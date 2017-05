Apr 6 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16YF2 IDBI BK 7-Apr-15 99.9804 7.1675 2 75 99.9808 7.0093 INE428A16PB9 ALLAHABAD BK 8-Apr-15 99.9585 7.5681 3 115 99.9589 7.5038 INE141A16SM9 OBC 8-Apr-15 99.9589 7.5038 1 50 99.9589 7.5038 INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 99.9396 7.3531 1 75 99.9396 7.3531 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 99.9188 7.4110 2 70 99.9206 7.2510 INE691A16JF6 UCO BK 10-Apr-15 99.9157 7.6989 1 25 99.9157 7.6989 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 99.9376 7.5967 1 5 99.9376 7.5967 INE141A16SV0 OBC 17-Apr-15 99.7691 7.6794 1 50 99.7691 7.6794 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.6856 7.6745 2 240 99.6856 7.6745 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.7036 7.7505 1 10 99.7036 7.7505 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.6592 7.8011 1 5 99.6592 7.8011 INE028A16AQ7 BK OF BARODA 24-Apr-15 99.5734 8.6876 1 125 99.5734 8.6876 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.6266 7.6001 1 75 99.6266 7.6001 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.4800 8.6724 1 25 99.4800 8.6724 INE095A16PV4 INDUSIND BK 29-Apr-15 99.4506 8.7669 2 4.4 99.4506 8.7669 INE095A16PW2 INDUSIND BK 30-Apr-15 99.4268 8.7677 1 100 99.4268 8.7677 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.4330 8.6723 1 25 99.4330 8.6723 INE692A16DY8 UNION BK OF INDIA 30-Apr-15 99.5015 7.9506 1 5 99.5015 7.9506 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.3371 8.3991 2 60 99.3371 8.3991 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.3317 8.4680 1 35 99.3317 8.4680 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.3582 8.1300 1 10 99.3582 8.1300 INE141A16SW8 OBC 5-May-15 99.3328 8.4539 1 5 99.3328 8.4539 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.3340 8.4386 1 1 99.3340 8.4386 INE692A16DZ5 UNION BK OF INDIA 8-May-15 99.3377 7.8500 1 25 99.3377 7.8500 INE608A16IA3 PUNJAB AND SIND BK 8-May-15 99.3209 8.0505 1 25 99.3209 8.0505 INE141A16TL9 OBC 11-May-15 99.2741 7.8497 1 25 99.2741 7.8497 INE705A16LC7 VIJAYA BK 11-May-15 99.2557 8.0502 1 25 99.2557 8.0502 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.0514 8.1292 1 139 99.0514 8.1292 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.0837 7.8498 2 100 99.0837 7.8498 INE112A16GF9 CORPORATION BK 20-May-15 99.0626 7.8497 1 50 99.0626 7.8497 INE692A16EB4 UNION BK OF INDIA 22-May-15 98.8921 8.8894 3 135 98.8921 8.8894 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.0204 7.8498 1 25 99.0204 7.8498 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 98.8207 8.8894 3 295 98.8207 8.8894 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 98.9911 7.7500 1 25 98.9911 7.7500 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 98.9572 7.8497 1 25 98.9572 7.8497 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.9488 7.7553 1 100 98.9488 7.7553 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 98.9138 8.1799 1 100 98.9138 8.1799 INE692A16EE8 UNION BK OF INDIA 28-May-15 98.8522 8.3100 1 200 98.8522 8.3100 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.8025 7.8997 1 300 98.8025 7.8997 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 98.8383 7.8001 1 150 98.8383 7.8001 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 98.7882 7.9952 1 50 98.7882 7.9952 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 98.7948 7.8119 4 275 98.7996 7.7802 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.8174 7.8003 1 100 98.8174 7.8003 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.7935 7.8202 2 50 98.7935 7.8202 INE691A16JA7 UCO BK 2-Jun-15 98.7905 7.8399 2 50 98.7905 7.8399 INE434A16JS4 ANDHRA BK 2-Jun-15 98.7950 7.9498 1 50 98.7950 7.9498 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 98.7602 7.9001 5 450 98.7602 7.9001 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.7602 7.9001 2 100 98.7602 7.9001 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 98.7337 7.9346 5 325 98.7580 7.7802 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 98.7533 7.8100 4 325 98.7533 7.8100 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 98.7307 7.9534 4 300 98.7391 7.9001 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.7481 7.8430 4 150 98.7580 7.7802 INE112A16HQ4 CORPORATION BK 5-Jun-15 98.7421 7.7497 2 100 98.7421 7.7497 INE476A16QD2 CANARA BK 5-Jun-15 98.7036 7.9900 2 100 98.7036 7.9900 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 98.7073 7.9667 2 75 98.7036 7.9900 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.7054 7.9788 1 50 98.7054 7.9788 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.7388 7.7703 2 50 98.7388 7.7703 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 98.7180 7.9001 1 40 98.7180 7.9001 INE683A16FT2 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jun-15 98.6836 8.1149 1 25 98.6836 8.1149 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 98.6716 7.7999 2 150 98.6716 7.7999 INE090A16Q71 ICICI BK 8-Jun-15 98.6180 8.2500 1 100 98.6180 8.2500 INE434A16KS2 ANDHRA BK 8-Jun-15 98.6716 7.7999 1 100 98.6716 7.7999 INE476A16PZ7 CANARA BK 8-Jun-15 98.6716 7.7999 2 100 98.6716 7.7999 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 98.6615 7.8600 1 25 98.6615 7.8600 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.6924 7.8000 1 25 98.6924 7.8000 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.6300 7.7999 7 475 98.6300 7.7999 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.5938 8.0088 3 275 98.5694 8.1500 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 98.6179 7.8698 1 200 98.6179 7.8698 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.6300 7.7999 4 125 98.6300 7.7999 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.6295 7.9247 1 100 98.6295 7.9247 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.6300 7.7999 2 75 98.6300 7.7999 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 98.5826 8.1998 1 25 98.5826 8.1998 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 98.6179 7.8698 1 25 98.6179 7.8698 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 98.5855 7.9349 1 200 98.5855 7.9349 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 98.6092 7.9200 2 200 98.6092 7.9200 INE667A16FC1 SYNDICATE BK 12-Jun-15 98.5466 8.0344 5 650 98.5795 7.8501 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.5563 7.9801 2 200 98.5530 7.9987 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.5800 7.9662 4 150 98.6039 7.8302 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 98.5831 7.8299 1 100 98.5831 7.8299 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.5310 8.1221 1 75 98.5310 8.1221 INE651A16GU5 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-15 98.5777 7.8601 1 25 98.5777 7.8601 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 98.5969 7.8700 1 25 98.5969 7.8700 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 98.4707 8.0981 5 500 98.5168 7.8503 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.4816 8.0395 4 400 98.4806 8.0448 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.4765 8.0666 3 375 98.4982 7.9502 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 98.4953 7.9659 4 300 98.5196 7.8352 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.5010 8.0502 1 200 98.5010 8.0502 INE562A16HQ0 INDIAN BK 15-Jun-15 98.5194 7.9499 2 200 98.5194 7.9499 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.4582 8.1653 2 175 98.4610 8.1502 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.4899 7.9948 1 100 98.4899 7.9948 INE562A16HQ0 INDIAN BK 15-Jun-15 98.5262 7.7998 1 100 98.5262 7.7998 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 98.4332 8.2998 2 100 98.4332 8.2998 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.5020 7.9298 1 75 98.5020 7.9298 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.5003 8.0538 2 50 98.5414 7.8300 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.5451 7.8098 2 50 98.5451 7.8098 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 98.5168 7.8503 1 25 98.5168 7.8503 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 98.5168 7.8503 1 25 98.5168 7.8503 INE434A16LE0 ANDHRA BK 16-Jun-15 98.4760 7.9559 1 100 98.4760 7.9559 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.4489 7.8777 2 250 98.4489 7.8777 INE691A16JZ4 UCO BK 18-Jun-15 98.4550 7.8460 2 250 98.4562 7.8400 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.3884 8.1900 1 250 98.3884 8.1900 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 98.4084 7.9774 5 250 98.4138 7.9499 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 98.4063 7.9879 2 125 98.3996 8.0223 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.3629 8.0998 2 230 98.3629 8.0998 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 98.4225 7.8002 2 50 98.4225 7.8002 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 98.3647 8.2001 1 25 98.3647 8.2001 INE691A16KA5 UCO BK 22-Jun-15 98.3475 7.9649 1 250 98.3475 7.9649 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.3696 7.9599 2 125 98.3817 7.8999 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.3204 7.9937 2 275 98.3372 7.9126 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 98.3132 7.9273 2 300 98.3027 7.9774 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 98.3372 7.9126 2 250 98.3372 7.9126 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.2901 8.0376 1 100 98.2901 8.0376 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.2814 7.9782 6 650 98.2828 7.9716 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 98.2574 8.0915 4 600 98.2851 7.9608 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.2969 7.9050 4 450 98.2969 7.9050 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.2794 7.9878 5 400 98.2921 7.9277 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.2916 7.9301 4 300 98.2895 7.9400 INE648A16GV9 SBBJ 25-Jun-15 98.3003 7.8889 5 275 98.3234 7.7799 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 98.2874 7.9499 1 150 98.2874 7.9499 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.3063 7.9601 2 100 98.3063 7.9601 INE008A16A39 IDBI BK 25-Jun-15 98.2424 8.1625 1 100 98.2424 8.1625 INE683A16FR6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jun-15 98.2715 8.0250 1 50 98.2715 8.0250 INE705A16LQ7 VIJAYA BK 25-Jun-15 98.2977 7.9012 1 50 98.2977 7.9012 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.2312 8.1141 5 250 98.2663 7.9502 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.2554 8.0009 3 250 98.2535 8.0099 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.1739 8.0824 1 250 98.1739 8.0824 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.2144 7.8999 1 200 98.2144 7.8999 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 95.8760 8.2199 1 50 95.8760 8.2199 INE141A16SK3 OBC 8-Dec-15 94.7861 8.1949 1 100 94.7861 8.1949 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 94.7378 8.1750 1 125 94.7378 8.1750 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.1018 8.2201 2 500 93.1018 8.2201 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.0479 8.2640 4 125 93.0393 8.2750 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.0941 8.2050 2 50 93.0902 8.2099 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.0394 8.3000 1 25 93.0394 8.3000 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.9962 8.2550 1 25 92.9962 8.2550 INE434A16KQ6 ANDHRA BK 7-Mar-16 92.7214 8.5275 1 50 92.7214 8.5275 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 92.9632 8.1500 2 150 92.9632 8.1500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.9212 8.2023 3 53.5 92.9231 8.2000 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 92.9425 8.2000 1 50 92.9425 8.2000 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 92.8461 8.2961 1 17 92.8461 8.2961 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 92.7127 8.4380 4 125 92.8635 8.2500 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 92.8555 8.2600 1 25 92.8555 8.2600 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 92.8649 8.2000 1 25 92.8649 8.2000 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 92.7848 8.2750 1 25 92.7848 8.2750 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 92.7661 8.2501 1 50 92.7661 8.2501 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 92.7712 8.2200 1 50 92.7712 8.2200 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 92.7682 8.1999 1 25 92.7682 8.1999 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.5726 8.2961 1 15 92.5726 8.2961 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 