Jan 2 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16RM1 OBC 5-Jan-15 99.9339 8.0475 2 200 99.9339 8.0475 INE683A16ES7 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jan-15 99.9339 8.0475 1 100 99.9339 8.0475 INE652A16IP9 STATE BK OF PATIALA 5-Jan-15 99.9359 7.8038 1 25 99.9359 7.8038 INE036D16EZ7 THE KARUR VYSYA BK 5-Jan-15 99.9335 8.0962 1 20 99.9335 8.0962 INE141A16RO7 OBC 7-Jan-15 99.8903 8.0169 1 100 99.8903 8.0169 INE095A16NX5 INDUSIND BK 8-Jan-15 99.8678 8.0528 1 25 99.8678 8.0528 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE008A16TP1 IDBI BK 19-Jan-15 99.6187 8.2178 2 54 99.6176 8.2419 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.6195 8.2008 1 25 99.6195 8.2008 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 99.6181 8.2311 1 22 99.6181 8.2311 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.5949 8.2479 1 30 99.5949 8.2479 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.5333 8.1497 2 30 99.5333 8.1497 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.4415 8.1999 2 150 99.4415 8.1999 INE141A16NY5 OBC 27-Jan-15 99.4388 8.2398 2 100 99.4388 8.2398 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.4449 8.1497 1 5 99.4449 8.1497 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.5082 8.1997 1 5 99.5082 8.1997 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.4165 8.2395 2 100 99.4165 8.2395 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.2137 8.2650 1 150 99.2137 8.2650 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.2151 8.2501 1 100 99.2151 8.2501 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.1525 8.2100 1 100 99.1525 8.2100 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.2090 8.3148 2 30 99.2090 8.3148 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 99.2090 8.3148 1 25 99.2090 8.3148 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.1464 8.2696 1 25 99.1464 8.2696 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 99.0997 8.2899 2 50 99.0997 8.2899 INE608A16HL2 PUNJAB AND SIND BK 13-Feb-15 99.0574 8.2696 1 50 99.0574 8.2696 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 98.9895 8.2799 1 25 98.9895 8.2799 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 98.9372 8.3423 1 10 98.9372 8.3423 INE692A16DX0 UNION BK OF INDIA 20-Feb-15 98.9020 8.2698 2 30 98.9020 8.2698 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 98.9046 8.2500 1 25 98.9046 8.2500 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.8140 8.2661 8 230 98.8134 8.2700 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 98.8091 8.3003 1 25 98.8091 8.3003 INE683A16FD6 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-15 98.7966 8.3885 1 20 98.7966 8.3885 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.7866 8.3024 1 100 98.7866 8.3024 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.8672 8.2002 1 5 98.8672 8.2002 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 98.7681 8.2772 2 350 98.7706 8.2603 INE141A16OS5 OBC 26-Feb-15 98.7640 8.3052 2 100 98.7640 8.3052 INE095A16ME7 INDUSIND BK 26-Feb-15 98.8314 8.2997 1 25 98.8314 8.2997 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 98.7437 8.2926 1 250 98.7437 8.2926 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 98.7385 8.3275 4 225 98.7471 8.2698 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.7415 8.3073 2 200 98.7415 8.3073 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.7344 8.3547 1 200 98.7344 8.3547 INE667A16EU6 SYNDICATE BK 27-Feb-15 98.7411 8.3099 2 75 98.7501 8.2498 INE077A16AT8 DENA BK 27-Feb-15 98.7381 8.3300 1 50 98.7381 8.3300 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.8134 8.2700 1 5 98.8134 8.2700 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.8233 8.2002 1 5 98.8233 8.2002 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 98.6725 8.3232 3 300 98.6714 8.3300 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 98.6698 8.3401 3 250 98.6698 8.3401 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 98.6753 8.3052 3 200 98.6824 8.2601 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.6840 8.2499 5 175 98.6840 8.2499 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 98.6460 8.3499 8 350 98.6460 8.3499 INE168A16KY4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Mar-15 98.6441 8.3616 2 300 98.6456 8.3524 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.6500 8.3249 2 200 98.6500 8.3249 INE608A16FW3 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-15 98.6536 8.3024 1 200 98.6536 8.3024 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 98.6452 8.3547 3 175 98.6452 8.3549 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 98.6492 8.3299 2 100 98.6492 8.3299 INE084A16AQ0 BK OF INDIA 3-Mar-15 98.6620 8.2499 1 100 98.6620 8.2499 INE457A16EG1 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-15 98.6428 8.3699 1 25 98.6428 8.3699 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.6221 8.3600 2 150 98.6221 8.3600 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 98.6237 8.3502 1 100 98.6237 8.3502 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.6037 8.3368 4 625 98.6035 8.3378 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.6012 8.3518 2 250 98.6007 8.3547 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.6070 8.3166 2 150 98.6048 8.3299 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.6177 8.2518 1 50 98.6177 8.2518 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.6174 8.2536 1 12 98.6174 8.2536 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.6604 8.2599 1 25 98.6604 8.2599 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.5284 8.2599 1 50 98.5284 8.2599 INE483A16IJ2 CENTRAL BK OF INDIA 9-Mar-15 98.5249 8.2799 1 50 98.5249 8.2799 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.5249 8.2799 1 25 98.5249 8.2799 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.4991 8.3014 4 550 98.5064 8.2601 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.5689 8.2802 1 250 98.5689 8.2802 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.5082 8.2500 2 2 98.5082 8.2500 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.4845 8.2598 1 125 98.4845 8.2598 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 98.5469 8.2800 1 100 98.5469 8.2800 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.4625 8.2602 2 75 98.4625 8.2602 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.4406 8.2600 1 50 98.4406 8.2600 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.5064 8.2601 1 50 98.5064 8.2601 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 98.4369 8.2799 1 100 98.4369 8.2799 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 96.9157 8.5412 1 0.1 96.9157 8.5412 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.6363 8.4699 1 50 96.6363 8.4699 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.3872 8.4975 2 250 96.3872 8.4975 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 96.3317 8.4751 1 25 96.3317 8.4751 INE652A16JP7 STATE BK OF PATIALA 4-Nov-15 93.3078 8.5550 1 25 93.3078 8.5550 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 92.8262 8.6000 1 50 92.8262 8.6000 INE652A16JT9 STATE BK OF PATIALA 30-Dec-15 92.1621 8.5750 3 75 92.1621 8.5750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 