Mar 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE457A16GE1 BK OF MAHARASHTRA 26-Mar-15 99.9792 7.5936 1 275 99.9792 7.5936 INE648A16GT3 SBBJ 26-Mar-15 99.9792 7.5856 3 228 99.9792 7.5936 INE141A16SP2 OBC 26-Mar-15 99.9789 7.7031 1 25 99.9789 7.7031 INE238A16YV2 AXIS BK 27-Mar-15 99.9584 7.5952 3 400 99.9584 7.5952 INE608A16HR9 PUNJAB AND SIND BK 27-Mar-15 99.9580 7.6682 1 100 99.9580 7.6682 INE090A16V41 ICICI BK 31-Mar-15 99.8752 7.6015 2 170 99.8752 7.6015 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.7158 9.4580 8 400 99.7151 9.4805 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.7151 9.4805 4 200 99.7151 9.4805 INE457A16GC5 BK OF MAHARASHTRA 6-Apr-15 99.6924 9.3860 2 150 99.6919 9.4003 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.7221 8.4763 1 125 99.7221 8.4763 INE428A16NH1 ALLAHABAD BK 6-Apr-15 99.7227 8.4580 2 117 99.7227 8.4580 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.7219 8.4825 2 103 99.7219 8.4825 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.7151 9.4805 2 100 99.7151 9.4805 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.7200 8.5406 2 98 99.7200 8.5406 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.7171 8.6293 1 90 99.7171 8.6293 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.7265 9.1001 1 5 99.7265 9.1001 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.6890 8.7592 2 145 99.6890 8.7592 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.6986 8.4880 1 100 99.6986 8.4880 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.6663 9.4006 1 95 99.6663 9.4006 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 99.6982 8.4993 2 65 99.6982 8.4993 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.2738 8.9001 1 25 99.2738 8.9001 INE457A16EL1 BK OF MAHARASHTRA 27-Apr-15 99.2018 8.8996 1 25 99.2018 8.8996 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.2776 8.2998 1 5 99.2776 8.2998 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 99.2240 8.6502 1 25 99.2240 8.6502 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.1778 8.8997 1 25 99.1778 8.8997 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 99.2062 8.8502 1 5 99.2062 8.8502 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.1298 8.9003 1 25 99.1298 8.9003 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.1500 8.9403 1 25 99.1500 8.9403 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.0298 8.9398 1 5 99.0298 8.9398 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.0749 8.5204 1 5 99.0749 8.5204 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 98.9385 8.9001 1 25 98.9385 8.9001 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 98.9385 8.9001 1 25 98.9385 8.9001 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 98.9385 8.9001 1 25 98.9385 8.9001 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 98.9385 8.9001 1 25 98.9385 8.9001 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 98.9130 8.7199 1 25 98.9130 8.7199 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 98.7383 8.8001 1 25 98.7383 8.8001 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.6767 8.8997 1 10 98.6767 8.8997 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 98.7207 8.5999 1 25 98.7207 8.5999 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 98.6767 8.8997 1 5 98.6767 8.8997 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 98.6426 8.6598 1 25 98.6426 8.6598 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 98.5350 8.8962 3 493.6 98.5506 8.8002 INE976G16AV4 RBL BK 25-May-15 98.5506 8.8002 1 50 98.5506 8.8002 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 98.5693 8.6850 1 50 98.5693 8.6850 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 98.4838 8.7802 1 200 98.4838 8.7802 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 98.5183 8.5774 1 50 98.5183 8.5774 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.4931 8.5914 8 500 98.4959 8.5751 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 98.4713 8.7175 1 100 98.4713 8.7175 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 98.4597 8.7847 2 5 98.4597 8.7847 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.4030 8.7113 2 75 98.4020 8.7168 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.3820 8.6997 1 2 98.3820 8.6997 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 98.3339 8.8347 2 136 98.3339 8.8347 INE434A16LF7 ANDHRA BK 4-Jun-15 98.3589 8.5774 2 100 98.3589 8.5774 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 98.3133 8.6973 2 300 98.3133 8.6973 INE608A16IG0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-15 98.3366 8.5752 2 50 98.3366 8.5752 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.2636 8.5998 1 45 98.2636 8.5998 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.2006 8.8002 2 100 98.2006 8.8002 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 98.2092 8.7574 1 50 98.2092 8.7574 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.1799 8.7877 2 100 98.1799 8.7877 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 98.2268 8.6698 1 25 98.2268 8.6698 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.2181 8.5999 1 10 98.2181 8.5999 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.0642 8.7868 5 275 98.0635 8.7900 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 98.1094 8.5776 2 200 98.1094 8.5776 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.0835 8.6974 2 200 98.0835 8.6974 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.1024 8.6100 2 45 98.1024 8.6100 INE434A16LE0 ANDHRA BK 16-Jun-15 98.0868 8.5776 2 100 98.0868 8.5776 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.0170 8.6875 4 500 98.0170 8.6875 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 97.9732 8.7801 2 150 97.9732 8.7801 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 97.9965 8.5773 2 200 97.9965 8.5773 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 97.9211 8.7070 13 1150 97.9022 8.7877 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 97.9745 8.5749 1 250 97.9745 8.5749 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 97.9238 8.5986 3 275 97.8981 8.7074 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 97.9490 8.5875 1 250 97.9490 8.5875 INE668A16873 TAMILNAD MERCANTILE BK 23-Jun-15 97.8680 8.8348 1 100 97.8680 8.8348 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 97.8562 8.7870 2 100 97.8561 8.7876 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 97.8786 8.7899 2 100 97.8786 8.7899 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 95.9965 8.6001 6 32.1 95.9965 8.6001 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 95.1785 8.6000 1 0.2 95.1785 8.6000 INE090A16U00 ICICI BK 2-Nov-15 95.0293 8.6000 1 0.5 95.0293 8.6000 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 94.8806 8.6000 1 0.5 94.8806 8.6000 INE434A16KE2 ANDHRA BK 2-Feb-16 93.1337 8.5700 1 50 93.1337 8.5700 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 93.0420 8.5300 1 100 93.0420 8.5300 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.8836 8.5000 3 87 92.8836 8.5000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.6251 8.4975 2 100 92.6272 8.4949 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 92.6321 8.4150 1 100 92.6321 8.4150 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 92.5587 8.5056 4 61.5 92.5551 8.5101 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.5147 8.5600 1 25 92.5147 8.5600 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 92.5429 8.4274 1 5 92.5429 8.4274 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 92.4779 8.4825 1 50 92.4779 8.4825 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.4478 8.4950 1 25 92.4478 8.4950 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 92.4361 8.4850 1 100 92.4361 8.4850 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 92.3517 8.5150 4 12 92.3517 8.5150 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 92.2516 8.5874 1 25 92.2516 8.5874 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 92.2545 8.5600 1 4 92.2545 8.5600 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 92.2545 8.5600 1 2 92.2545 8.5600 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.2886 8.4250 1 125 92.2886 8.4250 INE141A16TY2 OBC 21-Mar-16 92.2379 8.4850 1 30 92.2379 8.4850 INE160A16KZ8 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-16 92.3139 8.3950 1 25 92.3139 8.3950 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.2069 8.4750 4 100 92.2069 8.4750 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.1695 8.4958 6 650 92.1150 8.5600 INE141A16TZ9 OBC 24-Mar-16 92.1786 8.4850 1 25 92.1786 8.4850 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com