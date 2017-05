Jan 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.9102 8.2016 2 150 99.9102 8.2016 INE008A16TP1 IDBI BK 19-Jan-15 99.9102 8.2016 1 100 99.9102 8.2016 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.9104 8.1833 1 25 99.9104 8.1833 INE476A16LR3 CANARA BK 20-Jan-15 99.8876 8.2158 3 110 99.8874 8.2291 INE028A16839 BK OF BARODA 22-Jan-15 99.8424 8.2307 2 100 99.8424 8.2307 INE476A16LS1 CANARA BK 27-Jan-15 99.7302 8.2286 4 64 99.7302 8.2286 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.7316 8.1862 2 35 99.7311 8.2011 INE168A16KW8 THE JAMMU AND KASHMIR BK28-Jan-15 99.7123 8.1010 1 25 99.7123 8.1010 INE434A16FB8 ANDHRA BK 30-Jan-15 99.6641 8.2011 1 50 99.6641 8.2011 INE141A16RZ3 OBC 30-Jan-15 99.6641 8.2011 1 50 99.6641 8.2011 INE476A16PE2 CANARA BK 2-Feb-15 99.5978 8.1887 4 210 99.5978 8.1887 INE237A16C55 KOTAK MAH BK 5-Feb-15 99.5576 8.1097 1 5 99.5576 8.1097 INE476A16PF9 CANARA BK 6-Feb-15 99.5219 8.3498 1 25 99.5219 8.3498 INE692A16DV4 UNION BK OF INDIA 9-Feb-15 99.4670 8.1495 1 25 99.4670 8.1495 INE608A16HI8 PUNJAB AND SIND BK 9-Feb-15 99.4527 8.3693 1 25 99.4527 8.3693 INE141A16OG0 OBC 9-Feb-15 99.4354 8.2900 1 25 99.4354 8.2900 INE095A16LS9 INDUSIND BK 11-Feb-15 99.3918 8.2723 1 10 99.3918 8.2723 INE095A16PR2 INDUSIND BK 12-Feb-15 99.3543 8.4719 1 275 99.3543 8.4719 INE238A16YA6 AXIS BK 16-Feb-15 99.2944 8.3665 2 30 99.3126 8.1496 INE692A16DX0 UNION BK OF INDIA 20-Feb-15 99.2074 8.1003 3 54 99.2074 8.1003 INE040A16AK5 HDFC BK 20-Feb-15 99.1890 8.2899 1 25 99.1890 8.2899 INE238A16VV8 AXIS BK 23-Feb-15 99.1535 8.2003 1 25 99.1535 8.2003 INE141A16SO5 OBC 23-Feb-15 99.1220 8.2900 1 25 99.1220 8.2900 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.0997 8.2899 1 25 99.0997 8.2899 INE691A16JE9 UCO BK 24-Feb-15 99.1409 8.1100 1 5 99.1409 8.1100 INE476A16MI0 CANARA BK 24-Feb-15 99.1040 8.2499 1 1 99.1040 8.2499 INE483A16JN2 CENTRAL BK OF INDIA 26-Feb-15 99.0653 8.3996 1 25 99.0653 8.3996 INE028A16961 BK OF BARODA 2-Mar-15 99.0096 8.1136 2 150 99.0100 8.1103 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.0088 8.1202 1 25 99.0088 8.1202 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.9895 8.0999 1 25 98.9895 8.0999 INE008A16VI2 IDBI BK 2-Mar-15 98.9653 8.4803 1 5 98.9653 8.4803 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.9633 8.1353 2 25 98.9633 8.1353 INE008A16VG6 IDBI BK 3-Mar-15 98.9426 8.4799 1 5 98.9426 8.4799 INE238A16WI3 AXIS BK 4-Mar-15 98.9434 8.1204 2 50 98.9434 8.1204 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.9243 8.1000 2 100 98.9243 8.1000 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 98.9230 8.1099 1 25 98.9230 8.1099 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.9026 8.0999 1 50 98.9026 8.0999 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.8564 8.1201 1 100 98.8564 8.1201 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.8368 8.1050 2 100 98.8361 8.1099 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.8564 8.1201 1 100 98.8564 8.1201 INE160A16JU1 PUNJAB NATIONAL BK 11-Mar-15 98.7912 8.1202 2 50 98.7912 8.1202 INE434A16GA8 ANDHRA BK 12-Mar-15 98.7620 8.1703 1 25 98.7620 8.1703 INE649A16EV2 STATE BK OF HYDERABAD 12-Mar-15 98.7725 8.1001 1 25 98.7725 8.1001 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.7710 8.1101 1 50 98.7710 8.1101 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.7509 8.0998 1 25 98.7509 8.0998 INE112A16FO3 CORPORATION BK 13-Mar-15 98.7493 8.1103 1 25 98.7493 8.1103 INE562A16FT8 INDIAN BK 16-Mar-15 98.6289 8.6001 1 5 98.6289 8.6001 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.6644 8.0999 2 50 98.6644 8.0999 INE434A16GB6 ANDHRA BK 17-Mar-15 98.6530 8.1700 2 40 98.6530 8.1700 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 98.5826 8.3300 1 2 98.5826 8.3300 INE457A16GE1 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-15 98.4573 8.1701 1 300 98.4573 8.1701 INE141A16SP2 OBC 26-Mar-15 98.4573 8.1701 1 75 98.4573 8.1701 INE084A16BE4 BK OF INDIA 6-Apr-15 98.1493 8.4970 6 130 98.1492 8.4973 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 96.9219 8.3999 1 25 96.9219 8.3999 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 96.8985 8.4049 2 50 96.8985 8.4049 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 96.8786 8.4001 1 50 96.8786 8.4001 INE238A16WS2 AXIS BK 8-Jun-15 96.8139 8.4000 1 50 96.8139 8.4000 INE141A16RR0 OBC 5-Oct-15 94.2224 8.5100 1 50 94.2224 8.5100 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 93.7006 8.5799 1 25 93.7006 8.5799 INE434A16JU0 ANDHRA BK 30-Nov-15 93.0812 8.5049 1 50 93.0812 8.5049 INE483A16JO0 CENTRAL BK OF INDIA 11-Jan-16 92.1316 8.6350 1 50 92.1316 8.6350 INE476A16PK9 CANARA BK 14-Jan-16 92.1391 8.5550 1 150 92.1391 8.5550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 