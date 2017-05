Mar 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE166A16MI7 ING VYSYA BK 31-Mar-15 99.9151 7.7537 1 10 99.9151 7.7537 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.7342 9.7262 9 524 99.7377 9.5991 INE705A16KN6 VIJAYA BK 6-Apr-15 99.7328 9.7792 4 290 99.7295 9.9000 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.7303 9.8708 12 289 99.7295 9.9000 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.7639 8.6364 12 226 99.7636 8.6490 INE476A16PL7 CANARA BK 6-Apr-15 99.7584 8.8406 4 120 99.7336 9.7496 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.7370 9.6248 2 100 99.7363 9.6505 INE160A16KN4 PUNJAB NATIONAL BK 6-Apr-15 99.7377 9.5991 2 50 99.7377 9.5991 INE112A16GK9 CORPORATION BK 6-Apr-15 99.7679 8.4914 1 50 99.7679 8.4914 INE562A16GR0 INDIAN BK 6-Apr-15 99.7377 9.5991 1 50 99.7377 9.5991 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 99.7377 9.5991 1 50 99.7377 9.5991 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.7679 8.4914 1 50 99.7679 8.4914 INE238A16YN9 AXIS BK 6-Apr-15 99.7563 8.9156 2 45 99.7322 9.8009 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.7689 8.4547 1 25 99.7689 8.4547 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 99.7636 8.6490 2 6 99.7636 8.6490 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.7868 9.7480 1 360 99.7868 9.7480 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.7082 9.7096 4 340 99.7025 9.9010 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.7115 9.6007 1 25 99.7115 9.6007 INE483A16JQ5 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-15 99.7988 9.1983 1 5 99.7988 9.1983 INE238A16YM1 AXIS BK 7-Apr-15 99.7446 8.4963 1 5 99.7446 8.4963 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.7181 8.5987 1 5 99.7181 8.5987 INE562A16HJ5 INDIAN BK 9-Apr-15 99.6876 8.7987 1 97.5 99.6876 8.7987 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 99.5578 8.5326 1 22.8 99.5578 8.5326 INE141A16SQ0 OBC 20-Apr-15 99.4117 9.0000 2 50 99.4117 9.0000 INE683A16FI5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Apr-15 99.3894 8.9695 2 125 99.3894 8.9695 INE608A16HV1 PUNJAB AND SIND BK 22-Apr-15 99.3788 8.7752 1 19.55 99.3788 8.7752 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.3956 8.5364 1 6.5 99.3956 8.5364 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 99.4212 8.4997 1 5 99.4212 8.4997 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.3840 9.0493 1 5 99.3840 9.0493 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 99.2301 8.8498 1 5 99.2301 8.8498 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.2405 9.0112 3 225 99.2331 9.0994 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.1693 8.9930 6 210 99.1686 9.0002 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 99.1686 9.0002 1 50 99.1686 9.0002 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.1640 9.0504 1 50 99.1640 9.0504 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.1104 8.4005 1 25 99.1104 8.4005 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.1011 8.4891 1 8 99.1011 8.4891 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.1589 8.6002 1 5 99.1589 8.6002 INE141A16TG9 OBC 8-May-15 99.0580 8.9000 2 175 99.0580 8.9000 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.0051 8.7331 3 75 98.9863 8.8998 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 98.9863 8.8998 1 50 98.9863 8.8998 INE008A16ZG7 IDBI BK 8-May-15 99.0580 8.9000 1 25 99.0580 8.9000 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.1010 8.4900 1 5 99.1010 8.4900 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 98.9424 8.6700 3 50 98.9424 8.6700 INE691A16JK6 UCO BK 11-May-15 99.0145 8.6497 1 5 99.0145 8.6497 INE095A16QB4 INDUSIND BK 12-May-15 98.9855 8.6997 1 5 98.9855 8.6997 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.8597 8.5920 1 5 98.8597 8.5920 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.8970 8.8497 1 5 98.8970 8.8497 INE691A16JD1 UCO BK 18-May-15 98.8311 8.8101 1 25 98.8311 8.8101 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 98.7567 8.6701 1 25 98.7567 8.6701 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 98.6328 8.5753 3 325 98.6328 8.5753 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 98.6178 8.6707 1 83 98.6178 8.6707 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 98.6903 8.6497 1 75 98.6903 8.6497 INE705A16LO2 VIJAYA BK 25-May-15 98.6293 8.5976 1 25 98.6293 8.5976 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 98.6977 8.6002 1 5 98.6977 8.6002 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.6100 8.5750 4 350 98.6100 8.5750 INE168A16JW0 THE JAMMU AND KASHMIR BK26-May-15 98.5956 8.6651 1 150 98.5956 8.6651 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 98.5901 8.6995 1 100 98.5901 8.6995 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 98.5884 8.7102 2 100 98.5884 8.7102 INE238A16ZI6 AXIS BK 28-May-15 98.5346 8.7553 1 100 98.5346 8.7553 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.5343 8.6179 3 200 98.5445 8.5572 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.4559 8.6730 2 110 98.4582 8.6601 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.4242 8.7220 2 465 98.4242 8.7220 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 98.4335 8.6697 2 215 98.4335 8.6697 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 98.3843 8.8149 1 33 98.3843 8.8149 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.4078 8.6846 1 2 98.4078 8.6846 INE562A16HL1 INDIAN BK 4-Jun-15 98.3975 8.6150 2 100 98.3975 8.6150 INE683A16FT2 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jun-15 98.3482 8.7576 2 250 98.3482 8.7576 INE608A16IG0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-15 98.3779 8.5976 2 25 98.3779 8.5976 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.2985 8.6548 1 100 98.2985 8.6548 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 98.3072 8.6097 1 25 98.3072 8.6097 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 98.2555 8.7574 1 50 98.2555 8.7574 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.2775 8.6450 1 5 98.2775 8.6450 INE090A16Q89 ICICI BK 9-Jun-15 98.2648 8.7099 1 0.1 98.2648 8.7099 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.2636 8.5998 2 250 98.2636 8.5998 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.3328 8.5951 1 200 98.3328 8.5951 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 98.2616 8.6099 1 175 98.2616 8.6099 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.2517 8.6598 1 125 98.2517 8.6598 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.3204 8.6601 1 100 98.3204 8.6601 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.2660 8.5877 2 100 98.2660 8.5877 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.2513 8.6618 2 55 98.2497 8.6699 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.2556 8.6401 1 25 98.2556 8.6401 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.2079 8.6500 2 100 98.2079 8.6500 INE651A16GU5 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-15 98.2181 8.5999 1 25 98.2181 8.5999 INE651A16GU5 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-15 98.2873 8.5950 1 25 98.2873 8.5950 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.1345 8.6731 8 530 98.1336 8.6774 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 98.1458 8.6195 4 400 98.1425 8.6352 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.1415 8.6400 1 200 98.1415 8.6400 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.1359 8.6665 4 190 98.1922 8.3999 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 98.1352 8.6698 1 100 98.1352 8.6698 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 98.0898 8.8850 1 100 98.0898 8.8850 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.1916 8.7302 1 75 98.1916 8.7302 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.1568 8.5675 2 50 98.1568 8.5675 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.1937 8.7198 1 25 98.1937 8.7198 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.0803 8.6073 1 250 98.0803 8.6073 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.1478 8.6101 2 250 98.1478 8.6101 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.0382 8.7998 1 75 98.0382 8.7998 INE652A16JL6 STATE BK OF PATIALA 18-Jun-15 98.0797 8.6100 1 25 98.0797 8.6100 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 98.0404 8.6851 2 500 98.0404 8.6851 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 97.9638 8.7203 3 400 97.9656 8.7124 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.0327 8.7199 1 5 98.0327 8.7199 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 97.9363 8.7400 1 250 97.9363 8.7400 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 97.9065 8.7695 9 475 97.9022 8.7877 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 97.9134 8.6425 7 600 97.9123 8.6473 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 97.9214 8.6089 3 500 97.9241 8.5974 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 97.9150 8.6357 8 450 97.9123 8.6473 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 97.9288 8.5775 1 100 97.9288 8.5775 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 97.9976 8.5725 1 100 97.9976 8.5725 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 97.9371 8.5424 2 100 97.9371 8.5424 INE648A16GV9 STATE BK OF BIKANER AND 25-Jun-15 97.9146 8.6376 1 50 97.9146 8.6376 INE141A16TW6 OBC 26-Jun-15 97.8848 8.6674 2 150 97.8848 8.6674 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 97.8895 8.6477 1 100 97.8895 8.6477 INE434A16IL1 ANDHRA BK 9-Jul-15 97.5957 8.6460 1 0.02 97.5957 8.6460 INE008A16XR9 IDBI BK 5-Aug-15 96.9983 8.6223 1 1.5 96.9983 8.6223 INE008A16XO6 IDBI BK 21-Aug-15 96.6440 8.6223 1 3.7 96.6440 8.6223 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 96.5836 8.6073 1 0.05 96.5836 8.6073 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 96.2211 8.5325 1 200 96.2211 8.5325 INE528G16ZN7 YES BK 28-Sep-15 95.7952 8.6601 1 0.5 95.7952 8.6601 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 94.3385 8.5900 1 75 94.3385 8.5900 INE008A16YN6 IDBI BK 8-Feb-16 93.0825 8.5300 1 55 93.0825 8.5300 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.9144 8.5121 1 36.55 92.9144 8.5121 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.7999 8.5299 1 50 92.7999 8.5299 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 92.8603 8.5300 1 25 92.8603 8.5300 INE705A16KY3 VIJAYA BK 29-Feb-16 92.5977 8.6072 1 1 92.5977 8.6072 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.6210 8.5527 2 61 92.6112 8.5649 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.6640 8.4989 3 56 92.6631 8.5000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.7311 8.4900 1 12 92.7311 8.4900 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 92.6111 8.5399 2 18 92.6111 8.5399 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 92.5609 8.5775 1 10 92.5609 8.5775 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 92.6461 8.4467 8 635 92.6636 8.4251 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.5548 8.5600 1 50 92.5548 8.5600 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 92.6791 8.4800 1 25 92.6791 8.4800 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 92.5753 8.4606 5 200 92.5819 8.4525 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.4807 8.5279 10 425 92.5116 8.4900 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 92.4626 8.5501 1 50 92.4626 8.5501 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 92.4943 8.4625 1 47.6 92.4943 8.4625 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 92.4193 8.4813 16 700 92.4349 8.4625 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 92.4163 8.4850 1 200 92.4163 8.4850 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 92.3069 8.5450 1 75 92.3069 8.5450 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 92.3110 8.5400 1 1 92.3110 8.5400 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 92.3703 8.4450 4 450 92.3745 8.4400 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 92.3953 8.4151 1 100 92.3953 8.4151 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 92.3453 8.4750 3 75 92.3453 8.4750 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 92.2744 8.5600 1 50 92.2744 8.5600 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.3038 8.4537 3 520 92.3048 8.4525 INE237A16E87 KOTAK MAH BK 21-Mar-16 92.3490 8.3999 1 3.7 92.3490 8.3999 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.2379 8.4850 6 250 92.2379 8.4850 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 92.2675 8.4500 5 150 92.2464 8.4750 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.1506 8.5649 2 25 92.1506 8.5649 INE528G16ZY4 YES BK 25-Mar-16 92.0820 8.6225 1 10 92.0820 8.6225 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com