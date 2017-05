Jan 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16OQ0 ALLAHABAD BK 7-Jan-15 99.9554 8.1500 4 495 99.9555 8.1249 INE608A16HG2 PUNJAB AND SIND BK 9-Jan-15 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE434A16JL9 ANDHRA BK 12-Jan-15 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE008A16TD7 IDBI BK 12-Jan-15 99.8439 8.1522 1 25 99.8439 8.1522 INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 99.7994 8.1518 1 100 99.7994 8.1518 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.7772 8.1504 4 375 99.7772 8.1504 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 99.7772 8.1504 1 300 99.7772 8.1504 INE141A16RS8 OBC 15-Jan-15 99.7772 8.1504 1 95 99.7772 8.1504 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.6856 8.2240 2 100 99.6846 8.2489 INE008A16TP1 IDBI BK 19-Jan-15 99.6872 8.1807 1 25 99.6872 8.1807 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.6842 8.2594 2 3.75 99.6842 8.2594 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.6639 8.2055 4 225 99.6621 8.2501 INE434A16JQ8 ANDHRA BK 23-Jan-15 99.5943 8.2602 1 200 99.5943 8.2602 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.5073 8.2156 5 505 99.5022 8.3003 INE141A16NY5 OBC 27-Jan-15 99.5058 8.2399 1 100 99.5058 8.2399 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.4824 8.2569 2 460 99.4797 8.3001 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.4803 8.2906 3 345 99.4797 8.3001 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.4347 8.3003 6 570 99.4347 8.3003 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 99.4352 8.2934 4 365 99.4347 8.3003 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 99.4347 8.3003 3 155 99.4347 8.3003 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.4415 8.1999 1 10 99.4415 8.1999 INE028A16896 BK OF BARODA 3-Feb-15 99.3529 8.1976 2 1 99.3529 8.1976 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.3042 8.2499 1 150 99.3042 8.2499 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.2815 8.2547 1 150 99.2815 8.2547 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.2819 8.2501 1 25 99.2819 8.2501 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.2191 8.2078 2 100 99.2191 8.2078 INE691A16JB5 UCO BK 10-Feb-15 99.2246 8.1495 1 5 99.2246 8.1495 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 99.1670 8.2865 1 35 99.1670 8.2865 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 99.0574 8.2696 2 50 99.0574 8.2696 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 99.0884 8.1901 1 5 99.0884 8.1901 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 98.9685 8.2700 1 25 98.9685 8.2700 INE008A16UL8 IDBI BK 20-Feb-15 98.9576 8.3583 1 0.05 98.9576 8.3583 INE238A16VV8 AXIS BK 23-Feb-15 98.9177 8.3200 1 25 98.9177 8.3200 INE683A16FD6 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-15 98.8647 8.3829 2 150 98.8647 8.3829 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 98.9046 8.2500 1 5 98.9046 8.2500 INE090A16M34 ICICI BK 24-Feb-15 98.8605 8.4142 1 0.75 98.8605 8.4142 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 98.8825 8.2499 1 5 98.8825 8.2499 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.8028 8.3448 2 200 98.8028 8.3448 INE238A16VZ9 AXIS BK 27-Feb-15 98.8355 8.2702 1 25 98.8355 8.2702 INE112A16FB0 CORPORATION BK 27-Feb-15 98.8120 8.2799 1 5 98.8120 8.2799 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 98.7366 8.3400 2 175 98.7366 8.3400 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.7471 8.2698 1 25 98.7471 8.2698 INE112A16FD6 CORPORATION BK 2-Mar-15 98.7692 8.2698 1 25 98.7692 8.2698 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.7706 8.2603 1 25 98.7706 8.2603 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 98.7182 8.3144 3 300 98.7149 8.3363 INE168A16KY4 THE JAMMU AND KASHMIR BK 3-Mar-15 98.7133 8.3468 2 200 98.7133 8.3468 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.7166 8.3251 1 100 98.7166 8.3251 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.7235 8.2798 1 25 98.7235 8.2798 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.6977 8.3035 3 350 98.6975 8.3049 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 98.6932 8.3327 2 200 98.6932 8.3327 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.6885 8.3632 3 200 98.6909 8.3476 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE608A16FZ6 PUNJAB AND SIND BK 5-Mar-15 98.6757 8.3027 2 500 98.6757 8.3027 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.6714 8.3300 2 200 98.6714 8.3300 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.6604 8.2599 1 25 98.6604 8.2599 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.6824 8.2601 1 25 98.6824 8.2601 INE434A16KB8 ANDHRA BK 9-Mar-15 98.5851 8.3151 2 200 98.5851 8.3151 INE457A16FT1 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-15 98.5740 8.2503 1 150 98.5740 8.2503 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.5630 8.3149 1 50 98.5630 8.3149 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.5723 8.2603 2 2.1 98.5723 8.2603 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 98.5452 8.2899 3 150 98.5452 8.2899 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.4130 8.2901 1 0.5 98.4130 8.2901 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 97.9049 8.4900 6 9.5 97.9049 8.4900 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 96.9259 8.4499 1 25 96.9259 8.4499 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.7230 8.4701 2 100 96.7230 8.4701 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.7013 8.4701 2 75 96.7013 8.4701 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 96.6030 8.5000 2 50 96.6030 8.5000 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 96.1270 8.5500 1 25 96.1270 8.5500 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 93.7727 8.5650 1 25 93.7727 8.5650 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 93.2121 8.6299 4 5.5 93.2121 8.6299 INE652A16JU7 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-15 92.6552 8.5350 2 100 92.6552 8.5350 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 