feb-15 99.2130 8.2724 1 15 99.2130 8.2724 INE008A16XK4 IDBI BK 4-Feb-15 99.1962 8.4504 1 25 99.1962 8.4504 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 99.1457 8.5002 1 5 99.1457 8.5002 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.0889 8.3902 1 25 99.0889 8.3902 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.0857 8.4200 1 5 99.0857 8.4200 INE705A16IQ3 VIJAYA BK 9-Feb-15 99.0763 8.2998 1 5 99.0763 8.2998 INE691A16JB5 UCO BK 10-Feb-15 99.0575 8.4704 1 5 99.0575 8.4704 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 99.0382 8.4397 1 25 99.0382 8.4397 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 98.9087 8.3900 2 50 98.9087 8.3900 INE112A16FG9 CORPORATION BK 18-Feb-15 98.8591 8.4247 1 5 98.8591 8.4247 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 98.8693 8.3485 1 2 98.8693 8.3485 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.8174 8.4003 1 50 98.8174 8.4003 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.8399 8.4001 1 25 98.8399 8.4001 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 98.8426 8.3803 1 25 98.8426 8.3803 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 98.8216 8.3701 1 25 98.8216 8.3701 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 98.7956 8.2401 1 25 98.7956 8.2401 INE683A16FD6 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-15 98.7288 8.3922 1 200 98.7288 8.3922 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.7321 8.3701 3 153 98.7321 8.3701 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.7280 8.5502 1 25 98.7280 8.5502 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 98.7176 8.4671 1 5 98.7176 8.4671 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.7052 8.5500 1 25 98.7052 8.5500 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.7052 8.5500 1 5 98.7052 8.5500 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.6604 8.4001 2 200 98.6627 8.3853 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.6571 8.4207 4 182 98.6604 8.3999 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 98.6571 8.4209 4 150 98.6576 8.4177 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.6584 8.4126 1 50 98.6584 8.4126 INE667A16EU6 SYNDICATE BK 27-Feb-15 98.6975 8.3050 2 50 98.7060 8.2500 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 98.6843 8.3902 1 25 98.6843 8.3902 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.6828 8.3999 1 25 98.6828 8.3999 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.6556 8.4304 1 25 98.6556 8.4304 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 98.5912 8.4122 10 850 98.5986 8.3674 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 98.5920 8.4074 15 800 98.5920 8.4074 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.5901 8.4191 4 175 98.5899 8.4201 INE667A16ES0 SYNDICATE BK 2-Mar-15 98.5880 8.4318 5 175 98.5887 8.4274 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 98.5920 8.4074 2 100 98.5920 8.4074 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.5996 8.3611 3 78 98.6007 8.3547 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.6205 8.3698 1 50 98.6205 8.3698 INE705A16IZ4 VIJAYA BK 2-Mar-15 98.6188 8.3803 1 25 98.6188 8.3803 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 98.6221 8.3600 1 25 98.6221 8.3600 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 98.6140 8.4098 1 5 98.6140 8.4098 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.5662 8.4278 5 400 98.5662 8.4278 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 98.5716 8.3957 4 100 98.5759 8.3699 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.5874 8.4353 1 5 98.5874 8.4353 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 98.5899 8.4201 1 5 98.5899 8.4201 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.5649 8.4355 1 2 98.5649 8.4355 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 98.5424 8.4357 7 500 98.5421 8.4376 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.5438 8.4276 3 115 98.5438 8.4276 INE077A16BJ7 DENA BK 5-Mar-15 98.5197 8.4374 2 300 98.5197 8.4374 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.5231 8.4177 3 175 98.5231 8.4177 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.5570 8.3501 1 100 98.5570 8.3501 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.5214 8.4275 1 25 98.5214 8.4275 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.5570 8.3501 1 25 98.5570 8.3501 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.5223 8.4223 1 12 98.5223 8.4223 INE705A16JE7 VIJAYA BK 9-Mar-15 98.4628 8.3800 1 75 98.4628 8.3800 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.4332 8.4201 1 25 98.4332 8.4201 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.4305 8.4348 1 12 98.4305 8.4348 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.4104 8.4227 9 850 98.4169 8.3875 INE457A16FT1 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-15 98.4220 8.3601 1 25 98.4220 8.3601 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.4146 8.3999 1 25 98.4146 8.3999 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 98.3890 8.4175 1 100 98.3890 8.4175 INE480R16018 INDUSTRIAL AND 12-Mar-15 98.3319 8.5998 1 150 98.3319 8.5998 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.3362 8.4598 1 125 98.3362 8.4598 INE434A16GE0 ANDHRA BK 13-Mar-15 98.3738 8.3802 1 50 98.3738 8.3802 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.3478 8.3998 2 25 98.3478 8.3998 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 98.2765 8.4225 2 6.5 98.2765 8.4225 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.2445 8.4702 1 50 98.2445 8.4702 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.2850 8.3802 1 50 98.2850 8.3802 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 98.2325 8.4198 1 75 98.2325 8.4198 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 98.1180 8.4350 1 0.25 98.1180 8.4350 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 96.9901 8.5811 1 8 96.9901 8.5811 INE457A16FX3 BK OF MAHARASHTRA 23-Sep-15 94.0490 8.6500 2 50 94.0490 8.6500 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 93.7645 8.7000 1 10 93.7645 8.7000 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 93.6321 8.7100 1 5 93.6321 8.7100 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 93.5728 8.6750 2 65 93.5728 8.6750 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.3695 8.6400 1 25 93.3695 8.6400 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 93.3282 8.6400 2 50 93.3282 8.6400 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 93.2435 8.7001 2 50 93.2435 8.7001 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 92.5839 8.6500 2 105 92.5839 8.6500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com