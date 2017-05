Jan 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16HG2 PUNJAB AND SIND BK 9-Jan-15 99.9548 8.2527 1 75 99.9548 8.2527 INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 99.8416 8.2725 1 90 99.8416 8.2725 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.8189 8.2777 2 125 99.8191 8.2685 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.8382 8.4504 1 5 99.8382 8.4504 INE683A16EZ2 THE SOUTH INDIAN BK 16-Jan-15 99.7953 8.3188 2 250 99.7953 8.3188 INE141A16RU4 OBC 19-Jan-15 99.7246 8.3999 1 110 99.7246 8.3999 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.7246 8.3999 1 75 99.7246 8.3999 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 99.7078 8.2281 2 200 99.7078 8.2281 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.6406 8.2284 1 5 99.6406 8.2284 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.5477 8.2926 4 165 99.5478 8.2901 INE667A16EO9 SYNDICATE BK 27-Jan-15 99.5500 8.2496 2 100 99.5500 8.2496 INE651A16HA5 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-15 99.5466 8.3122 1 5 99.5466 8.3122 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.5254 8.2884 6 600 99.5250 8.2954 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 99.5194 8.3936 1 110 99.5194 8.3936 INE141A16RX8 OBC 28-Jan-15 99.5247 8.3006 1 100 99.5247 8.3006 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.4803 8.2905 1 75 99.4803 8.2905 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 99.4797 8.3001 1 50 99.4797 8.3001 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 99.4797 8.3001 1 10 99.4797 8.3001 INE237A16B80 KOTAK MAH BK 30-Jan-15 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.5052 8.2500 1 5 99.5052 8.2500 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 99.4193 8.1998 1 5 99.4193 8.1998 INE434A16FG7 ANDHRA BK 6-Feb-15 99.3232 8.2905 1 50 99.3232 8.2905 INE095A16PP6 INDUSIND BK 9-Feb-15 99.2552 8.2998 1 50 99.2552 8.2998 INE112A16ET5 CORPORATION BK 9-Feb-15 99.2845 8.2200 1 5 99.2845 8.2200 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.2776 8.2998 1 5 99.2776 8.2998 INE112A16FC8 CORPORATION BK 12-Feb-15 99.1880 8.3002 1 5 99.1880 8.3002 INE237A16C48 KOTAK MAH BK 16-Feb-15 99.0749 8.5204 1 150 99.0749 8.5204 INE562A16HE6 INDIAN BK 16-Feb-15 99.1241 8.2700 1 5 99.1241 8.2700 INE095A16LP5 INDUSIND BK 16-Feb-15 99.1251 8.2604 1 5 99.1251 8.2604 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.0276 8.3351 1 25 99.0276 8.3351 INE483A16IC7 CENTRAL BK OF INDIA 20-Feb-15 99.0374 8.2503 1 5 99.0374 8.2503 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.9526 8.2202 1 5 98.9526 8.2202 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 98.8980 8.3002 1 25 98.8980 8.3002 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.9158 8.3348 1 25 98.9158 8.3348 INE095A16ME7 INDUSIND BK 26-Feb-15 98.8758 8.3000 1 25 98.8758 8.3000 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.8495 8.3298 2 100 98.8495 8.3298 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 98.8758 8.3000 1 5 98.8758 8.3000 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 98.8091 8.3003 1 25 98.8091 8.3003 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 98.7779 8.3627 1 5 98.7779 8.3627 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 98.7618 8.3202 1 100 98.7618 8.3202 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.7433 8.2953 2 200 98.7437 8.2926 INE608A16HP3 PUNJAB AND SIND BK 4-Mar-15 98.7795 8.1998 1 5 98.7795 8.1998 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.7501 8.2498 1 5 98.7501 8.2498 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.7575 8.2003 1 5 98.7575 8.2003 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.6905 8.3502 1 5 98.6905 8.3502 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.6131 8.2796 1 75 98.6131 8.2796 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.6110 8.2924 1 1 98.6110 8.2924 INE141A16SL1 OBC 11-Mar-15 98.6048 8.3299 1 5 98.6048 8.3299 INE112A16GC6 CORPORATION BK 18-May-15 97.0227 8.5501 1 5 97.0227 8.5501 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 97.0177 8.5000 1 25 97.0177 8.5000 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 96.5497 8.4699 1 50 96.5497 8.4699 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 96.4945 8.4999 1 50 96.4945 8.4999 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 92.9202 8.6100 2 50 92.9202 8.6100 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 92.7444 8.5750 1 25 92.7444 8.5750 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 92.6455 8.5725 1 25 92.6455 8.5725 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com