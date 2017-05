Jan 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16PK7 INDUSIND BK 14-Jan-15 99.9773 8.2874 1 31 99.9773 8.2874 INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.9541 8.3806 2 180 99.9541 8.3806 INE141A16RS8 OBC 15-Jan-15 99.9554 8.1431 2 115 99.9554 8.1431 INE095A16PJ9 INDUSIND BK 15-Jan-15 99.9545 8.3075 1 75 99.9545 8.3075 INE008A16XL2 IDBI BK 16-Jan-15 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.8401 8.3510 2 170 99.8401 8.3510 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.8417 8.2673 1 75 99.8417 8.2673 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.7754 8.2164 1 0.7 99.7754 8.2164 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.6853 8.2306 1 30 99.6853 8.2306 INE651A16HA5 STATE BK OF MYSORE 27-Jan-15 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.6609 8.2795 1 100 99.6609 8.2795 INE168A16KW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-15 99.6560 8.3996 2 50 99.6560 8.3996 INE008A16TR7 IDBI BK 30-Jan-15 99.6149 8.3003 1 5 99.6149 8.3003 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.4572 8.3001 1 50 99.4572 8.3001 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.4816 8.2697 1 5 99.4816 8.2697 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.4891 8.1494 1 5 99.4891 8.1494 INE608A16HM0 PUNJAB AND SIND BK 16-Feb-15 99.2328 8.2998 1 25 99.2328 8.2998 INE692A16DW2 UNION BK OF INDIA 16-Feb-15 99.2328 8.2998 1 25 99.2328 8.2998 INE008A16UG8 IDBI BK 17-Feb-15 99.2076 8.3296 1 45 99.2076 8.3296 INE008A16UG8 IDBI BK 17-Feb-15 99.2309 8.3205 1 45 99.2309 8.3205 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.1754 8.2024 2 90 99.1696 8.2604 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.1421 8.3117 1 50 99.1421 8.3117 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.1433 8.2999 1 25 99.1433 8.2999 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 99.0928 8.1502 1 5 99.0928 8.1502 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 99.0317 8.2997 1 25 99.0317 8.2997 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.0574 8.2696 1 25 99.0574 8.2696 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.9267 8.2501 2 200 98.9267 8.2501 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 98.9476 8.2598 1 20 98.9476 8.2598 INE608A16FS1 PUNJAB AND SIND BK 2-Mar-15 98.9254 8.2602 1 5 98.9254 8.2602 INE028A16AE3 BK OF BARODA 3-Mar-15 98.9046 8.2500 1 50 98.9046 8.2500 INE476A16MY7 CANARA BK 5-Mar-15 98.8510 8.3187 2 210 98.8573 8.2727 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.8604 8.2500 1 50 98.8604 8.2500 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.8373 8.2576 4 200 98.8383 8.2501 INE090A16N41 ICICI BK 9-Mar-15 98.7942 8.2498 1 25 98.7942 8.2498 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.7725 8.4001 1 5 98.7725 8.4001 INE528G16WZ8 YES BK 10-Mar-15 98.7209 8.4451 4 120 98.6828 8.6999 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 98.7824 8.1800 1 65 98.7824 8.1800 INE476A16PH5 CANARA BK 10-Mar-15 98.7692 8.2698 1 50 98.7692 8.2698 INE084A16AS6 BK OF INDIA 10-Mar-15 98.7501 8.2498 2 3.6 98.7501 8.2498 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.7276 8.4002 1 5 98.7276 8.4002 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.7280 8.2502 1 2 98.7280 8.2502 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.7014 8.2800 2 100 98.7014 8.2800 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.7052 8.4000 1 25 98.7052 8.4000 INE077A16BO7 DENA BK 12-Mar-15 98.7014 8.2797 1 25 98.7014 8.2797 INE705A16JN8 VIJAYA BK 13-Mar-15 98.6797 8.4200 1 50 98.6797 8.4200 INE434A16GE0 ANDHRA BK 13-Mar-15 98.6998 8.2901 1 50 98.6998 8.2901 INE565A16962 INDIAN OVERSEAS BK 13-Mar-15 98.6797 8.4200 1 25 98.6797 8.4200 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.6788 8.2830 1 6 98.6788 8.2830 INE654A16EN9 STATE BK OF TRAVANCORE 16-Mar-15 98.6432 8.2302 1 25 98.6432 8.2302 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.5893 8.2901 1 0.5 98.5893 8.2901 INE090A16N82 ICICI BK 20-Mar-15 98.5249 8.2799 1 25 98.5249 8.2799 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 98.3872 8.3100 1 25 98.3872 8.3100 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 98.0989 8.5223 2 50 98.0989 8.5223 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 98.0764 8.5224 2 200 98.0764 8.5224 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 97.1209 8.5199 1 25 97.1209 8.5199 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 96.8375 8.7648 1 4.5 96.8375 8.7648 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 96.8788 8.4600 2 100 96.8788 8.4600 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 96.8353 8.4600 2 50 96.8353 8.4600 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 96.7954 8.5099 2 50 96.7954 8.5099 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 96.6781 8.5901 1 25 96.6781 8.5901 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 96.6267 8.4949 2 75 96.6267 8.4949 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 96.6484 8.4950 1 50 96.6484 8.4950 INE238A16YH1 AXIS BK 20-Dec-15 92.5261 8.6461 3 100 92.5270 8.6450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014.