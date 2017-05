Mar 24 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE648A16GT3 SBBJ 26-Mar-15 99.9588 7.5178 2 25.5 99.9589 7.5038 INE457A16GE1 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-15 99.9589 7.5038 1 25 99.9589 7.5038 INE434A16GP6 ANDHRA BK 26-Mar-15 99.9576 7.7413 1 5 99.9576 7.7413 INE608A16HS7 PUNJAB AND SIND BK 30-Mar-15 99.8728 7.7479 1 25 99.8728 7.7479 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.6982 8.4993 7 350 99.6982 8.4993 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.6982 8.4993 6 275 99.6982 8.4993 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 99.6982 8.4993 5 240 99.6982 8.4993 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.6982 8.4993 4 150 99.6982 8.4993 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.6982 8.4993 4 125 99.6982 8.4993 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.6986 8.4880 2 85 99.6986 8.4880 INE077A16CB2 DENA BK 6-Apr-15 99.6940 8.6179 1 33 99.6940 8.6179 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.6769 9.1011 1 25 99.6769 9.1011 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.6968 8.5388 1 15 99.6968 8.5388 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.6752 9.1491 1 8 99.6752 9.1491 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 99.6484 9.1991 5 76 99.6484 9.1991 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.6756 8.4851 1 1 99.6756 8.4851 INE237A16ZG2 KOTAK MAH BK 20-Apr-15 99.3459 8.9007 1 0.1 99.3459 8.9007 INE683A16FI5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Apr-15 99.3219 8.8999 1 25 99.3219 8.8999 INE608A16HV1 PUNJAB AND SIND BK 22-Apr-15 99.3560 8.4494 1 5 99.3560 8.4494 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.3062 8.5002 1 5 99.3062 8.5002 INE112A16HJ9 CORPORATION BK 27-Apr-15 99.1824 8.8495 1 25 99.1824 8.8495 INE112A16HJ9 CORPORATION BK 27-Apr-15 99.2018 8.8996 1 10 99.2018 8.8996 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.2071 8.5800 1 25 99.2071 8.5800 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.1585 8.8501 1 5 99.1585 8.8501 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.1686 8.5001 2 50 99.1686 8.5001 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.1258 8.6999 1 25 99.1258 8.6999 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.1109 8.8495 1 25 99.1109 8.8495 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.1109 8.8495 1 25 99.1109 8.8495 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.1589 8.6002 1 5 99.1589 8.6002 INE008A16YL0 IDBI BK 30-Apr-15 99.1735 8.4496 1 5 99.1735 8.4496 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 99.1109 8.8495 1 5 99.1109 8.8495 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 99.1589 8.6002 1 5 99.1589 8.6002 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.0320 8.4946 1 45 99.0320 8.4946 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 98.9331 8.7471 3 150 98.9207 8.8498 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 98.9207 8.8498 2 50 98.9207 8.8498 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 98.9207 8.8498 1 25 98.9207 8.8498 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 98.9207 8.8498 1 25 98.9207 8.8498 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 98.9621 8.7002 1 5 98.9621 8.7002 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 98.9739 8.6002 1 5 98.9739 8.6002 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 98.8688 8.7003 1 25 98.8688 8.7003 INE683A16FM7 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-15 98.8259 8.8498 1 25 98.8259 8.8498 INE483A16IX3 CENTRAL BK OF INDIA 13-May-15 98.8377 8.5846 1 0.5 98.8377 8.5846 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 98.7060 8.7000 1 40 98.7060 8.7000 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.6967 8.6069 1 36 98.6967 8.6069 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 98.6195 8.6599 2 203 98.6195 8.6599 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 98.6120 8.7076 1 50 98.6120 8.7076 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 98.5344 8.9000 1 25 98.5344 8.9000 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.5239 8.6801 1 50 98.5239 8.6801 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 98.4249 8.8502 2 500 98.4249 8.8502 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.4475 8.7212 3 200 98.4475 8.7212 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 98.4538 8.6852 2 50 98.4538 8.6852 INE237A16E79 KOTAK MAH BK 2-Jun-15 98.3719 8.6299 2 300 98.3719 8.6299 INE168A16KZ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jun-15 98.3682 8.6498 2 200 98.3682 8.6498 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.3589 8.6999 1 25 98.3589 8.6999 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 98.3152 8.8097 2 95 98.3152 8.8097 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.3525 8.6115 2 47 98.3453 8.6497 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 98.3603 8.5700 1 150 98.3603 8.5700 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.3033 8.7498 1 50 98.3033 8.7498 INE683A16FT2 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jun-15 98.2786 8.7578 3 125 98.2786 8.7578 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 98.3376 8.5699 1 50 98.3376 8.5699 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.2408 8.6001 2 100 98.2408 8.6001 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 98.1860 8.7577 1 50 98.1860 8.7577 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.1772 8.6880 3 85 98.1645 8.7498 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 98.1851 8.6498 2 25 98.1851 8.6498 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.1871 8.6401 1 1 98.1871 8.6401 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.1394 8.6499 1 25 98.1394 8.6499 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.0685 8.6612 11 1050 98.0628 8.6873 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.0731 8.6402 2 210 98.0731 8.6402 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 98.0731 8.6402 1 150 98.0731 8.6402 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 98.0666 8.6699 1 100 98.0666 8.6699 INE976G16AU6 RBL BK 22-Jun-15 97.8762 8.8001 1 50 97.8762 8.8001 INE112A16GU8 CORPORATION BK 31-Aug-15 96.4052 8.5599 1 50 96.4052 8.5599 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 96.3439 8.5501 1 50 96.3439 8.5501 INE238A16XB6 AXIS BK 11-Sep-15 96.1205 8.6150 1 25 96.1205 8.6150 INE168A16KR8 THE JAMMU AND KASHMIR BK15-Sep-15 95.9605 8.7799 1 25 95.9605 8.7799 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 95.1625 8.5900 1 25 95.1625 8.5900 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 94.1617 8.5400 1 25 94.1617 8.5400 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 92.3667 8.5451 2 50 92.3667 8.5451 INE705A16LN4 VIJAYA BK 21-Mar-16 92.1674 8.5451 3 75 92.1674 8.5451 INE652A16KC3 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-16 92.2765 8.3700 2 75 92.2765 8.3700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 