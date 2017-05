Mar 23 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE238A16YZ3 AXIS BK 25-Mar-15 99.9595 7.3942 2 300 99.9595 7.3942 INE238A16ZA3 AXIS BK 26-Mar-15 99.9384 7.4993 2 175 99.9384 7.4993 INE166A16MI7 ING VYSYA BK 31-Mar-15 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.6440 9.3147 6 220 99.6427 9.3487 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.6750 8.5008 1 50 99.6750 8.5008 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.6575 8.9602 2 50 99.6575 8.9602 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 99.6750 8.5008 1 50 99.6750 8.5008 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.6575 8.9602 1 45 99.6575 8.9602 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.6657 8.7449 1 35 99.6657 8.7449 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.6750 8.5008 1 25 99.6750 8.5008 INE562A16GR0 INDIAN BK 6-Apr-15 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.6982 8.4993 1 25 99.6982 8.4993 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.6561 8.9969 1 20 99.6561 8.9969 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.6731 8.5507 1 15 99.6731 8.5507 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.6858 8.8496 1 10 99.6858 8.8496 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.6394 8.8064 1 50 99.6394 8.8064 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.6413 8.7598 1 25 99.6413 8.7598 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.5937 9.3065 3 150 99.5931 9.3203 INE651A16HD9 STATE BK OF MYSORE 13-Apr-15 99.5065 8.6200 1 125 99.5065 8.6200 INE691A16JN0 UCO BK 13-Apr-15 99.5065 8.6200 6 95 99.5065 8.6200 INE428A16PG8 ALLAHABAD BK 13-Apr-15 99.5065 8.6200 1 87 99.5065 8.6200 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 99.4598 8.6193 3 75 99.4598 8.6193 INE608A16HU3 PUNJAB AND SIND BK 15-Apr-15 99.4610 8.6000 1 50 99.4610 8.6000 INE691A16JM2 UCO BK 15-Apr-15 99.4598 8.6193 3 50 99.4598 8.6193 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 99.4903 8.4997 1 5 99.4903 8.4997 INE428A16OZ1 ALLAHABAD BK 20-Apr-15 99.3431 8.6198 2 132 99.3431 8.6198 INE691A16JL4 UCO BK 20-Apr-15 99.3431 8.6198 1 110 99.3431 8.6198 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.2327 8.8197 3 188.5 99.2327 8.8197 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.1492 8.7002 1 75 99.1492 8.7002 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.1376 8.8198 1 75 99.1376 8.8198 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.1727 8.6995 1 25 99.1727 8.6995 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.1632 8.8003 1 5 99.1632 8.8003 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.1054 8.6704 2 75 99.1054 8.6704 INE691A16JR1 UCO BK 30-Apr-15 99.1258 8.6999 1 25 99.1258 8.6999 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.1308 8.6497 1 10 99.1308 8.6497 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.1158 8.8003 1 5 99.1158 8.8003 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.0067 8.5161 2 200 99.0067 8.5161 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 98.9912 8.6503 2 100 98.9912 8.6503 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.0090 8.4962 1 35 99.0090 8.4962 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.0088 8.7002 1 25 99.0088 8.7002 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.0088 8.7002 1 25 99.0088 8.7002 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 98.9155 8.6996 1 100 98.9155 8.6996 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 98.9155 8.6996 1 100 98.9155 8.6996 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 98.9436 8.6601 1 5 98.9436 8.6601 INE077A16CL1 DENA BK 8-May-15 98.9278 8.5999 1 5 98.9278 8.5999 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.8136 8.9436 1 90 98.8136 8.9436 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.8753 8.6497 1 5 98.8753 8.6497 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.7482 8.7302 1 45 98.7482 8.7302 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.6737 8.6071 1 25 98.6737 8.6071 INE008A16ZI3 IDBI BK 21-May-15 98.6828 8.3999 1 10 98.6828 8.3999 INE141A16TU0 OBC 22-May-15 98.6100 8.5750 2 500 98.6100 8.5750 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 98.6064 8.5975 2 500 98.6064 8.5975 INE036D16GS7 THE KARUR VYSYA BK 22-May-15 98.5936 8.6776 2 400 98.5936 8.6776 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 98.5964 8.6601 1 175 98.5964 8.6601 INE668A16857 TAMILNAD MERCANTILE BK 22-May-15 98.5685 8.8348 2 25 98.5685 8.8348 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 98.4491 8.9843 1 25 98.4491 8.9843 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.5081 8.6374 1 20.5 98.5081 8.6374 INE036D16GR9 THE KARUR VYSYA BK 27-May-15 98.4765 8.6874 2 300 98.4765 8.6874 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.4481 8.5877 2 50 98.4481 8.5877 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.3166 8.6800 1 5 98.3166 8.6800 INE168A16KC0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Jun-15 98.2800 8.6324 5 200 98.2804 8.6300 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 98.2840 8.7298 1 5 98.2840 8.7298 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 98.1998 8.6899 1 100 98.1998 8.6899 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 98.1629 8.7576 3 150 98.1629 8.7576 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 98.1544 8.6875 1 300 98.1544 8.6875 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.1726 8.6002 2 100 98.1726 8.6002 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.1580 8.6702 1 100 98.1580 8.6702 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.1857 8.5374 1 50 98.1857 8.5374 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 98.0720 8.5423 1 200 98.0720 8.5423 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.0049 8.6400 1 250 98.0049 8.6400 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 98.0045 8.5424 2 100 98.0045 8.5424 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 97.9716 8.5874 3 300 97.9716 8.5874 INE141A16TV8 OBC 22-Jun-15 97.9039 8.5874 2 150 97.9039 8.5874 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 97.8387 8.5777 1 100 97.8387 8.5777 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 96.5023 8.5905 1 0.02 96.5023 8.5905 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 96.3073 8.4818 4 550 96.2997 8.5000 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 96.2478 8.4699 1 20 96.2478 8.4699 INE166A16LV2 ING VYSYA BK 14-Sep-15 96.0002 8.6900 1 25 96.0002 8.6900 INE008A16XG2 IDBI BK 21-Oct-15 95.2692 8.5900 1 25 95.2692 8.5900 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 94.0943 8.5800 1 1 94.0943 8.5800 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.5490 8.5423 3 64 92.5490 8.5423 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.5108 8.5400 1 5 92.5108 8.5400 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 92.6089 8.3950 1 25 92.6089 8.3950 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 92.5641 8.4500 1 5 92.5641 8.4500 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 92.3468 8.5450 2 100 92.3468 8.5450 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 92.4462 8.4249 1 2.4 92.4462 8.4249 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 92.3589 8.4350 1 50 92.3589 8.4350 INE528G16ZX6 YES BK 15-Mar-16 92.2336 8.5850 1 25 92.2336 8.5850 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 92.2472 8.5448 5 300 92.2471 8.5450 INE514E16AG9 EXIM 21-Mar-16 92.2493 8.4250 1 100 92.2493 8.4250 INE434A16LD2 ANDHRA BK 21-Mar-16 92.1317 8.5637 2 56 92.1412 8.5525 INE528G16ZW8 YES BK 21-Mar-16 92.1158 8.5825 2 24.5 92.1158 8.5825 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 92.1181 8.5563 4 200 92.1192 8.5550 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com