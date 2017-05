Jan 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16OM9 ALLAHABAD BK 2-Jan-15 99.9773 8.3000 1 200 99.9773 8.3000 INE168A16KU2 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jan-15 99.9775 8.2082 2 175 99.9775 8.2143 INE141A16RL3 OBC 2-Jan-15 99.9775 8.2255 2 50 99.9774 8.2509 INE651A16GY7 STATE BK OF MYSORE 2-Jan-15 99.9774 8.2509 1 25 99.9774 8.2509 INE608A16HF4 PUNJAB AND SIND BK 2-Jan-15 99.9775 8.2143 1 25 99.9775 8.2143 INE428A16ON7 ALLAHABAD BK 5-Jan-15 99.9098 8.2382 2 300 99.9100 8.2199 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 99.9108 8.1468 1 100 99.9108 8.1468 INE608A16HG2 PUNJAB AND SIND BK 9-Jan-15 99.8195 8.2502 3 350 99.8195 8.2502 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 99.6832 8.2865 2 150 99.6827 8.2988 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.6846 8.2489 2 94 99.6846 8.2489 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.7017 8.4004 1 5 99.7017 8.4004 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 99.5724 8.2497 1 100 99.5724 8.2497 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.5418 8.0006 1 5 99.5418 8.0006 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.4193 8.1998 1 25 99.4193 8.1998 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.4087 8.3503 1 25 99.4087 8.3503 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 99.3821 8.4050 2 415 99.3821 8.4050 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.3934 8.2504 1 100 99.3934 8.2504 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.3488 8.2499 2 180 99.3488 8.2499 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.1909 8.2703 2 150 99.1909 8.2703 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.1283 8.2300 1 100 99.1283 8.2300 INE476A16LY9 CANARA BK 9-Feb-15 99.1586 8.1504 1 5 99.1586 8.1504 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 99.0608 8.4404 1 100 99.0608 8.4404 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 98.9796 8.1801 1 5 98.9796 8.1801 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 98.9146 8.3441 1 40 98.9146 8.3441 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 98.8691 8.3500 2 200 98.8691 8.3500 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.8862 8.3901 1 25 98.8862 8.3901 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.8875 8.3802 1 25 98.8875 8.3802 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 98.9020 8.2698 1 25 98.9020 8.2698 INE683A16FC8 THE SOUTH INDIAN BK 23-Feb-15 98.7945 8.4033 1 100 98.7945 8.4033 INE683A16FD6 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-15 98.7739 8.3904 1 25 98.7739 8.3904 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 98.7913 8.2699 1 25 98.7913 8.2699 INE476A16PI3 CANARA BK 26-Feb-15 98.7383 8.3289 3 225 98.7396 8.3200 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 98.7327 8.3661 1 200 98.7327 8.3661 INE095A16ME7 INDUSIND BK 26-Feb-15 98.7302 8.3828 1 100 98.7302 8.3828 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 98.7349 8.3514 1 95 98.7349 8.3514 INE565A16939 INDIAN OVERSEAS BK 26-Feb-15 98.7471 8.2698 1 50 98.7471 8.2698 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.7117 8.3573 1 200 98.7117 8.3573 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 98.6730 8.3198 1 200 98.6730 8.3198 INE562A16HB2 INDIAN BK 2-Mar-15 98.6620 8.2499 2 200 98.6620 8.2499 INE077A16AU6 DENA BK 2-Mar-15 98.6404 8.3849 2 150 98.6404 8.3849 INE036D16FM2 THE KARUR VYSYA BK 2-Mar-15 98.6428 8.3699 2 132 98.6428 8.3699 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.6620 8.2499 3 125 98.6620 8.2499 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.6580 8.2746 2 100 98.6541 8.2993 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 98.6620 8.2499 1 25 98.6620 8.2499 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.6620 8.2499 1 25 98.6620 8.2499 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.6500 8.3249 1 200 98.6500 8.3249 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.6389 8.2567 2 75 98.6367 8.2702 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.6400 8.2499 1 50 98.6400 8.2499 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 98.6400 8.2499 1 25 98.6400 8.2499 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.6172 8.2550 3 100 98.6180 8.2500 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.6147 8.2700 1 25 98.6147 8.2700 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.5907 8.2816 3 150 98.5927 8.2698 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.5949 8.2567 2 150 98.5960 8.2501 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.6048 8.3299 2 100 98.6048 8.3299 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 98.5927 8.2698 1 25 98.5927 8.2698 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.4982 8.3062 2 125 98.5046 8.2703 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 98.4993 8.3000 1 25 98.4993 8.3000 INE608A16FY9 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-15 98.5085 8.2484 1 2.5 98.5085 8.2484 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.4863 8.2499 1 50 98.4863 8.2499 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.4868 8.2473 2 3.45 98.4863 8.2499 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 98.4332 8.2998 1 25 98.4332 8.2998 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 98.4177 8.2651 1 25 98.4177 8.2651 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.4168 8.2699 1 15.78 98.4168 8.2699 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 98.3748 8.2602 2 200 98.3748 8.2602 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 98.1893 8.3098 1 1.05 98.1893 8.3098 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 97.8144 8.5849 1 95 97.8144 8.5849 INE090A16Q97 ICICI BK 26-May-15 96.6872 8.6248 1 0.1 96.6872 8.6248 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 96.3297 8.4799 1 50 96.3297 8.4799 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 93.4208 8.6550 1 25 93.4208 8.6550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 