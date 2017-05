Mar 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YL3 AXIS BK 20-Mar-15 99.9789 7.7031 3 200 99.9789 7.7031 INE434A16GF7 ANDHRA BK 20-Mar-15 99.9784 7.8857 1 35 99.9784 7.8857 INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.9123 8.0096 1 145 99.9123 8.0096 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.9116 8.0736 2 50 99.9116 8.0736 INE077A16BS8 DENA BK 23-Mar-15 99.9116 8.0736 1 21 99.9116 8.0736 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 99.9116 8.0736 1 20 99.9116 8.0736 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 99.9146 7.7994 1 5 99.9146 7.7994 INE160A16KC7 PUNJAB NATIONAL BK 24-Mar-15 99.8897 8.0608 1 25 99.8897 8.0608 INE705A16KD7 VIJAYA BK 24-Mar-15 99.8900 8.0388 1 25 99.8900 8.0388 INE652A16JD3 STATE BK OF PATIALA 24-Mar-15 99.8950 7.6731 1 8 99.8950 7.6731 INE562A16FR2 INDIAN BK 25-Mar-15 99.8683 8.0223 1 25 99.8683 8.0223 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 99.8464 8.0215 1 25 99.8464 8.0215 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.5548 9.0683 4 215 99.5484 9.1990 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 99.5459 9.2501 3 200 99.5459 9.2501 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 99.5743 8.6692 2 140 99.5743 8.6692 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.5606 8.9494 4 60.95 99.5606 8.9494 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.5832 8.4872 1 60.5 99.5832 8.4872 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.5596 8.9698 1 45 99.5596 8.9698 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.5596 8.9698 1 45 99.5596 8.9698 INE090A16V58 ICICI BK 6-Apr-15 99.5606 8.9494 3 26.3 99.5606 8.9494 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.5517 8.6509 5 495 99.5517 8.6509 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.5223 9.2209 10 231.8 99.5223 9.2209 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.5517 8.6509 2 74 99.5517 8.6509 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.5260 9.1492 1 50 99.5260 9.1492 INE141A16TD6 OBC 9-Apr-15 99.5105 8.5498 1 125 99.5105 8.5498 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 99.3718 8.5460 2 62.7 99.3718 8.5460 INE166A16LF5 ING VYSYA BK 15-Apr-15 99.3405 8.9747 1 0.1 99.3405 8.9747 INE141A16SQ0 OBC 20-Apr-15 99.2404 8.7305 2 185 99.2404 8.7305 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.2099 8.5495 1 81.99 99.2099 8.5495 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.0632 8.8504 1 25 99.0632 8.8504 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 99.0895 8.5996 1 10 99.0895 8.5996 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.0157 8.8498 1 25 99.0157 8.8498 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 98.9110 8.5502 1 5 98.9110 8.5502 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 98.8587 8.5997 1 5 98.8587 8.5997 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 98.8587 8.5997 1 5 98.8587 8.5997 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 98.7596 8.6497 1 10 98.7596 8.6497 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.7410 8.9499 1 5 98.7410 8.9499 INE683A16FM7 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-15 98.7411 8.7803 1 25 98.7411 8.7803 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 98.6943 8.7797 1 25 98.6943 8.7797 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.6596 8.6999 4 150 98.6596 8.6999 INE683A16FP0 THE SOUTH INDIAN BK 15-May-15 98.6910 8.6450 2 25 98.6910 8.6450 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 98.5940 8.6751 9 300 98.5940 8.6751 INE683A16FN5 THE SOUTH INDIAN BK 18-May-15 98.6218 8.6453 1 25 98.6218 8.6453 INE141A16SF3 OBC 20-May-15 98.5705 8.5377 2 25 98.5705 8.5377 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 98.5200 8.7034 1 1 98.5200 8.7034 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 98.3802 8.5852 2 25 98.3802 8.5852 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 98.2137 8.7350 2 125 98.2137 8.7350 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 98.1959 8.5974 2 50 98.1959 8.5974 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 98.1851 8.6498 1 40 98.1851 8.6498 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.0819 8.6000 1 100 98.0819 8.6000 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.0710 8.6498 1 100 98.0710 8.6498 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 97.9820 8.5425 6 600 97.9820 8.5425 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 97.9733 8.5803 3 175 97.9693 8.5974 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 97.9571 8.6501 1 100 97.9571 8.6501 INE652A16JR3 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-15 97.9641 8.6198 1 5 97.9641 8.6198 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 97.9146 8.5427 2 50 97.9146 8.5427 INE237A16ZX7 KOTAK MAH BK 24-Aug-15 96.4008 8.6250 1 0.1 96.4008 8.6250 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 95.8895 8.5500 1 5 95.8895 8.5500 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 94.2146 8.4899 2 150 94.2146 8.4899 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 94.1527 8.4899 1 100 94.1527 8.4899 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 94.0712 8.5200 1 25 94.0712 8.5200 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.7706 8.5161 1 25 92.7706 8.5161 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.5832 8.6000 1 100 92.5832 8.6000 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 92.5676 8.4457 1 25 92.5676 8.4457 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.4426 8.5500 1 25 92.4426 8.5500 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.3985 8.5550 1 50 92.3985 8.5550 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 92.3055 8.5467 2 75 92.3069 8.5450 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 92.2744 8.5600 4 185 92.2744 8.5600 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.2974 8.5324 2 75 92.2953 8.5349 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 92.3338 8.4650 1 75 92.3338 8.4650 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.1747 8.5600 4 100 92.1747 8.5600 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 92.1285 8.5675 8 300 92.1285 8.5675 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 92.1476 8.5450 3 150 92.1476 8.5450 INE652A16KB5 STATE BK OF PATIALA 18-Mar-16 92.2637 8.3850 1 200 92.2637 8.3850 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 92.1150 8.5600 1 50 92.1150 8.5600 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 