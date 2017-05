Jan 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LL6 CANARA BK 15-Jan-15 99.9769 8.4334 1 25 99.9769 8.4334 INE457A16GI2 BK OF MAHARASHTRA 23-Jan-15 99.8171 8.3601 1 150 99.8171 8.3601 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.7945 8.3513 1 10 99.7945 8.3513 INE112A16HF7 CORPORATION BK 30-Jan-15 99.6357 8.3410 1 300 99.6357 8.3410 INE428A16OU2 ALLAHABAD BK 30-Jan-15 99.6357 8.3410 1 100 99.6357 8.3410 INE141A16RY6 OBC 2-Feb-15 99.5646 8.4008 1 100 99.5646 8.4008 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.5070 8.2198 1 5 99.5070 8.2198 INE028A16912 BK OF BARODA 6-Feb-15 99.4772 8.3402 1 5 99.4772 8.3402 INE008A16UG8 IDBI BK 17-Feb-15 99.2319 8.3096 1 45 99.2319 8.3096 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.1308 8.6497 4 130 99.1358 8.5995 INE141A16OL0 OBC 20-Feb-15 99.1977 8.2002 1 5 99.1977 8.2002 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.0810 8.2569 2 29 99.0763 8.2998 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.0763 8.2998 1 10 99.0763 8.2998 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.0351 8.2702 1 25 99.0351 8.2702 INE476A16MA7 CANARA BK 27-Feb-15 99.0351 8.2702 1 25 99.0351 8.2702 INE141A16OR7 OBC 2-Mar-15 98.9400 8.3201 2 100 98.9400 8.3201 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.9400 8.3201 1 25 98.9400 8.3201 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.9185 8.3135 3 115 98.9177 8.3200 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.9614 8.1504 1 5 98.9614 8.1504 INE476A16MD1 CANARA BK 4-Mar-15 98.9005 8.2811 3 225 98.9019 8.2703 INE667A16ET8 SYNDICATE BK 4-Mar-15 98.9280 8.2400 1 25 98.9280 8.2400 INE008A16UW5 IDBI BK 5-Mar-15 98.8764 8.2955 1 25 98.8764 8.2955 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.9046 8.2500 1 25 98.9046 8.2500 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 98.8576 8.4360 4 110 98.8223 8.6997 INE238A16WL7 AXIS BK 6-Mar-15 98.8686 8.1899 1 55 98.8686 8.1899 INE705A16JD9 VIJAYA BK 10-Mar-15 98.7110 8.6660 4 130 98.7160 8.6319 INE141A16PM5 OBC 10-Mar-15 98.7654 8.2957 1 7 98.7654 8.2957 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.7456 8.2799 1 3 98.7456 8.2799 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.7174 8.3199 3 75 98.7174 8.3199 INE652A16JB7 STATE BK OF PATIALA 12-Mar-15 98.7250 8.2699 1 0.5 98.7250 8.2699 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.6956 8.3174 4 80 98.6952 8.3198 INE654A16EO7 STATE BK OF TRAVANCORE 13-Mar-15 98.6998 8.2901 1 25 98.6998 8.2901 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 98.4745 8.3152 1 5 98.4745 8.3152 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 98.1208 8.5249 11 250 98.1208 8.5249 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 97.1461 8.5101 1 25 97.1461 8.5101 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 96.8645 8.5000 1 50 96.8645 8.5000 INE483A16IY1 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-15 96.7908 8.5225 1 45 96.7908 8.5225 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 96.7875 8.3551 2 30 96.7931 8.3400 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 96.6891 8.5024 1 50 96.6891 8.5024 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 96.6900 8.5001 1 25 96.6900 8.5001 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.6427 8.5100 1 75 96.6427 8.5100 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 92.7199 8.5548 6 155 92.7198 8.5550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com