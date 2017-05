Mar 30 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.8011 10.3941 8 315 99.8009 10.4024 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.8019 10.3500 3 193 99.8019 10.3500 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 99.7990 10.5018 1 50 99.7990 10.5018 INE008A16YE5 IDBI BK 6-Apr-15 99.8275 9.0118 3 35.5 99.8375 8.4870 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 99.8344 8.6492 1 9 99.8344 8.6492 INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.8344 8.6492 1 4 99.8344 8.6492 INE084A16BE4 BK OF INDIA 6-Apr-15 99.8009 10.4024 1 2.5 99.8009 10.4024 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 99.8241 9.1863 1 0.25 99.8241 9.1863 INE483A16JQ5 CENTRAL BK OF INDIA 7-Apr-15 99.7728 10.3885 2 245 99.7726 10.3988 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.7990 10.5018 1 200 99.7990 10.5018 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.7705 10.4937 8 128 99.7704 10.4996 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.8146 8.4746 4 46.5 99.8146 8.4746 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 99.7791 10.1009 1 25 99.7791 10.1009 INE028A16AN4 BK OF BARODA 7-Apr-15 99.8143 8.4883 1 5 99.8143 8.4883 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.8143 8.4883 1 1 99.8143 8.4883 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.7691 10.5601 3 125 99.7726 10.3988 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.7516 10.0991 1 30 99.7516 10.0991 INE562A16HJ5 INDIAN BK 9-Apr-15 99.7596 8.7957 1 12.5 99.7596 8.7957 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.4892 8.5181 1 25 99.4892 8.5181 INE683A16FI5 THE SOUTH INDIAN BK 21-Apr-15 99.4564 9.4999 1 25 99.4564 9.4999 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.4079 8.6961 1 125 99.4079 8.6961 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 99.3018 8.8495 1 5 99.3018 8.8495 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 99.3231 8.5777 2 0.117 99.3231 8.5777 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.2314 9.1197 1 500 99.2314 9.1197 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 99.2596 8.7826 1 100 99.2596 8.7826 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.2576 9.1001 1 50 99.2576 9.1001 INE112A16FW6 CORPORATION BK 30-Apr-15 99.2414 9.0002 1 25 99.2414 9.0002 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.2205 9.2501 1 5 99.2205 9.2501 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.2331 9.0994 1 5 99.2331 9.0994 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.3062 8.5002 1 5 99.3062 8.5002 INE528G16XT9 YES BK 30-Apr-15 99.2665 8.7002 3 5 99.2665 8.7002 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.1735 8.4496 1 691 99.1735 8.4496 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 99.1714 8.4713 1 404 99.1714 8.4713 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.1433 8.7610 1 57 99.1433 8.7610 INE428A16PN4 ALLAHABAD BK 5-May-15 99.1962 8.4504 1 25 99.1962 8.4504 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.1783 8.4001 1 25 99.1783 8.4001 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.1783 8.4001 1 25 99.1783 8.4001 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.1962 8.4504 1 25 99.1962 8.4504 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.1560 8.6301 3 20.5 99.1560 8.6301 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.1679 8.7504 1 15 99.1679 8.7504 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.1208 8.5199 1 5 99.1208 8.5199 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.0942 8.5548 1 0.02 99.0942 8.5548 INE608A16IC9 PUNJAB AND SIND BK 11-May-15 99.0271 8.5380 1 50 99.0271 8.5380 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.0102 8.8997 1 5 99.0102 8.8997 INE008A16ZV6 IDBI BK 11-May-15 99.0653 8.3996 1 5 99.0653 8.3996 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.0133 8.4589 1 25 99.0133 8.4589 INE434A16GZ5 ANDHRA BK 12-May-15 99.0427 8.3998 1 5 99.0427 8.3998 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 98.8063 8.6466 2 75 98.8031 8.6698 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 98.8154 8.5797 2 5 98.8154 8.5797 INE692A16EB4 UNION BK OF INDIA 22-May-15 98.7686 8.5861 6 365 98.7686 8.5861 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 98.7593 8.6518 1 25 98.7593 8.6518 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 98.6858 8.6798 3 400 98.6858 8.6798 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 98.6759 8.7461 2 225 98.6768 8.7401 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 98.6903 8.6497 1 50 98.6903 8.6497 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 98.7354 8.4998 1 15 98.7354 8.4998 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.6809 8.5598 1 200 98.6809 8.5598 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.7052 8.5500 1 100 98.7052 8.5500 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 98.6596 8.5499 1 10 98.6596 8.5499 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 98.6095 8.7235 1 1 98.6095 8.7235 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.6226 8.6402 1 150 98.6226 8.6402 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 98.6368 8.5499 1 5 98.6368 8.5499 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.5289 8.6503 1 140 98.5289 8.6503 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 98.5239 8.6801 2 50 98.5239 8.6801 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.5520 8.6498 1 25 98.5520 8.6498 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.5440 8.5602 2 250 98.5440 8.5602 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.4957 8.7102 3 250 98.4957 8.7102 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 98.5075 8.6411 2 225 98.5094 8.6297 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.5189 8.7100 1 100 98.5189 8.7100 INE668A16808 TAMILNAD MERCANTILE BK 3-Jun-15 98.4407 8.8948 1 200 98.4407 8.8948 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.4827 8.6513 2 150 98.4822 8.6544 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.5059 8.6500 1 100 98.5059 8.6500 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 98.4775 8.5501 2 200 98.4775 8.5501 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.4635 8.6299 2 150 98.4635 8.6299 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.4795 8.6700 2 100 98.4795 8.6700 INE562A16HL1 INDIAN BK 4-Jun-15 98.4661 8.6151 1 50 98.4661 8.6151 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.4855 8.6350 1 50 98.4855 8.6350 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.4830 8.6498 1 25 98.4830 8.6498 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.4620 8.6385 1 20 98.4620 8.6385 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.4425 8.7497 1 5 98.4425 8.7497 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.4626 8.6350 1 50 98.4626 8.6350 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 98.4548 8.5500 1 50 98.4548 8.5500 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 98.4652 8.6202 3 25 98.4652 8.6202 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 98.4423 8.6203 1 25 98.4423 8.6203 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 98.3966 8.6199 2 125 98.3911 8.6500 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 98.3719 8.6299 1 75 98.3719 8.6299 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.3774 8.6002 1 25 98.3774 8.6002 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.3168 8.6789 4 225 98.3166 8.6800 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.3396 8.6800 1 100 98.3396 8.6800 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 98.3280 8.6202 1 100 98.3280 8.6202 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.3603 8.5700 1 25 98.3603 8.5700 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 98.2840 8.7298 1 200 98.2840 8.7298 INE036D16GQ1 THE KARUR VYSYA BK 11-Jun-15 98.2700 8.8023 1 100 98.2700 8.8023 INE667A16FC1 SYNDICATE BK 12-Jun-15 98.2746 8.6598 1 250 98.2746 8.6598 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.2751 8.6573 1 100 98.2751 8.6573 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.3091 8.5999 1 100 98.3091 8.5999 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.2765 8.6501 1 75 98.2765 8.6501 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.3033 8.6299 1 25 98.3033 8.6299 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 98.2039 8.6697 1 350 98.2039 8.6697 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.2067 8.6561 2 250 98.2099 8.6402 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.2079 8.6500 1 250 98.2079 8.6500 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.2468 8.5702 2 200 98.2468 8.5702 INE036D16GG2 THE KARUR VYSYA BK 15-Jun-15 98.1769 8.8024 1 100 98.1769 8.8024 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.2181 8.5999 2 100 98.2181 8.5999 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.2428 8.5901 1 100 98.2428 8.5901 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.2222 8.5798 2 100 98.2222 8.5798 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.1794 8.7902 1 25 98.1794 8.7902 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 98.2308 8.6498 1 25 98.2308 8.6498 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 98.2028 8.6751 1 16.5 98.2028 8.6751 INE434A16LE0 ANDHRA BK 16-Jun-15 98.1748 8.6998 1 100 98.1748 8.6998 INE457A16FB9 BK OF MAHARASHTRA 16-Jun-15 98.1809 8.6702 1 12 98.1809 8.6702 INE652A16JL6 STATE BK OF PATIALA 18-Jun-15 98.1478 8.6101 2 25 98.1478 8.6101 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.1183 8.7499 1 15 98.1183 8.7499 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 98.1187 8.6400 2 200 98.1187 8.6400 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.0482 8.6499 3 245 98.0482 8.6499 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.0001 8.6612 2 225 98.0196 8.5750 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.0444 8.5650 1 100 98.0444 8.5650 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 98.0094 8.6201 1 50 98.0094 8.6201 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 97.9658 8.7117 2 300 97.9741 8.6752 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 97.9895 8.6080 3 125 97.9867 8.6202 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 97.9982 8.5699 1 100 97.9982 8.5699 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 97.9988 8.5673 1 100 97.9988 8.5673 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 97.9693 8.5974 2 200 97.9693 8.5974 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 97.9721 8.5851 4 200 97.9756 8.5702 INE976G16AW2 RBL BK 26-Jun-15 97.9271 8.7798 1 25 97.9271 8.7798 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 97.8746 8.7101 1 100 97.8746 8.7101 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 97.8975 8.7099 1 100 97.8975 8.7099 INE084A16BL9 BK OF INDIA 15-Sep-15 96.2038 8.5224 2 200 96.2038 8.5224 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 95.9787 8.6399 3 100 95.9787 8.6399 INE434A16JF1 ANDHRA BK 1-Oct-15 95.8045 8.6401 1 25 95.8045 8.6401 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 95.5229 8.6401 1 25 95.5229 8.6401 INE090A16U67 ICICI BK 3-Dec-15 94.4793 8.6000 1 10 94.4793 8.6000 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 94.3738 8.5000 3 125 94.3738 8.5000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 92.9765 8.5100 1 25 92.9765 8.5100 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 92.9842 8.4999 1 5 92.9842 8.4999 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 92.8234 8.4999 1 10 92.8234 8.4999 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.7315 8.4895 9 205.5 92.7345 8.4857 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.7479 8.4940 2 50 92.7479 8.4940 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 92.6713 8.5400 1 11 92.6713 8.5400 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 92.6672 8.5199 1 4 92.6672 8.5199 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.6391 8.5300 2 50 92.6391 8.5300 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.5854 8.4726 4 125 92.5875 8.4701 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.5677 8.4700 3 50.5 92.5555 8.4850 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.4804 8.5775 2 6.5 92.4804 8.5775 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 92.4705 8.5650 3 75 92.4705 8.5650 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 92.5025 8.4526 1 25 92.5025 8.4526 INE691A16JT7 UCO BK 15-Mar-16 92.4026 8.5500 1 3.5 92.4026 8.5500 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.3003 8.4814 3 110 92.3015 8.4800 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.3234 8.4775 1 25 92.3234 8.4775 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.2180 8.5559 3 87.5 92.2131 8.5617 INE112A16HT8 CORPORATION BK 28-Mar-16 92.2260 8.4525 1 22 92.2260 8.4525 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com