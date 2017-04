Dec 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 99.9547 8.2710 1 223 99.9547 8.2710 INE683A16ER9 THE SOUTH INDIAN BK 2-Jan-15 99.9496 9.2026 3 190 99.9496 9.2026 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 99.9503 9.0748 1 35 99.9503 9.0748 INE428A16ON7 ALLAHABAD BK 5-Jan-15 99.8869 8.2656 6 216.25 99.8869 8.2656 INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 99.6851 8.2358 1 3.5 99.6851 8.2358 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.6630 8.2287 2 756 99.6597 8.3089 INE141A16RS8 OBC 15-Jan-15 99.6603 8.2942 1 50 99.6603 8.2942 INE008A16TG0 IDBI BK 20-Jan-15 99.5500 8.2496 1 95 99.5500 8.2496 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 99.5504 8.2423 1 50 99.5504 8.2423 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.3803 8.4297 1 25 99.3803 8.4297 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.3921 8.2682 1 15 99.3921 8.2682 INE168A16KW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-15 99.3666 8.3095 1 15 99.3666 8.3095 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.3409 8.3506 1 10 99.3409 8.3506 INE028A16862 BK OF BARODA 30-Jan-15 99.3339 8.4399 1 1 99.3339 8.4399 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.2074 8.1003 1 25 99.2074 8.1003 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.1706 8.2503 1 10 99.1706 8.2503 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.1052 8.4500 1 5 99.1052 8.4500 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 99.1052 8.4500 1 5 99.1052 8.4500 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 99.0382 8.4397 1 10 99.0382 8.4397 INE141A16OP1 OBC 12-Feb-15 99.0766 8.0996 1 25 99.0766 8.0996 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 99.0314 8.4999 1 5 99.0314 8.4999 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 99.0218 8.3854 2 25 99.0218 8.3854 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 98.9130 8.5344 1 175 98.9130 8.5344 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 98.9648 8.3000 1 5 98.9648 8.3000 INE476A16PA0 CANARA BK 18-Feb-15 98.8971 8.4802 1 5 98.8971 8.4802 INE692A16DX0 UNION BK OF INDIA 20-Feb-15 98.8549 8.2903 5 150 98.8549 8.2903 INE434A16JZ9 ANDHRA BK 20-Feb-15 98.8475 8.3445 1 76.1 98.8475 8.3445 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 98.8563 8.2800 1 50 98.8563 8.2800 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.8549 8.2903 1 25 98.8549 8.2903 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.8644 8.3851 1 25 98.8644 8.3851 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE008A16UY1 IDBI BK 23-Feb-15 98.7653 8.4500 1 5 98.7653 8.4500 INE608A16HJ6 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-15 98.7692 8.2698 2 50 98.7692 8.2698 INE028A16AD5 BK OF BARODA 24-Feb-15 98.7500 8.4005 1 50 98.7500 8.4005 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.7249 8.7300 1 5 98.7249 8.7300 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 98.7942 8.2498 1 5 98.7942 8.2498 INE476A16PI3 CANARA BK 26-Feb-15 98.7051 8.4010 3 525 98.7082 8.3803 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 98.6857 8.3812 1 150 98.6857 8.3812 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.6890 8.3599 1 100 98.6890 8.3599 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.6905 8.3502 1 75 98.6905 8.3502 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.6905 8.3502 1 50 98.6905 8.3502 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 98.6766 8.4400 2 25 98.6766 8.4400 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.6824 8.5499 1 5 98.6824 8.5499 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.6900 8.4999 1 5 98.6900 8.4999 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.6254 8.3397 3 100 98.6254 8.3397 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 98.6141 8.4092 2 100 98.6141 8.4092 INE667A16ES0 SYNDICATE BK 2-Mar-15 98.6148 8.4049 1 100 98.6148 8.4049 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 98.5900 8.4195 3 150 98.5900 8.4195 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.5998 8.3602 1 50 98.5998 8.3602 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 98.5900 8.4195 1 50 98.5900 8.4195 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 98.6031 8.3402 1 50 98.6031 8.3402 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 98.6031 8.3402 1 25 98.6031 8.3402 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.5734 8.3851 5 350 98.5809 8.3401 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.5728 8.3884 1 300 98.5728 8.3884 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.5927 8.2698 1 25 98.5927 8.2698 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.5513 8.3836 6 488 98.5513 8.3836 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.5485 8.4000 4 300 98.5519 8.3800 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.5536 8.3701 2 75 98.5536 8.3701 INE562A16HH9 INDIAN BK 5-Mar-15 98.5553 8.3601 1 50 98.5553 8.3601 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.5570 8.3501 1 50 98.5570 8.3501 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.4664 8.3600 2 100 98.4664 8.3600 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.4682 8.3501 2 50 98.4700 8.3401 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.4827 8.2698 1 25 98.4827 8.2698 INE667A16EW2 SYNDICATE BK 10-Mar-15 98.4405 8.3802 2 100 98.4405 8.3802 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.4460 8.3502 1 75 98.4460 8.3502 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.4237 8.3511 5 275 98.4239 8.3498 INE940O16042 FIRSTRAND BK 13-Mar-15 98.3290 8.6150 1 50 98.3290 8.6150 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.3796 8.3498 1 25 98.3796 8.3498 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 98.3309 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 98.3309 8.6050 1 25 98.3309 8.6050 INE476A16MZ4 CANARA BK 16-Mar-15 98.3122 8.3550 2 61 98.3122 8.3550 INE036D16FT7 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-15 98.2854 8.4900 1 25 98.2854 8.4900 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 98.2854 8.4900 1 25 98.2854 8.4900 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 98.2770 8.4200 1 1 98.2770 8.4200 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 98.2490 8.3398 1 50 98.2490 8.3398 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 92.7856 8.6000 1 100 92.7856 8.6000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 