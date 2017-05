Mar 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YJ7 AXIS BK 23-Mar-15 99.9375 7.6072 3 285 99.9380 7.5480 INE562A16FU6 INDIAN BK 23-Mar-15 99.9373 7.6322 3 264 99.9339 8.0475 INE160A16KB9 PUNJAB NATIONAL BK 23-Mar-15 99.9377 7.5816 2 116 99.9384 7.4993 INE084A16AW8 BK OF INDIA 23-Mar-15 99.9382 7.5255 2 104.8 99.9337 8.0719 INE608A16GC3 PUNJAB AND SIND BK 23-Mar-15 99.9384 7.4993 1 60 99.9384 7.4993 INE691A16HZ8 UCO BK 23-Mar-15 99.9340 8.0376 2 50.5 99.9380 7.5480 INE077A16BS8 DENA BK 23-Mar-15 99.9337 8.0719 2 50.5 99.9337 8.0719 INE141A16PQ6 OBC 23-Mar-15 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE528G16XI2 YES BK 23-Mar-15 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE705A16JY5 VIJAYA BK 23-Mar-15 99.9337 8.0719 2 46.05 99.9337 8.0719 INE476A16NA5 CANARA BK 23-Mar-15 99.9384 7.4993 3 35 99.9384 7.4993 INE483A16IW5 CENTRAL BK OF INDIA 23-Mar-15 99.9337 8.0719 2 20 99.9337 8.0719 INE691A16HX3 UCO BK 24-Mar-15 99.9107 8.1559 2 10 99.9107 8.1559 INE077A16BN9 DENA BK 25-Mar-15 99.8884 8.1559 1 85 99.8884 8.1559 INE457A16GE1 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-15 99.8679 8.0467 2 300 99.8679 8.0467 INE562A16FV4 INDIAN BK 26-Mar-15 99.8706 7.8806 2 105 99.8683 8.0223 INE667A16DP8 SYNDICATE BK 26-Mar-15 99.8679 8.0467 1 86 99.8679 8.0467 INE160A16KE3 PUNJAB NATIONAL BK 26-Mar-15 99.8675 8.0711 1 65 99.8675 8.0711 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 99.8689 7.9857 2 40 99.8679 8.0467 INE040A16AE8 HDFC BK 26-Mar-15 99.8695 7.9514 2 37 99.8678 8.0528 INE238A16ZA3 AXIS BK 26-Mar-15 99.9372 7.6455 1 25 99.9372 7.6455 INE238A16YV2 AXIS BK 27-Mar-15 99.8520 7.7260 2 50 99.8506 7.8018 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.6048 8.5194 2 281.5 99.6063 8.4864 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.5932 8.7697 4 251 99.5729 9.2094 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 99.5733 9.2008 5 195 99.5733 9.2008 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.6059 8.4950 1 195 99.6059 8.4950 INE562A16GR0 INDIAN BK 6-Apr-15 99.5723 9.2221 4 175 99.5710 9.2506 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 99.6020 8.5794 1 125 99.6020 8.5794 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.5941 8.7504 2 100 99.5941 8.7504 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 99.5987 8.6509 1 95 99.5987 8.6509 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.5987 8.6509 1 85 99.5987 8.6509 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.5987 8.6509 1 70 99.5987 8.6509 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.6020 8.5794 2 50 99.6020 8.5794 INE084A16BE4 BK OF INDIA 6-Apr-15 99.5895 8.8500 1 15 99.5895 8.8500 INE090A16V58 ICICI BK 6-Apr-15 99.5849 8.9496 1 0.1 99.5849 8.9496 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.5849 8.9496 1 0.1 99.5849 8.9496 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.5833 8.4851 2 397 99.5833 8.4851 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.5707 8.7430 7 239.2 99.5484 9.1990 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.5693 8.7704 4 117 99.5508 9.1499 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.5752 8.6507 1 115 99.5752 8.6507 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.5814 8.5230 2 18 99.5829 8.4933 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.5814 8.5230 2 12 99.5829 8.4933 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.6233 9.2010 1 5 99.6233 9.2010 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.5517 8.6509 2 137 99.5517 8.6509 INE237A16ZB3 KOTAK MAH BK 15-Apr-15 99.3771 8.7994 3 162 99.3771 8.7994 INE608A16HU3 PUNJAB AND SIND BK 15-Apr-15 99.3735 8.8505 1 5 99.3735 8.8505 INE141A16SE6 OBC 15-Apr-15 99.3735 8.8505 1 5 99.3735 8.8505 INE237A16ZG2 KOTAK MAH BK 20-Apr-15 99.2581 8.8006 1 40 99.2581 8.8006 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.2330 8.5491 1 136.5 99.2330 8.5491 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.2171 9.0004 1 5 99.2171 9.0004 INE112A16HJ9 CORPORATION BK 27-Apr-15 99.1444 8.9997 1 5 99.1444 8.9997 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.1686 8.5001 1 5 99.1686 8.5001 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.0313 8.7081 2 300 99.0326 8.6963 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.0717 9.0001 1 5 99.0717 9.0001 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 98.9056 8.7799 2 100 98.9056 8.7799 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 98.9399 8.5018 1 83 98.9399 8.5018 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.0028 8.5499 1 5 99.0028 8.5499 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.9624 8.8999 1 5 98.9624 8.8999 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 98.8350 8.7804 1 100 98.8350 8.7804 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 98.8455 8.7003 1 100 98.8455 8.7003 INE090A16W65 ICICI BK 11-May-15 98.8455 8.7003 1 25 98.8455 8.7003 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 98.7928 8.9202 1 5 98.7928 8.9202 INE141A16TS4 OBC 19-May-15 98.6084 8.5850 2 300 98.6084 8.5850 INE705A16LM6 VIJAYA BK 19-May-15 98.5924 8.6852 2 100 98.5924 8.6852 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.6049 8.6069 1 70 98.6049 8.6069 INE683A16FO3 THE SOUTH INDIAN BK 19-May-15 98.5924 8.6852 3 50 98.5924 8.6852 INE008A16ZW4 IDBI BK 20-May-15 98.5820 8.6068 4 250 98.5820 8.6068 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 98.5815 8.6099 1 50 98.5815 8.6099 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 98.6503 8.6100 1 50 98.6503 8.6100 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 98.4486 8.5848 1 4.5 98.4486 8.5848 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 98.4276 8.5749 2 250 98.4276 8.5749 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 98.4030 8.5850 1 2.3 98.4030 8.5850 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.3798 8.5873 3 200 98.3798 8.5873 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.3110 8.5901 1 25 98.3110 8.5901 INE090A16Q22 ICICI BK 1-Jun-15 98.3043 8.6247 1 0.05 98.3043 8.6247 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.2939 8.5613 1 13 98.2939 8.5613 INE090A16Q48 ICICI BK 4-Jun-15 98.2328 8.6399 1 0.1 98.2328 8.6399 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 98.2099 8.6402 6 225.1 98.2099 8.6402 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 98.2120 8.6299 1 40 98.2120 8.6299 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.2151 8.6147 1 25 98.2151 8.6147 INE683A16FG9 THE SOUTH INDIAN BK 8-Jun-15 98.1315 8.6874 2 100 98.1315 8.6874 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.1046 8.5998 5 425 98.1046 8.5998 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.1100 8.5749 1 25 98.1100 8.5749 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 98.0715 8.6475 1 200 98.0715 8.6475 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.0603 8.5952 1 200 98.0603 8.5952 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.0614 8.5902 1 25 98.0614 8.5902 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 97.9924 8.5953 5 500 97.9965 8.5773 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 97.9942 8.5872 5 425 97.9913 8.6001 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 98.0045 8.5424 2 200 98.0045 8.5424 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.0033 8.5476 2 100 98.0033 8.5476 INE528G16ZV0 YES BK 15-Jun-15 97.9799 8.6499 1 5 97.9799 8.6499 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 97.9123 8.6473 2 250 97.9123 8.6473 INE528G16YL4 YES BK 18-Jun-15 97.9105 8.6549 2 100 97.9105 8.6549 INE668A16865 TAMILNAD MERCANTILE BK 18-Jun-15 97.8674 8.8373 1 100 97.8674 8.8373 INE077A16CR8 DENA BK 19-Jun-15 97.9075 8.5724 2 100 97.9075 8.5724 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 97.7713 8.5775 2 150 97.7713 8.5775 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 94.3456 8.5451 1 3 94.3456 8.5451 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.8434 8.5000 1 100 92.8434 8.5000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.7911 8.4900 1 25 92.7911 8.4900 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.4488 8.5424 1 10 92.4488 8.5424 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 92.5378 8.4096 8 275 92.5497 8.3951 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 92.5046 8.4500 1 100 92.5046 8.4500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.4535 8.4400 1 100 92.4535 8.4400 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 92.2986 8.5549 1 50 92.2986 8.5549 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 92.4047 8.4750 1 25 92.4047 8.4750 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 92.3237 8.4300 3 175 92.3237 8.4300 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 92.2271 8.5451 3 100 92.2271 8.5451 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 92.3009 8.4337 7 375 92.3083 8.4249 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 92.2398 8.4362 11 825 92.1687 8.5200 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 92.2178 8.4621 8 425 92.1899 8.4950 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 92.1476 8.5450 6 250 92.1476 8.5450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com