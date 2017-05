Mar 17 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 99.9576 7.7413 1 50 99.9576 7.7413 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.9579 7.6865 1 25 99.9579 7.6865 INE705A16JT5 VIJAYA BK 19-Mar-15 99.9589 7.5038 1 25 99.9589 7.5038 INE483A16IU9 CENTRAL BK OF INDIA 20-Mar-15 99.9355 7.8526 1 100 99.9355 7.8526 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.8752 7.6015 1 190 99.8752 7.6015 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 99.8711 7.8515 1 126 99.8711 7.8515 INE238A16YV2 AXIS BK 27-Mar-15 99.7881 7.7508 1 25 99.7881 7.7508 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.5367 8.4955 2 67 99.5367 8.4946 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.5388 8.9009 1 50 99.5388 8.9009 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.5365 8.4983 1 25 99.5365 8.4983 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.5147 8.8999 1 25 99.5147 8.8999 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.5163 8.8705 4 100 99.5228 8.7507 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 99.4945 8.8307 1 50 99.4945 8.8307 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.5163 8.8705 2 50 99.5228 8.7507 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.5134 8.4989 1 25 99.5134 8.4989 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.5134 8.4989 1 25 99.5134 8.4989 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.5134 8.4989 1 25 99.5134 8.4989 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.5134 8.4989 1 25 99.5134 8.4989 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 99.0267 8.7499 1 50 99.0267 8.7499 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 98.9658 8.8704 1 25 98.9658 8.8704 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 98.8945 8.5004 1 250 98.8945 8.5004 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 98.8830 8.5898 1 25 98.8830 8.5898 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 98.8830 8.5898 2 25 98.8830 8.5898 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.8804 8.6100 1 5 98.8804 8.6100 INE608A16IC9 PUNJAB AND SIND BK 11-May-15 98.7581 8.4999 1 250 98.7581 8.4999 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 98.6972 8.7600 1 5 98.6972 8.7600 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 98.6474 8.7801 1 25 98.6474 8.7801 INE608A16IK2 PUNJAB AND SIND BK 15-May-15 98.6297 8.5951 2 200 98.6297 8.5951 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.6503 8.6100 1 5 98.6503 8.6100 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.5382 8.5948 1 150 98.5382 8.5948 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 98.5213 8.5598 1 50 98.5213 8.5598 INE168A16JS8 THE JAMMU AND KASHMIR BK20-May-15 98.5025 8.6703 2 25 98.5025 8.6703 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 98.4094 8.5500 1 125 98.4094 8.5500 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 98.4076 8.5599 1 100 98.4076 8.5599 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 98.3645 8.6698 2 50 98.3645 8.6698 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.1782 8.5733 2 144.01 98.1770 8.5791 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.1499 8.6002 1 50 98.1499 8.6002 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.1154 8.5499 4 200 98.1154 8.5499 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 98.0890 8.5675 2 100 98.0890 8.5675 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.0500 8.5401 2 50 98.0500 8.5401 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.0343 8.6102 1 25 98.0343 8.6102 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.0050 8.5402 2 15 98.0050 8.5402 INE651A16GU5 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-15 98.0051 8.5398 1 5 98.0051 8.5398 INE036D16GG2 THE KARUR VYSYA BK 15-Jun-15 97.9146 8.6376 1 100 97.9146 8.6376 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 96.1940 8.4950 2 500 96.1940 8.4950 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 96.1531 8.5900 2 200 96.1531 8.5900 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 95.0212 8.4999 2 50 95.0212 8.4999 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 94.0093 8.5199 1 0.5 94.0093 8.5199 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.7390 8.4800 2 100 92.7390 8.4800 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.5118 8.4412 2 10.2 92.5118 8.4412 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 92.4576 8.4350 2 100 92.4576 8.4350 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 92.2266 8.4750 7 500 92.2266 8.4750 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 92.1674 8.5451 2 125 92.1674 8.5451 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.1285 8.5675 2 150 92.1285 8.5675 INE528G16ZU2 YES BK 17-Mar-16 92.0738 8.5850 1 25 92.0738 8.5850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com