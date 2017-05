Jan 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16TP1 IDBI BK 19-Jan-15 99.9338 8.0583 3 225 99.9339 8.0475 INE237A16C22 KOTAK MAH BK 19-Jan-15 99.9334 8.1032 3 175 99.9339 8.0475 INE476A16LK8 CANARA BK 19-Jan-15 99.9331 8.1449 2 100 99.9331 8.1449 INE434A16JJ3 ANDHRA BK 20-Jan-15 99.9108 8.1468 3 100 99.9108 8.1468 INE683A16EU3 THE SOUTH INDIAN BK 20-Jan-15 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE008A16XI8 IDBI BK 23-Jan-15 99.8434 8.1784 1 50 99.8434 8.1784 INE141A16RW0 OBC 23-Jan-15 99.8430 8.1993 1 25 99.8430 8.1993 INE652A16IT1 STATE BK OF PATIALA 23-Jan-15 99.8428 8.2098 1 0.05 99.8428 8.2098 INE428A16OT4 ALLAHABAD BK 27-Jan-15 99.7535 8.1987 3 329 99.7535 8.1995 INE008A16TK2 IDBI BK 27-Jan-15 99.7535 8.1995 1 25 99.7535 8.1995 INE476A16LW3 CANARA BK 28-Jan-15 99.7288 8.2714 1 75 99.7288 8.2714 INE095A16PL5 INDUSIND BK 28-Jan-15 99.7328 8.1491 1 25 99.7328 8.1491 INE608A16HH0 PUNJAB AND SIND BK 30-Jan-15 99.6886 8.1440 1 150 99.6886 8.1440 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.5373 8.0796 1 50 99.5373 8.0796 INE428A16OW8 ALLAHABAD BK 6-Feb-15 99.5997 8.1498 1 25 99.5997 8.1498 INE141A16SB2 OBC 6-Feb-15 99.6070 8.0006 1 5 99.6070 8.0006 INE141A16OT3 OBC 24-Feb-15 99.1367 8.1500 2 100 99.1367 8.1500 INE141A16OV9 OBC 25-Feb-15 99.1158 8.1403 2 200 99.1158 8.1403 INE238A16VW6 AXIS BK 25-Feb-15 99.1158 8.1403 1 25 99.1158 8.1403 INE692A16DQ4 UNION BK OF INDIA 25-Feb-15 99.1856 8.0999 1 25 99.1856 8.0999 INE238A16VX4 AXIS BK 26-Feb-15 99.0939 8.1403 2 50 99.0939 8.1403 INE562A16HF3 INDIAN BK 27-Feb-15 99.1356 8.1604 1 5 99.1356 8.1604 INE457A16GF8 BK OF MAHARASHTRA 27-Feb-15 99.1356 8.1604 1 5 99.1356 8.1604 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 98.9931 8.2501 1 100 98.9931 8.2501 INE457A16GD3 BK OF MAHARASHTRA 2-Mar-15 98.9931 8.2501 1 100 98.9931 8.2501 INE238A16WD4 AXIS BK 2-Mar-15 98.9907 8.2700 1 50 98.9907 8.2700 INE160A16JT3 PUNJAB NATIONAL BK 2-Mar-15 99.0653 8.1996 1 5 99.0653 8.1996 INE608A16FW3 PUNJAB AND SIND BK 3-Mar-15 98.9710 8.2498 2 200 98.9710 8.2498 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 98.9710 8.2498 1 150 98.9710 8.2498 INE667A16DG7 SYNDICATE BK 3-Mar-15 99.0386 8.2399 1 150 99.0386 8.2399 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 99.0374 8.2503 2 100 99.0374 8.2503 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 98.9870 8.1202 1 100 98.9870 8.1202 INE476A16MC3 CANARA BK 3-Mar-15 98.9710 8.2498 1 50 98.9710 8.2498 INE141A16OQ9 OBC 3-Mar-15 99.0432 8.2001 1 5 99.0432 8.2001 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 98.9665 8.1099 1 50 98.9665 8.1099 INE238A16WI3 AXIS BK 4-Mar-15 98.9627 8.1401 1 25 98.9627 8.1401 INE141A16OX5 OBC 4-Mar-15 99.0259 8.1601 1 5 99.0259 8.1601 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.9295 8.2280 3 125 98.9409 8.1398 INE667A16EV4 SYNDICATE BK 5-Mar-15 98.9460 8.1002 2 100 98.9460 8.1002 INE112A16FE4 CORPORATION BK 5-Mar-15 99.0233 8.0003 2 60 99.0233 8.0003 INE141A16OW7 OBC 5-Mar-15 98.9943 8.2402 1 50 98.9943 8.2402 INE090A16N17 ICICI BK 5-Mar-15 98.9409 8.1398 1 25 98.9409 8.1398 INE084A16AP2 BK OF INDIA 6-Mar-15 98.9046 8.2500 1 50 98.9046 8.2500 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.8383 8.2501 4 175 98.8383 8.2501 INE692A16CT0 UNION BK OF INDIA 9-Mar-15 98.8383 8.2501 1 50 98.8383 8.2501 INE112A16FF1 CORPORATION BK 9-Mar-15 98.8383 8.2501 1 25 98.8383 8.2501 INE141A16PD4 OBC 9-Mar-15 98.8383 8.2501 1 25 98.8383 8.2501 INE476A16ME9 CANARA BK 9-Mar-15 98.9112 8.1997 2 15 98.9112 8.1997 INE562A16HC0 INDIAN BK 10-Mar-15 98.8347 8.1198 1 50 98.8347 8.1198 INE476A16MX9 CANARA BK 12-Mar-15 98.7721 8.2501 1 100 98.7721 8.2501 INE483A16IN4 CENTRAL BK OF INDIA 12-Mar-15 98.7868 8.1501 1 25 98.7868 8.1501 INE077A16BO7 DENA BK 12-Mar-15 98.8508 8.1603 1 15 98.8508 8.1603 INE141A16PF9 OBC 13-Mar-15 98.7501 8.2498 1 25 98.7501 8.2498 INE084A16AR8 BK OF INDIA 13-Mar-15 98.7634 8.1612 2 1.4 98.7703 8.1148 INE683A16DD1 THE SOUTH INDIAN BK 16-Mar-15 98.6840 8.2499 1 5 98.6840 8.2499 INE036D16FT7 THE KARUR VYSYA BK 16-Mar-15 98.6840 8.2499 1 5 98.6840 8.2499 INE160A16JX5 PUNJAB NATIONAL BK 17-Mar-15 98.6828 8.1199 1 50 98.6828 8.1199 INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 98.6780 8.1499 1 25 98.6780 8.1499 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 98.6362 8.1398 1 25 98.6362 8.1398 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 97.1787 8.4101 2 125 97.1787 8.4101 INE750E16BB8 STANDARD CHARTERED BK 27-May-15 97.0554 8.4533 1 10 97.0554 8.4533 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 96.9616 8.4101 1 100 96.9616 8.4101 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 96.9400 8.4099 3 150 96.9400 8.4099 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 96.8980 8.4062 5 200 96.8967 8.4099 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 96.8967 8.4099 1 50 96.8967 8.4099 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 96.7886 8.4101 1 50 96.7886 8.4101 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 96.7675 8.4087 2 100 96.7671 8.4099 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 96.7708 8.3999 1 25 96.7708 8.3999 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 96.7239 8.4101 1 50 96.7239 8.4101 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 96.6593 8.4100 1 50 96.6593 8.4100 INE090A16T86 ICICI BK 23-Oct-15 93.8110 8.6001 1 25 93.8110 8.6001 INE238A16XX0 AXIS BK 26-Oct-15 93.7148 8.6500 1 50 93.7148 8.6500 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 93.8310 8.5399 1 50 93.8310 8.5399 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 93.4501 8.6137 1 50 93.4501 8.6137 INE008A16XX7 IDBI BK 2-Dec-15 93.0268 8.5500 1 25 93.0268 8.5500 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 92.9285 8.5200 1 25 92.9285 8.5200 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 92.9362 8.5100 1 25 92.9362 8.5100 INE652A16JU7 STATE BK OF PATIALA 10-Dec-15 92.9717 8.4900 1 50 92.9717 8.4900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com