Jan 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.8654 8.1992 2 105 99.8654 8.1992 INE008A16XJ6 IDBI BK 15-Jan-15 99.8691 7.9735 1 25 99.8691 7.9735 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.7772 8.1504 1 100 99.7772 8.1504 INE008A16TG0 IDBI BK 20-Jan-15 99.7521 8.2462 1 50 99.7521 8.2462 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 99.7521 8.2462 1 50 99.7521 8.2462 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.7520 8.2495 1 25 99.7520 8.2495 INE476A16PB8 CANARA BK 21-Jan-15 99.7296 8.2470 1 300 99.7296 8.2470 INE434A16JQ8 ANDHRA BK 23-Jan-15 99.6842 8.2594 1 100 99.6842 8.2594 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.5924 8.2990 4 624 99.5924 8.2990 INE434A16JR6 ANDHRA BK 27-Jan-15 99.5924 8.2990 1 90 99.5924 8.2990 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.5928 8.2909 1 25 99.5928 8.2909 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 99.5724 8.2497 1 100 99.5724 8.2497 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.3673 8.3002 6 300 99.3673 8.3002 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.3000 8.3000 1 25 99.3000 8.3000 INE141A16OM8 OBC 18-Feb-15 99.0955 8.3289 3 5 99.0955 8.3289 INE090A16L92 ICICI BK 20-Feb-15 99.0095 8.6940 1 74 99.0095 8.6940 INE691A16JC3 UCO BK 23-Feb-15 98.9847 8.3197 3 250 98.9847 8.3197 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 98.9623 8.3203 1 50 98.9623 8.3203 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 98.9645 8.3024 1 20 98.9645 8.3024 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 98.9400 8.3201 3 250 98.9400 8.3201 INE141A16OY3 OBC 27-Feb-15 98.9648 8.3000 1 50 98.9648 8.3000 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 98.9000 8.2850 2 25 98.9000 8.2850 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 98.9525 8.3997 1 5 98.9525 8.3997 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.8369 8.2601 2 50 98.8369 8.2601 INE077A16AV4 DENA BK 3-Mar-15 98.8892 8.1999 1 5 98.8892 8.1999 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.7884 8.2900 2 100 98.7884 8.2900 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.7859 8.3073 1 50 98.7859 8.3073 INE562A16HH9 INDIAN BK 5-Mar-15 98.7692 8.2698 2 100 98.7692 8.2698 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.7067 8.6953 1 95 98.7067 8.6953 INE028A16995 BK OF BARODA 5-Mar-15 98.8327 8.2903 1 10 98.8327 8.2903 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.8174 8.4003 1 5 98.8174 8.4003 INE434A16KB8 ANDHRA BK 9-Mar-15 98.6753 8.3052 2 100 98.6753 8.3052 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.7052 8.4000 1 5 98.7052 8.4000 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 98.5994 8.2299 1 25 98.5994 8.2299 INE667A16DP8 SYNDICATE BK 26-Mar-15 98.3642 8.3150 1 30 98.3642 8.3150 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 96.9890 8.5198 2 155 96.9890 8.5198 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 97.0129 8.4501 1 1 97.0129 8.4501 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.8418 8.5024 1 150 96.8418 8.5024 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 96.6300 8.4301 1 25 96.6300 8.4301 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 96.6085 8.4300 1 50 96.6085 8.4300 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 96.5008 8.4301 1 25 96.5008 8.4301 INE238A16XB6 AXIS BK 11-Sep-15 94.5424 8.6001 1 25 94.5424 8.6001 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 94.6353 8.5501 1 25 94.6353 8.5501 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.5940 8.5850 1 20 93.5940 8.5850 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 92.8184 8.6101 3 200 92.8184 8.6101 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com