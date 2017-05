Mar 31 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE095A16PT8 INDUSIND BK 6-Apr-15 99.8384 9.8462 4 315 99.8523 8.9984 INE683A16FE4 THE SOUTH INDIAN BK 6-Apr-15 99.8413 9.6673 3 255 99.8482 9.2485 INE028A16AM6 BK OF BARODA 6-Apr-15 99.8342 10.1029 4 145 99.8342 10.1029 INE141A16SC0 OBC 6-Apr-15 99.8318 10.2494 2 125 99.8318 10.2494 INE976G16AM3 RBL BK 6-Apr-15 99.8342 10.1029 1 100 99.8342 10.1029 INE434A16JV8 ANDHRA BK 6-Apr-15 99.8613 8.4493 2 25 99.8613 8.4493 INE651A16HE7 STATE BK OF MYSORE 6-Apr-15 99.8515 9.0484 2 25 99.8482 9.2485 INE483A16JP7 CENTRAL BK OF INDIA 6-Apr-15 99.8195 11.0003 1 22 99.8195 11.0003 INE691A16JH2 UCO BK 6-Apr-15 99.8318 10.2494 1 5 99.8318 10.2494 INE476A16NP3 CANARA BK 7-Apr-15 99.8000 10.4515 2 250 99.7990 10.5018 INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.8172 9.5492 2 100 99.8277 8.9997 INE428A16PA1 ALLAHABAD BK 7-Apr-15 99.7895 10.9992 3 75 99.7895 10.9992 INE434A16JO3 ANDHRA BK 7-Apr-15 99.8317 8.7904 1 25 99.8317 8.7904 INE691A16JG4 UCO BK 7-Apr-15 99.7895 10.9992 1 25 99.7895 10.9992 INE008A16YK2 IDBI BK 8-Apr-15 99.7727 10.3926 2 308 99.7595 10.9993 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.7691 10.5590 3 85 99.7758 10.2521 INE141A16SM9 OBC 8-Apr-15 99.8136 8.5204 1 50 99.8136 8.5204 INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 99.7899 8.5387 1 50 99.7899 8.5387 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 99.7640 8.6334 17 271 99.7640 8.6344 INE691A16JF6 UCO BK 10-Apr-15 99.7671 8.5207 1 25 99.7671 8.5207 INE008A16YR7 IDBI BK 15-Apr-15 99.6508 8.5270 1 669.5 99.6508 8.5270 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 99.6110 8.9085 6 295 99.6064 9.0145 INE141A16SQ0 OBC 20-Apr-15 99.5228 8.7507 1 25 99.5228 8.7507 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.5030 8.6822 9 545 99.5247 8.3006 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.5037 8.6699 3 309.01 99.4854 8.9905 INE428A16PF0 ALLAHABAD BK 21-Apr-15 99.4962 8.8009 2 180 99.4962 8.8009 INE608A16HV1 PUNJAB AND SIND BK 22-Apr-15 99.4742 8.7696 1 205.45 99.4742 8.7696 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.4724 8.7998 2 200 99.4724 8.7998 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 99.4566 8.3097 3 520 99.4572 8.3001 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.4247 8.8000 2 200 99.4247 8.8000 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.4214 8.8508 1 50 99.4214 8.8508 INE608A16HW9 PUNJAB AND SIND BK 27-Apr-15 99.3569 8.7500 1 25 99.3569 8.7500 INE238A16YU4 AXIS BK 28-Apr-15 99.3295 8.7994 2 80 99.3295 8.7994 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.3143 9.0003 1 45 99.3143 9.0003 INE428A16PD5 ALLAHABAD BK 28-Apr-15 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE705A16KV9 VIJAYA BK 28-Apr-15 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE457A16EM9 BK OF MAHARASHTRA 28-Apr-15 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE095A16PV4 INDUSIND BK 29-Apr-15 99.3073 8.7793 2 4.4 99.3073 8.7793 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 99.2819 8.8001 2 162 99.2819 8.8001 INE428A16PL8 ALLAHABAD BK 30-Apr-15 99.2779 8.8495 5 150 99.2779 8.8495 INE036D16GA5 THE KARUR VYSYA BK 30-Apr-15 99.3265 8.2498 1 45 99.3265 8.2498 INE476A16PO1 CANARA BK 30-Apr-15 99.3265 8.2498 1 25 99.3265 8.2498 INE683A16FK1 THE SOUTH INDIAN BK 30-Apr-15 99.3062 8.5002 1 25 99.3062 8.5002 INE476A16PM5 CANARA BK 5-May-15 99.2387 8.0002 2 250 99.2387 8.0002 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.2151 8.2501 2 225 99.2151 8.2501 INE457A16EP2 BK OF MAHARASHTRA 5-May-15 99.2068 8.3376 2 175 99.2104 8.2999 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.2043 8.3647 5 172 99.2010 8.3995 INE077A16CJ5 DENA BK 5-May-15 99.2135 8.2667 2 75 99.2151 8.2501 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.1934 8.4801 1 50 99.1934 8.4801 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.1962 8.4504 3 25 99.1962 8.4504 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 99.1948 8.4652 1 5 99.1948 8.4652 INE095A16QA6 INDUSIND BK 8-May-15 99.1176 8.5507 2 100 99.1176 8.5511 INE095A16NO4 INDUSIND BK 11-May-15 99.0102 8.8997 2 360 99.0102 8.8997 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 99.0496 8.5421 1 25 99.0496 8.5421 INE705A16LF0 VIJAYA BK 12-May-15 99.0369 8.4512 1 50 99.0369 8.4512 INE238A16ZG0 AXIS BK 14-May-15 98.9208 9.0501 1 5 98.9208 9.0501 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 98.9931 8.2501 1 25 98.9931 8.2501 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 98.9086 8.9501 1 5 98.9086 8.9501 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.0580 8.9000 1 5 99.0580 8.9000 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 98.8753 8.6497 3 150 98.8753 8.6497 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 98.9205 8.1293 4 190 98.9309 8.0498 INE141A16TS4 OBC 19-May-15 98.9624 8.8999 1 10 98.9624 8.8999 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 98.8825 8.2499 1 50 98.8825 8.2499 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 98.8825 8.2499 1 25 98.8825 8.2499 INE160A16KK0 PUNJAB NATIONAL BK 20-May-15 98.8263 8.6698 1 25 98.8263 8.6698 INE008A16ZW4 IDBI BK 20-May-15 98.7955 8.9001 1 5 98.7955 8.9001 INE483A16JV5 CENTRAL BK OF INDIA 20-May-15 98.7955 8.9001 1 5 98.7955 8.9001 INE090A16W24 ICICI BK 22-May-15 98.7479 8.9002 1 5 98.7479 8.9002 INE692A16EB4 UNION BK OF INDIA 22-May-15 98.7479 8.9002 1 5 98.7479 8.9002 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 98.7966 8.0833 2 150 98.7721 8.2501 INE705A16LO2 VIJAYA BK 25-May-15 98.8015 8.0502 1 50 98.8015 8.0502 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 98.9703 7.7500 1 25 98.9703 7.7500 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 98.6767 8.8997 1 5 98.6767 8.8997 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 98.6840 8.8499 1 5 98.6840 8.8499 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 98.6693 8.9501 1 5 98.6693 8.9501 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 98.6693 8.9501 1 5 98.6693 8.9501 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.7052 8.5500 1 100 98.7052 8.5500 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 98.6604 8.8499 1 5 98.6604 8.8499 INE750E16BB8 STANDARD CHARTERED BK 27-May-15 98.6567 8.7190 1 335 98.6567 8.7190 INE008A16ZK9 IDBI BK 27-May-15 98.7326 8.2200 1 25 98.7326 8.2200 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 98.6368 8.8499 1 5 98.6368 8.8499 INE692A16EE8 UNION BK OF INDIA 28-May-15 98.6441 8.6501 1 200 98.6441 8.6501 INE238A16ZI6 AXIS BK 28-May-15 98.5947 8.9698 1 50 98.5947 8.9698 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 98.5978 8.9497 1 5 98.5978 8.9497 INE652A16JZ6 STATE BK OF PATIALA 29-May-15 98.6156 8.6847 1 100 98.6156 8.6847 INE090A16Q55 ICICI BK 29-May-15 98.5818 8.8998 1 5 98.5818 8.8998 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 98.5739 8.9501 1 5 98.5739 8.9501 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 98.7171 8.9499 1 5 98.7171 8.9499 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.5949 8.3900 5 200 98.6378 8.1302 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 98.6180 8.2500 1 40 98.6180 8.2500 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 98.5553 8.6298 1 25 98.5553 8.6298 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.6296 8.0499 3 250 98.6296 8.0499 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 98.5792 8.3503 1 200 98.5792 8.3503 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 98.5324 8.6294 1 100 98.5324 8.6294 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.5373 8.6002 1 50 98.5373 8.6002 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 98.6095 8.0423 7 500 98.6167 7.9998 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.7486 7.9750 1 100 98.7486 7.9750 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.5801 8.2145 2 31 98.5826 8.1998 INE008A16ZT0 IDBI BK 3-Jun-15 98.4719 8.8502 1 25 98.4719 8.8502 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 98.4811 8.7961 1 5 98.4811 8.7961 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 98.5348 8.3500 1 200 98.5348 8.3500 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 98.5954 7.9997 1 75 98.5954 7.9997 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 98.5741 7.9997 3 300 98.5741 7.9997 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 98.5741 7.9997 4 150 98.5741 7.9997 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.5477 8.1500 2 100 98.5477 8.1500 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 98.5741 7.9997 1 40 98.5741 7.9997 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.4735 8.2001 5 200 98.4735 8.2001 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 98.6481 7.9399 4 125 98.6632 7.8499 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 98.4012 8.5948 1 75 98.4012 8.5948 INE238A16WS2 AXIS BK 8-Jun-15 98.5102 8.0000 1 25 98.5102 8.0000 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 98.4028 8.4635 2 75 98.4610 8.1502 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.4008 8.3550 2 100 98.3923 8.4000 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.4394 8.1500 1 100 98.4394 8.1500 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 98.3264 8.7502 1 25 98.3264 8.7502 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.4677 7.9999 1 25 98.4677 7.9999 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.3091 8.5999 1 50 98.3091 8.5999 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.2608 8.8499 1 25 98.2608 8.8499 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.2610 8.4998 3 500 98.2710 8.4498 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.2830 8.3900 3 200 98.3273 8.1700 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.3074 8.2690 2 120 98.3313 8.1502 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.2810 8.4001 1 75 98.2810 8.4001 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.1622 8.6501 1 250 98.1622 8.6501 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 98.0972 8.8499 1 25 98.0972 8.8499 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.0952 8.7500 1 25 98.0952 8.7500 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.0600 8.7001 1 25 98.0600 8.7001 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.2263 8.4499 1 25 98.2263 8.4499 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 98.1046 8.1999 3 500 98.1046 8.1999 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.1373 8.0557 5 450 98.0932 8.2501 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.0216 8.5661 3 158 98.0253 8.5498 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.0162 8.5900 1 100 98.0162 8.5900 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.0028 8.5498 1 100 98.0028 8.5498 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 97.9924 8.5952 1 74 97.9924 8.5952 INE166A16LQ2 ING VYSYA BK 7-Jul-15 97.7559 8.5500 1 0.1 97.7559 8.5500 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 96.5701 8.3101 3 100 96.5701 8.3101 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 96.1703 8.5000 1 25 96.1703 8.5000 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 95.6382 8.4501 3 200 95.6382 8.4501 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 95.6171 8.4499 2 93 95.6171 8.4499 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 94.8481 8.6199 1 25 94.8481 8.6199 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 93.1276 8.2120 6 104 93.1370 8.1999 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 92.8299 8.3906 6 185 92.7748 8.4601 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 92.8687 8.3417 5 150 92.9415 8.2500 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 92.6992 8.5049 1 21.5 92.6992 8.5049 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.7561 8.4086 4 175 92.7869 8.3701 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 92.8590 8.2800 1 100 92.8590 8.2800 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 92.8910 8.2400 2 100 92.8830 8.2500 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 92.7230 8.4500 1 40 92.7230 8.4500 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 92.6740 8.4367 6 300 92.6714 8.4400 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 92.7484 8.3201 1 25 92.7484 8.3201 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.6964 8.3600 7 550 92.8262 8.2000 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 92.7856 8.2500 3 50 92.7856 8.2500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.5911 8.4656 3 58 92.5754 8.4850 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 92.6591 8.3818 2 27.5 92.8068 8.2000 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 92.5349 8.5350 2 18.5 92.5349 8.5350 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 92.6245 8.4001 1 25 92.6245 8.4001 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 92.5019 8.4775 2 50 92.5019 8.4775 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 92.5899 8.3700 2 50 92.5162 8.4600 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.6020 8.3314 2 175 92.5456 8.4000 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 92.5310 8.3700 1 50 92.5310 8.3700 INE608A16IM8 PUNJAB AND SIND BK 17-Mar-16 92.3826 8.5500 1 10.8 92.3826 8.5500 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 92.4452 8.4500 2 325 92.4452 8.4500 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 92.7273 8.2500 1 25 92.7273 8.2500 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 92.3942 8.4400 1 100 92.3942 8.4400 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.3291 8.4707 7 870 92.3255 8.4750 INE652A16KC3 STATE BK OF PATIALA 23-Mar-16 92.4259 8.3550 1 25 92.4259 8.3550 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.2375 8.5564 3 55 92.2331 8.5617 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 