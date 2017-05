Mar 16 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE705A16JO6 VIJAYA BK 17-Mar-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE428A16OY4 ALLAHABAD BK 19-Mar-15 99.9331 8.1449 2 250 99.9331 8.1449 INE141A16PJ1 OBC 19-Mar-15 99.9351 7.9013 1 35 99.9351 7.9013 INE028A16946 BK OF BARODA 19-Mar-15 99.9351 7.9013 1 15 99.9351 7.9013 INE483A16IU9 CENTRAL BK OF INDIA 20-Mar-15 99.9135 7.9000 1 100 99.9135 7.9000 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 99.8478 7.9482 1 100 99.8478 7.9482 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 99.8487 7.9012 1 15 99.8487 7.9012 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.8711 7.8515 1 5 99.8711 7.8515 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.5133 8.5007 1 67 99.5133 8.5007 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.5098 8.5629 2 55 99.5133 8.5007 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 99.5095 8.5674 1 50 99.5095 8.5674 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.5004 8.7271 3 25 99.5004 8.7271 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.5133 8.5007 1 25 99.5133 8.5007 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.5133 8.5007 1 8 99.5133 8.5007 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.5133 8.5007 1 5 99.5133 8.5007 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.4991 8.7499 1 5 99.4991 8.7499 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.5228 8.7507 1 5 99.5228 8.7507 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.5364 8.5001 1 5 99.5364 8.5001 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.4923 8.8702 4 150 99.4991 8.7499 INE095A16PU6 INDUSIND BK 7-Apr-15 99.4803 8.6673 1 120 99.4803 8.6673 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.4694 8.8501 1 25 99.4694 8.8501 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 99.4893 8.5165 1 15 99.4893 8.5165 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.4619 8.9759 1 5 99.4619 8.9759 INE141A16SE6 OBC 15-Apr-15 99.2981 8.6001 2 190 99.2981 8.6001 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 99.3253 8.5496 1 10 99.3253 8.5496 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.1358 8.5995 1 5 99.1358 8.5995 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 98.9207 8.8498 1 25 98.9207 8.8498 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.8356 8.6003 1 5 98.8356 8.6003 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 98.7049 8.5520 2 250 98.7049 8.5520 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.6913 8.8002 1 5 98.6913 8.8002 INE095A16QB4 INDUSIND BK 12-May-15 98.6678 8.8003 1 5 98.6678 8.8003 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 98.6977 8.6002 1 5 98.6977 8.6002 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 98.5708 8.9699 1 50 98.5708 8.9699 INE667A16EY8 SYNDICATE BK 15-May-15 98.6160 8.5375 3 300 98.6160 8.5375 INE705A16LI4 VIJAYA BK 15-May-15 98.6084 8.5850 3 150 98.6084 8.5850 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.6112 8.5675 2 100 98.6112 8.5675 INE238A16ZH8 AXIS BK 15-May-15 98.5469 8.9700 1 100 98.5469 8.9700 INE608A16IK2 PUNJAB AND SIND BK 15-May-15 98.6068 8.5950 2 50 98.6068 8.5950 INE683A16FP0 THE SOUTH INDIAN BK 15-May-15 98.5924 8.6852 4 50 98.5924 8.6852 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 98.5315 8.6348 1 50 98.5315 8.6348 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 98.4933 8.5901 2 50 98.4933 8.5901 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.3622 8.5599 1 40 98.3622 8.5599 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 98.3071 8.7299 2 100 98.3071 8.7299 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 98.2667 8.7002 1 86 98.2667 8.7002 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.2036 8.5600 1 25 98.2036 8.5600 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 98.1635 8.6438 2 200 98.1635 8.6438 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.1852 8.5398 2 100 98.1852 8.5398 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.1831 8.5499 2 100 98.1831 8.5499 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.1584 8.5599 1 25 98.1584 8.5599 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.0703 8.5500 1 50 98.0703 8.5500 INE651A16GO8 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-15 98.0253 8.5498 1 50 98.0253 8.5498 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.0326 8.5176 1 25 98.0326 8.5176 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 97.9128 8.5502 1 50 97.9128 8.5502 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 97.6842 8.5674 1 100 97.6842 8.5674 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 96.1562 8.5326 3 325 96.1562 8.5326 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 96.1335 8.5850 1 25 96.1335 8.5850 INE476A16QE0 CANARA BK 9-Sep-15 96.0446 8.4925 2 100 96.0446 8.4925 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 95.7223 8.5849 1 50 95.7223 8.5849 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 95.3327 8.5501 1 25 95.3327 8.5501 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 94.8651 8.5899 1 50 94.8651 8.5899 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.6472 8.5300 2 60 94.6472 8.5300 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.4498 8.4926 1 1.3 92.4498 8.4926 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 92.3902 8.4925 1 25 92.3902 8.4925 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 92.3213 8.4800 2 50 92.3213 8.4800 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.2889 8.4950 2 125 92.2889 8.4950 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 92.2303 8.5650 2 50 92.2303 8.5650 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.2271 8.5450 3 100 92.1517 8.6350 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 92.2493 8.4950 3 250 92.2493 8.4950 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 92.1904 8.5650 2 100 92.1904 8.5650 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 92.1899 8.4950 11 1500 92.1899 8.4950 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 92.1984 8.4850 3 525 92.1984 8.4850 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 92.1899 8.4950 2 300 92.1899 8.4950 INE077A16CP2 DENA BK 14-Mar-16 92.1433 8.5500 2 150 92.1433 8.5500 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 92.1476 8.5450 2 75 92.1476 8.5450 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 92.1560 8.5350 2 50 92.1560 8.5350 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.1099 8.5660 3 250 92.1086 8.5675 INE691A16JT7 UCO BK 15-Mar-16 92.2126 8.4450 3 125 92.2126 8.4450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com