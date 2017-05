Mar 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16BH1 DENA BK 19-Mar-15 99.9795 7.4840 1 75 99.9795 7.4840 INE652A16JC5 STATE BK OF PATIALA 19-Mar-15 99.9799 7.3380 2 50 99.9799 7.3380 INE608A16FT9 PUNJAB AND SIND BK 19-Mar-15 99.9790 7.6666 1 10 99.9790 7.6666 INE562A16FS0 INDIAN BK 20-Mar-15 99.9591 7.4673 1 50 99.9591 7.4673 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.8895 8.0754 1 50 99.8895 8.0754 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 99.8922 7.8743 2 40 99.8892 8.0974 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.8960 7.5999 1 25 99.8960 7.5999 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 99.8960 7.5999 1 25 99.8960 7.5999 INE008A16UX3 IDBI BK 23-Mar-15 99.9151 7.7537 1 20 99.9151 7.7537 INE608A16HQ1 PUNJAB AND SIND BK 25-Mar-15 99.8539 7.6292 1 25 99.8539 7.6292 INE077A16BQ2 DENA BK 26-Mar-15 99.8304 7.7511 1 50 99.8304 7.7511 INE040A16AE8 HDFC BK 26-Mar-15 99.8337 7.6001 1 22 99.8337 7.6001 INE160A16KE3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-15 99.8326 7.6504 1 15 99.8326 7.6504 INE691A16HS3 UCO BK 27-Mar-15 99.8017 8.0581 1 2.25 99.8017 8.0581 INE166A16MI7 ING VYSYA BK 31-Mar-15 99.7328 8.1491 1 10 99.7328 8.1491 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.5311 9.0507 3 125 99.5234 9.1996 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 99.5527 8.6306 6 67 99.5595 8.4997 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.5343 8.9890 4 66 99.5479 8.7245 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.5581 9.0005 1 25 99.5581 9.0005 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.5595 8.4997 1 25 99.5595 8.4997 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.5260 9.1492 1 25 99.5260 9.1492 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.5317 9.0395 2 25 99.5543 8.6005 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 99.5517 8.6509 1 5 99.5517 8.6509 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 99.5557 9.0496 1 5 99.5557 9.0496 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.5517 8.6509 1 195 99.5517 8.6509 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.5517 8.6509 1 135 99.5517 8.6509 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.4984 9.2003 4 110 99.4984 9.2003 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.5098 8.9902 1 50 99.5098 8.9902 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.5011 9.1506 1 50 99.5011 9.1506 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.5388 8.9009 1 25 99.5388 8.9009 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.4763 9.1503 1 50 99.4763 9.1503 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.5310 8.5996 1 5 99.5310 8.5996 INE141A16TD6 OBC 9-Apr-15 99.4873 8.5500 1 5 99.4873 8.5500 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.1868 8.5500 1 5 99.1868 8.5500 INE112A16HJ9 CORPORATION BK 27-Apr-15 99.0481 8.7696 1 5 99.0481 8.7696 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 99.0267 8.7499 1 25 99.0267 8.7499 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 99.0502 8.7500 1 25 99.0502 8.7500 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 98.9393 9.1001 1 25 98.9393 9.1001 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 98.9797 8.7500 1 5 98.9797 8.7500 INE608A16HY5 PUNJAB AND SIND BK 5-May-15 98.8931 8.5113 1 45 98.8931 8.5113 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 98.8954 8.4934 1 25 98.8954 8.4934 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.7397 8.7902 1 5 98.7397 8.7902 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 98.7950 8.3998 1 5 98.7950 8.3998 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 98.7090 8.8403 1 5 98.7090 8.8403 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.5611 8.5946 1 30 98.5611 8.5946 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 98.4813 8.6596 1 25 98.4813 8.6596 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 98.4141 8.6497 2 0.2 98.4141 8.6497 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.2489 8.5598 1 2 98.2489 8.5598 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.1768 8.5801 1 50 98.1768 8.5801 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.0270 8.5423 2 200 98.0270 8.5423 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.0207 8.5701 1 25 98.0207 8.5701 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 97.9584 8.5474 11 550 97.9584 8.5474 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 97.9578 8.5499 1 75 97.9578 8.5499 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 97.9710 8.5900 1 75 97.9710 8.5900 INE090A16R13 ICICI BK 15-Jun-15 97.9426 8.6149 1 5 97.9426 8.6149 INE090A16S95 ICICI BK 24-Aug-15 96.3859 8.6076 1 0.3 96.3859 8.6076 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 96.2083 8.4619 9 800 96.2080 8.4625 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 95.2985 8.5748 1 1.85 95.2985 8.5748 INE112A16HE0 CORPORATION BK 13-Nov-15 94.6832 8.5400 1 30 94.6832 8.5400 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 94.1760 8.5501 1 25 94.1760 8.5501 INE090A16V09 ICICI BK 15-Dec-15 94.0101 8.5501 2 100 94.0101 8.5501 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.7474 8.5200 1 25 92.7474 8.5200 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.6818 8.4767 2 150 92.6791 8.4800 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 92.4871 8.5200 1 25 92.4871 8.5200 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 92.4856 8.4250 1 200 92.4856 8.4250 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 92.2869 8.5450 3 150 92.2869 8.5450 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 92.2744 8.5600 1 25 92.2744 8.5600 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 92.2545 8.5600 3 115 92.2545 8.5600 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 92.2844 8.4300 2 325 92.2844 8.4300 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.1548 8.5600 2 500 92.1548 8.5600 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 92.1476 8.5450 1 25 92.1476 8.5450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 