Jan 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16OQ0 ALLAHABAD BK 7-Jan-15 99.9775 8.2143 1 195 99.9775 8.2143 INE428A16OP2 ALLAHABAD BK 13-Jan-15 99.8430 8.1993 1 100 99.8430 8.1993 INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 99.8186 8.2914 1 300 99.8186 8.2914 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.7969 8.2526 9 490 99.7933 8.4002 INE008A16XJ6 IDBI BK 15-Jan-15 99.7970 8.2495 1 175 99.7970 8.2495 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 99.7958 8.2984 1 50 99.7958 8.2984 INE141A16RU4 OBC 19-Jan-15 99.7055 8.2933 2 85 99.7017 8.4004 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.7017 8.4004 1 5 99.7017 8.4004 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.7141 8.0502 1 3 99.7141 8.0502 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 99.7057 8.2874 1 0.1 99.7057 8.2874 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.6834 8.2804 3 100 99.6834 8.2804 INE141A16RW0 OBC 23-Jan-15 99.6149 8.3003 2 75 99.6149 8.3003 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.6149 8.3003 1 50 99.6149 8.3003 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.6397 8.2491 1 5 99.6397 8.2491 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.5247 8.3006 2 125 99.5247 8.3006 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.5478 8.2901 1 25 99.5478 8.2901 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.5022 8.3003 2 375 99.5022 8.3003 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.4572 8.3001 2 150 99.4572 8.3001 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.4797 8.3001 1 25 99.4797 8.3001 INE095A16PN1 INDUSIND BK 3-Feb-15 99.3704 8.2593 2 26.5 99.3704 8.2593 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.3287 8.2227 2 150 99.3287 8.2227 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.3025 8.2702 1 25 99.3025 8.2702 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 99.3038 8.2547 1 6 99.3038 8.2547 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.2397 8.2246 1 50 99.2397 8.2246 INE428A16OR8 ALLAHABAD BK 9-Feb-15 99.2328 8.2998 1 10 99.2328 8.2998 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 99.1559 8.3978 1 75 99.1559 8.3978 INE476A16MF6 CANARA BK 12-Feb-15 99.1706 8.2503 1 50 99.1706 8.2503 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 99.2026 8.1497 1 5 99.2026 8.1497 INE095A16LQ3 INDUSIND BK 13-Feb-15 99.1450 8.2833 1 100 99.1450 8.2833 INE112A16EU3 CORPORATION BK 13-Feb-15 99.1518 8.2169 1 50 99.1518 8.2169 INE476A16MG4 CANARA BK 16-Feb-15 99.0785 8.2799 1 0.1 99.0785 8.2799 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.9028 8.2635 2 110 98.9056 8.2424 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 98.9020 8.2698 1 25 98.9020 8.2698 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 98.9177 8.3200 1 5 98.9177 8.3200 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 98.9007 8.2797 1 25 98.9007 8.2797 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 98.8718 8.3298 1 25 98.8718 8.3298 INE608A16HK4 PUNJAB AND SIND BK 26-Feb-15 98.8785 8.2798 1 25 98.8785 8.2798 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 98.8499 8.3266 4 205 98.8536 8.2998 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 98.8645 8.2200 1 5 98.8645 8.2200 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.8148 8.4190 2 2.75 98.8148 8.4190 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 98.7662 8.2902 2 200 98.7662 8.2902 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.7648 8.2998 3 75 98.7648 8.2998 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 98.7985 8.2200 1 5 98.7985 8.2200 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 98.7381 8.3300 1 100 98.7381 8.3300 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.7426 8.2999 2 75 98.7426 8.2999 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 98.7441 8.2899 1 50 98.7441 8.2899 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.7204 8.3001 2 200 98.7204 8.3001 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.7204 8.3001 1 50 98.7204 8.3001 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.7575 8.2003 1 5 98.7575 8.2003 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.6983 8.2998 1 50 98.6983 8.2998 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.6983 8.2998 1 50 98.6983 8.2998 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.6761 8.3001 1 25 98.6761 8.3001 INE008A16VJ0 IDBI BK 9-Mar-15 98.6114 8.2899 1 75 98.6114 8.2899 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.5871 8.3032 3 450 98.5871 8.3032 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.5809 8.3401 3 309 98.5809 8.3401 INE457A16FT1 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-15 98.5893 8.2901 1 100 98.5893 8.2901 INE667A16EW2 SYNDICATE BK 10-Mar-15 98.5893 8.2901 2 100 98.5893 8.2901 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.5910 8.2799 1 25 98.5910 8.2799 INE691A16HO2 UCO BK 11-Mar-15 98.5604 8.3301 1 25 98.5604 8.3301 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.5421 8.3076 4 150 98.5469 8.2800 INE940O16042 FIRSTRAND BK 13-Mar-15 98.4872 8.4948 1 50 98.4872 8.4948 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 98.5249 8.2799 1 25 98.5249 8.2799 INE976G16760 THE RATNAKAR BK 13-Mar-15 98.4872 8.4948 1 25 98.4872 8.4948 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.5275 8.2651 1 1 98.5275 8.2651 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.4307 8.3132 1 0.2 98.4307 8.3132 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 98.3929 8.2802 1 50 98.3929 8.2802 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 98.2353 8.2998 2 11.6 98.2347 8.3027 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 97.9296 8.4799 1 1 97.9296 8.4799 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 96.5438 8.4849 1 150 96.5438 8.4849 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 96.4865 8.5200 2 50 96.4865 8.5200 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 96.4017 8.5150 2 50 96.4017 8.5150 INE166A16ME6 ING VYSYA BK 1-Dec-15 92.7477 8.6750 1 25 92.7477 8.6750 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com