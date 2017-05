Jan 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16HG2 PUNJAB AND SIND BK 9-Jan-15 99.9775 8.2265 2 75 99.9774 8.2509 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.8401 8.3484 3 250 99.8415 8.2778 INE683A16EZ2 THE SOUTH INDIAN BK 16-Jan-15 99.8173 8.3509 1 50 99.8173 8.3509 INE483A16HS5 CENTRAL BK OF INDIA 19-Jan-15 99.7511 8.2796 1 25 99.7511 8.2796 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 99.7302 8.2286 2 125 99.7302 8.2286 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.7499 8.3196 1 50 99.7499 8.3196 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.7279 8.2990 1 25 99.7279 8.2990 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.5473 8.2993 2 300 99.5473 8.2993 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 99.5462 8.3196 1 100 99.5462 8.3196 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 99.5022 8.3003 1 240 99.5022 8.3003 INE008A16UN4 IDBI BK 16-Feb-15 99.1199 8.3100 1 25 99.1199 8.3100 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 99.0728 8.3316 1 8 99.0728 8.3316 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.0201 8.4001 1 200 99.0201 8.4001 INE090A16L92 ICICI BK 20-Feb-15 99.0172 8.4248 2 148 98.9855 8.6997 INE434A16JZ9 ANDHRA BK 20-Feb-15 99.0283 8.3291 1 10 99.0283 8.3291 INE608A16HJ6 PUNJAB AND SIND BK 24-Feb-15 98.9482 8.2551 1 25 98.9482 8.2551 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 98.9425 8.3003 1 25 98.9425 8.3003 INE008A16XY5 IDBI BK 25-Feb-15 98.9463 8.2701 1 5 98.9463 8.2701 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.9488 8.2503 1 5 98.9488 8.2503 INE608A16FR3 PUNJAB AND SIND BK 27-Feb-15 98.9020 8.2698 1 5 98.9020 8.2698 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.8120 8.2799 2 50 98.8120 8.2799 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.7649 8.2991 1 200 98.7649 8.2991 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.7501 8.3998 1 50 98.7501 8.3998 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.7435 8.2939 1 200 98.7435 8.2939 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.7239 8.4251 2 190 98.6828 8.6999 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.7128 8.3501 1 55 98.7128 8.3501 INE434A16KB8 ANDHRA BK 9-Mar-15 98.6548 8.2949 1 100 98.6548 8.2949 INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 98.4267 8.3348 1 25 98.4267 8.3348 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 98.0034 8.4501 1 5 98.0034 8.4501 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 97.9988 8.4699 1 5 97.9988 8.4699 INE528G16ZQ0 YES BK 6-Apr-15 97.9918 8.5002 1 4 97.9918 8.5002 INE090A16O73 ICICI BK 17-Apr-15 97.7283 8.5701 3 100 97.7283 8.5701 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 96.5799 8.5599 1 25 96.5799 8.5599 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 96.5379 8.4999 1 25 96.5379 8.4999 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 96.5162 8.4999 1 25 96.5162 8.4999 INE457A16FI4 BK OF MAHARASHTRA 29-Jun-15 96.1488 8.5000 1 2.5 96.1488 8.5000 INE237A16A81 KOTAK MAH BK 21-Sep-15 94.3012 8.6501 1 100 94.3012 8.6501 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 93.2882 8.6100 2 125 93.2882 8.6100 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 92.8630 8.6049 2 100 92.8630 8.6049 INE141A16SG1 OBC 7-Dec-15 92.7483 8.5700 1 25 92.7483 8.5700 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 92.7281 8.5700 1 25 92.7281 8.5700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com