Mar 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE084A16BE4 BK OF INDIA 6-Apr-15 99.7160 9.4505 1 200 99.7160 9.4505 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.7155 9.4673 4 112 99.7139 9.5206 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.7200 9.3182 3 108 99.7251 9.1468 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.7452 8.4763 2 100 99.7452 8.4763 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 99.7386 8.6976 2 75 99.7431 8.5464 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.7218 9.2577 2 67 99.7145 9.5005 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.7197 9.3271 3 58.75 99.7235 9.2002 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.7145 9.5005 1 50 99.7145 9.5005 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.7145 9.5005 1 50 99.7145 9.5005 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.7418 9.4487 1 17 99.7418 9.4487 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.6898 9.4654 4 132 99.6952 9.2993 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.7181 8.5987 4 100 99.7181 8.5987 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.7181 8.5987 2 95 99.7181 8.5987 INE141A16SR8 OBC 7-Apr-15 99.7145 9.5005 1 25 99.7145 9.5005 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.6919 9.4003 1 10 99.6919 9.4003 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.7214 8.4978 1 1 99.7214 8.4978 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.6663 9.4006 1 25 99.6663 9.4006 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.6886 9.5013 1 5 99.6886 9.5013 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.3840 9.0493 1 100 99.3840 9.0493 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.2638 8.4596 1 5 99.2638 8.4596 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.1915 8.5002 1 25 99.1915 8.5002 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.2144 8.5004 1 25 99.2144 8.5004 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.1732 8.9499 1 5 99.1732 8.9499 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.2181 8.4601 1 5 99.2181 8.4601 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.0781 8.4906 1 50 99.0781 8.4906 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.0737 8.7503 1 5 99.0737 8.7503 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.0013 8.5629 1 0.15 99.0013 8.5629 INE090A16W65 ICICI BK 11-May-15 98.9146 8.9004 1 25 98.9146 8.9004 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 98.9207 8.8498 1 5 98.9207 8.8498 INE683A16FM7 THE SOUTH INDIAN BK 12-May-15 98.8809 8.9803 1 25 98.8809 8.9803 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 98.8431 8.9002 1 25 98.8431 8.9002 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 98.8035 8.5002 2 25 98.8035 8.5002 INE683A16FN5 THE SOUTH INDIAN BK 18-May-15 98.8035 8.5002 1 25 98.8035 8.5002 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 98.7437 8.5997 1 25 98.7437 8.5997 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 98.6977 8.6002 1 200 98.6977 8.6002 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 98.6470 8.7830 4 225 98.6470 8.7828 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 98.6903 8.6497 1 5 98.6903 8.6497 INE141A16TU0 OBC 22-May-15 98.6903 8.6497 1 5 98.6903 8.6497 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 98.6101 8.5743 4 375 98.6116 8.5650 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 98.5844 8.7352 9 300 98.5844 8.7352 INE705A16LO2 VIJAYA BK 25-May-15 98.6084 8.5850 1 100 98.6084 8.5850 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 98.5605 8.8849 3 100 98.5605 8.8849 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 98.5776 8.7778 1 100 98.5776 8.7778 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 98.5739 8.9501 1 25 98.5739 8.9501 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 98.5975 8.7999 1 5 98.5975 8.7999 INE691A16JY7 UCO BK 25-May-15 98.6211 8.6498 1 5 98.6211 8.6498 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 98.5671 8.6987 3 625 98.5714 8.6721 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 98.5669 8.6998 1 500 98.5669 8.6998 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 98.5643 8.5752 1 50 98.5643 8.5752 INE008A16ZK9 IDBI BK 27-May-15 98.5388 8.7298 1 25 98.5388 8.7298 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 98.5122 8.7500 1 200 98.5122 8.7500 INE457A16ES6 BK OF MAHARASHTRA 28-May-15 98.5177 8.7171 1 0.02 98.5177 8.7171 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 98.4889 8.7502 1 400 98.4889 8.7502 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.4918 8.7332 3 100 98.4918 8.7332 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.5021 8.8103 1 50 98.5021 8.8103 INE090A16Q22 ICICI BK 1-Jun-15 98.4193 8.7497 2 1.02 98.4224 8.7321 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.4010 8.7223 1 35 98.4010 8.7223 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.3820 8.6997 2 625 98.3820 8.6997 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 98.3728 8.7500 2 200 98.3728 8.7500 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.4104 8.6702 1 100 98.4104 8.6702 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 98.3496 8.7501 1 200 98.3496 8.7501 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.3607 8.6902 3 175 98.3607 8.6902 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.3682 8.6498 1 50 98.3682 8.6498 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 98.3264 8.7502 1 300 98.3264 8.7502 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.3452 8.6502 1 50 98.3452 8.6502 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 98.3288 8.7374 1 25 98.3288 8.7374 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 98.2323 8.7576 1 50 98.2323 8.7576 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.2037 8.7848 3 250 98.2037 8.7848 INE434A16HR0 ANDHRA BK 10-Jun-15 98.2398 8.7198 2 200 98.2398 8.7198 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.2211 8.6981 1 150 98.2211 8.6981 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 98.2207 8.7001 1 25 98.2207 8.7001 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.1789 8.6799 1 50 98.1789 8.6799 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.1751 8.6983 1 50 98.1751 8.6983 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.1789 8.6799 1 50 98.1789 8.6799 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.0991 8.7318 8 600 98.0979 8.7374 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.0873 8.7868 3 350 98.0877 8.7852 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 98.0671 8.8818 7 350 98.0723 8.8573 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 98.0969 8.7421 1 200 98.0969 8.7421 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.1373 8.6599 1 100 98.1373 8.6599 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.1119 8.7802 1 50 98.1119 8.7802 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.1059 8.6999 1 0.1 98.1059 8.6999 INE667A16EZ5 SYNDICATE BK 18-Jun-15 98.0620 8.5875 3 250 98.0620 8.5875 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.0205 8.7751 1 100 98.0205 8.7751 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 97.9254 8.7873 7 375 97.9259 8.7850 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 97.9570 8.7500 1 75 97.9570 8.7500 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 97.8874 8.7526 5 575 97.8798 8.7848 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 97.9034 8.7826 1 150 97.9034 8.7826 INE141A16QM3 OBC 9-Jul-15 97.5813 8.6163 1 0.02 97.5813 8.6163 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 96.5550 8.6244 1 0.02 96.5550 8.6244 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 93.0622 8.5300 1 50 93.0622 8.5300 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 92.9920 8.6500 1 5 92.9920 8.6500 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.5910 8.5650 1 25 92.5910 8.5650 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.5348 8.5599 1 10 92.5348 8.5599 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 92.4423 8.5750 1 25 92.4423 8.5750 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.4917 8.4900 1 50 92.4917 8.4900 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 92.4759 8.4850 1 50 92.4759 8.4850 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.4697 8.4925 2 30 92.4697 8.4925 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 92.3468 8.5450 2 25 92.3468 8.5450 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 92.3027 8.5500 1 6 92.3027 8.5500 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 92.3506 8.4450 1 100 92.3506 8.4450 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 92.3673 8.4250 1 100 92.3673 8.4250 INE160A16KZ8 PUNJAB NATIONAL BK 21-Mar-16 92.3357 8.3924 1 25 92.3357 8.3924 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 92.2689 8.4250 2 50 92.2689 8.4250 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.2015 8.4813 4 203.7 92.1433 8.5500 INE514E16AF1 EXIM 25-Mar-16 92.2126 8.4450 1 25 92.2126 8.4450 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 