Jan 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 99.9545 8.3075 3 390 99.9545 8.3075 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.9325 8.2232 2 155 99.9322 8.2546 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.8183 8.3052 1 220 99.8183 8.3052 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.8191 8.2685 1 100 99.8191 8.2685 INE141A16RV2 OBC 21-Jan-15 99.7961 8.2848 3 150 99.7963 8.2780 INE434A16JQ8 ANDHRA BK 23-Jan-15 99.7505 8.2996 1 100 99.7505 8.2996 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.6384 8.2789 1 75 99.6384 8.2789 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 99.6375 8.2996 1 75 99.6375 8.2996 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.6149 8.3003 1 25 99.6149 8.3003 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 99.5308 8.1936 3 84.75 99.5308 8.1936 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.4392 8.2339 1 100 99.4392 8.2339 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.4360 8.2808 2 65 99.4354 8.2900 INE457A16EA4 BK OF MAHARASHTRA 18-Feb-15 99.1783 8.4001 1 5 99.1783 8.4001 INE112A16FA2 CORPORATION BK 20-Feb-15 99.1262 8.2500 1 25 99.1262 8.2500 INE457A16EF3 BK OF MAHARASHTRA 23-Feb-15 99.0506 8.3298 2 145 99.0506 8.3298 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.0354 8.2676 2 85 99.0340 8.2797 INE166A16KU6 ING VYSYA BK 24-Feb-15 99.0151 8.4434 1 10 99.0151 8.4434 INE238A16VU0 AXIS BK 24-Feb-15 99.0596 8.2497 2 10 99.0427 8.3998 INE683A16FD6 THE SOUTH INDIAN BK 24-Feb-15 99.0236 8.3698 1 5 99.0236 8.3698 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 99.0058 8.3302 1 48 99.0058 8.3302 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.0374 8.2503 1 25 99.0374 8.2503 INE095A16ME7 INDUSIND BK 26-Feb-15 98.9871 8.2998 2 150 98.9871 8.2998 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 98.9871 8.2998 1 100 98.9871 8.2998 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.8624 8.4000 1 5 98.8624 8.4000 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.8529 8.3049 1 50 98.8529 8.3049 INE090A16N17 ICICI BK 5-Mar-15 98.8293 8.3148 1 50 98.8293 8.3148 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 98.8233 8.2002 1 55 98.8233 8.2002 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.7453 8.2819 2 125 98.7441 8.2899 INE434A16KB8 ANDHRA BK 9-Mar-15 98.7441 8.2899 2 100 98.7441 8.2899 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.7721 8.2501 1 5 98.7721 8.2501 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 98.7356 8.2003 1 60 98.7356 8.2003 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.7456 8.2799 1 50 98.7456 8.2799 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.7501 8.2498 1 5 98.7501 8.2498 INE483A16IK0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Mar-15 98.6983 8.2998 2 75 98.6983 8.2998 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.6793 8.2798 1 100 98.6793 8.2798 INE750E16BB8 STANDARD CHARTERED BK 27-May-15 96.9346 8.5500 1 50 96.9346 8.5500 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 96.8136 8.5200 1 50 96.8136 8.5200 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 96.7954 8.5099 1 50 96.7954 8.5099 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 96.7698 8.5201 2 100 96.7698 8.5200 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 96.6069 8.4899 1 50 96.6069 8.4899 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same.