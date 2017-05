Apr 7 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16YH8 IDBI BK 9-Apr-15 99.9589 7.5038 1 50 99.9589 7.5038 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE095A16PY8 INDUSIND BK 10-Apr-15 99.9383 7.5054 2 10 99.9404 7.2557 INE428A16NI9 ALLAHABAD BK 15-Apr-15 99.8545 7.5978 1 5 99.8545 7.5978 INE028A16AO2 BK OF BARODA 16-Apr-15 99.8154 7.5004 1 25 99.8154 7.5004 INE028A16AP9 BK OF BARODA 21-Apr-15 99.7018 7.7980 2 255 99.7017 7.8004 INE008A16WF6 IDBI BK 21-Apr-15 99.7055 7.6999 2 52 99.7063 7.6797 INE428A16PF0 ALLAHABAD BK 21-Apr-15 99.7055 7.7007 1 25 99.7055 7.7007 INE476A16NT5 CANARA BK 22-Apr-15 99.6866 7.6500 1 25 99.6866 7.6500 INE476A16PN3 CANARA BK 24-Apr-15 99.6380 7.8006 4 495 99.6380 7.8006 INE008A16YV9 IDBI BK 24-Apr-15 99.6395 7.7672 2 225 99.6380 7.8006 INE608A16HZ2 PUNJAB AND SIND BK 28-Apr-15 99.5544 7.7796 2 250 99.5544 7.7796 INE008A16ZF9 IDBI BK 28-Apr-15 99.5690 7.8998 1 5 99.5690 7.8998 INE457A16EM9 BK OF MAHARASHTRA 28-Apr-15 99.5771 7.7507 1 5 99.5771 7.7507 INE651A16HF4 STATE BK OF MYSORE 28-Apr-15 99.5663 7.9495 1 5 99.5663 7.9495 INE608A16HX7 PUNJAB AND SIND BK 30-Apr-15 99.5047 7.8993 1 200 99.5047 7.8993 INE457A16EO5 BK OF MAHARASHTRA 30-Apr-15 99.5078 7.8497 2 200 99.5047 7.8993 INE141A16TH7 OBC 30-Apr-15 99.5440 7.6001 1 5 99.5440 7.6001 INE705A16KO4 VIJAYA BK 30-Apr-15 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE434A16KR4 ANDHRA BK 5-May-15 99.3598 8.3992 2 77 99.3598 8.3992 INE691A16JO8 UCO BK 5-May-15 99.4052 7.8000 1 50 99.4052 7.8000 INE705A16KU1 VIJAYA BK 5-May-15 99.4227 7.8496 1 25 99.4227 7.8496 INE238A16ZB1 AXIS BK 5-May-15 99.4135 7.6906 1 25 99.4135 7.6906 INE028A16AR5 BK OF BARODA 5-May-15 99.4300 7.7497 1 5 99.4300 7.7497 INE008A16YT3 IDBI BK 5-May-15 99.4117 8.0000 1 5 99.4117 8.0000 INE428A16PO2 ALLAHABAD BK 8-May-15 99.3461 7.7498 1 25 99.3461 7.7498 INE528G16XV5 YES BK 11-May-15 99.2552 8.2998 1 5 99.2552 8.2998 INE112A16FZ9 CORPORATION BK 11-May-15 99.1966 8.6946 1 0.2 99.1966 8.6946 INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.2085 7.8703 1 25 99.2085 7.8703 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.1395 7.9202 2 25 99.1395 7.9202 INE976G16828 THE RATNAKAR BK 18-May-15 99.0202 8.8089 1 0.1 99.0202 8.8089 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.1161 7.7500 1 25 99.1161 7.7500 INE141A16TS4 OBC 19-May-15 99.0653 8.3996 1 5 99.0653 8.3996 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.1039 8.0496 1 5 99.1039 8.0496 INE692A16EB4 UNION BK OF INDIA 22-May-15 98.9161 8.8880 3 100 98.9161 8.8880 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.0709 7.7796 1 25 99.0709 7.7796 INE160A16KL8 PUNJAB NATIONAL BK 22-May-15 99.0709 7.6067 1 25 99.0709 7.6067 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 98.9911 7.7500 1 25 98.9911 7.7500 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 99.0056 7.8000 1 10 99.0056 7.8000 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 98.9294 7.7451 2 500 98.9294 7.7451 INE141A16SD8 OBC 29-May-15 98.8940 7.8501 1 5 98.8940 7.8501 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.8368 7.8100 3 125 98.8383 7.8001 INE036D16GN8 THE KARUR VYSYA BK 1-Jun-15 98.8236 7.9000 1 95 98.8236 7.9000 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 98.8577 7.8103 1 25 98.8577 7.8103 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 98.8099 7.8503 1 100 98.8099 7.8503 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 98.8136 7.8253 2 50 98.8174 7.8003 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 98.7963 7.8016 3 101 98.7966 7.7998 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 98.7650 7.8690 4 225 98.7757 7.8001 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.7614 7.8924 1 100 98.7614 7.8924 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 98.7966 7.7998 2 50 98.7966 7.7998 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 98.7966 7.7998 1 5 98.7966 7.7998 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 98.7584 7.7777 2 300 98.7584 7.7777 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 98.7719 7.8248 2 100 98.7742 7.8098 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 98.7234 7.9997 1 50 98.7234 7.9997 INE608A16IG0 PUNJAB AND SIND BK 5-Jun-15 98.7454 7.8601 1 25 98.7454 7.8601 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 98.6920 7.8023 7 325 98.6974 7.7697 INE476A16PZ7 CANARA BK 8-Jun-15 98.6874 7.8302 2 100 98.6874 7.8302 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 98.6825 7.8598 2 75 98.6825 7.8598 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 98.6949 7.7849 1 75 98.6949 7.7849 INE077A16BZ3 DENA BK 8-Jun-15 98.6841 7.8501 1 25 98.6841 7.8501 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 98.6508 7.7999 3 625 98.6508 7.7999 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 98.6171 7.9973 3 175 98.6354 7.8902 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 98.6470 7.8223 3 100 98.6474 7.8198 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 98.6508 7.7999 2 100 98.6508 7.7999 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 98.6499 7.8052 1 50 98.6499 7.8052 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 98.5987 7.8598 1 25 98.5987 7.8598 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 98.6083 7.8051 1 25 98.6083 7.8051 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 98.5270 7.9087 2 525 98.5267 7.9101 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 98.5377 7.8501 2 150 98.5377 7.8501 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 98.5226 7.9324 1 100 98.5226 7.9324 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.5050 8.1464 2 100 98.5050 8.1464 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 98.5377 7.8501 1 75 98.5377 7.8501 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 98.4845 8.1401 1 75 98.4845 8.1401 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 98.5396 7.8398 1 11 98.5396 7.8398 INE457A16FB9 BK OF MAHARASHTRA 16-Jun-15 98.5150 7.8599 1 10 98.5150 7.8599 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 98.4727 7.8626 1 250 98.4727 7.8626 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 98.4350 8.0598 2 200 98.4350 8.0598 INE691A16JZ4 UCO BK 18-Jun-15 98.4751 7.8501 1 25 98.4751 7.8501 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 98.4451 7.8973 3 150 98.4485 7.8798 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 98.4066 7.8801 1 100 98.4066 7.8801 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 98.3503 7.9512 2 50 98.3503 7.9512 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 98.3439 7.8802 2 50 98.3439 7.8802 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 98.3175 7.9066 12 802 98.3335 7.8301 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 98.2792 8.0897 3 550 98.2953 8.0127 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 98.3199 7.8951 1 200 98.3199 7.8951 INE691A16KB3 UCO BK 25-Jun-15 98.3076 7.9539 2 200 98.3076 7.9539 INE008A16A39 IDBI BK 25-Jun-15 98.3273 7.8598 1 100 98.3273 7.8598 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 98.3293 7.8502 2 100 98.3293 7.8502 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 98.3231 7.8798 2 75 98.3231 7.8798 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 98.3168 7.9100 1 225 98.3168 7.9100 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 98.3022 7.8800 1 101 98.3022 7.8800 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 98.3001 7.8899 2 100 98.3001 7.8899 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 98.2825 7.9730 2 100 98.2825 7.9730 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 98.1985 8.0676 1 250 98.1985 8.0676 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.2103 8.0138 3 200 98.2133 8.0001 INE112A16HU6 CORPORATION BK 29-Jun-15 98.2216 7.9623 2 150 98.2216 7.9623 INE562A16GX8 INDIAN BK 30-Jun-15 98.1966 7.9801 2 100 98.1966 7.9801 INE434A16LG5 ANDHRA BK 2-Jul-15 98.1029 8.2073 5 725 98.1029 8.2073 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.0208 8.1887 14 800 98.0164 8.2074 INE238A16XR2 AXIS BK 9-Sep-15 96.6048 8.3299 1 25 96.6048 8.3299 INE090A16T37 ICICI BK 18-Sep-15 96.4048 8.2999 2 75 96.4048 8.2999 INE090A16T52 ICICI BK 23-Sep-15 96.3422 8.1999 1 50 96.3422 8.1999 INE434A16JH7 ANDHRA BK 14-Oct-15 95.8650 8.3300 1 25 95.8650 8.3300 INE166A16LX8 ING VYSYA BK 19-Oct-15 95.7149 8.3799 2 50 95.7149 8.3799 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 95.2604 8.4076 2 50 95.2564 8.4150 INE434A16JM7 ANDHRA BK 16-Nov-15 95.1738 8.3000 2 50 95.1738 8.3000 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 94.9601 8.3500 1 50 94.9601 8.3500 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 93.3337 8.2500 1 25 93.3337 8.2500 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 93.2239 8.2650 1 15 93.2239 8.2650 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 93.1456 8.2900 2 150 93.1456 8.2900 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 93.1649 8.2650 3 83 93.1649 8.2650 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.1018 8.2201 1 25 93.1018 8.2201 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 92.9587 8.3276 1 50 92.9587 8.3276 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 92.8742 8.3100 1 50 92.8742 8.3100 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 92.9619 8.2000 1 50 92.9619 8.2000 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 92.9459 8.2200 1 25 92.9459 8.2200 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 92.9665 8.1700 2 100 92.9665 8.1700 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 92.9451 8.1967 2 75 92.9025 8.2500 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 92.9025 8.2500 1 25 92.9025 8.2500 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 92.8546 8.3100 1 25 92.8546 8.3100 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 92.8742 8.3100 1 25 92.8742 8.3100 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 92.8510 8.2899 5 100 92.8510 8.2899 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 92.8705 8.2901 2 50 92.8705 8.2901 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 92.8245 8.2500 1 25 92.8245 8.2500 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 92.7074 8.1800 1 50 92.7074 8.1800 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 92.6083 8.3000 2 50 92.6083 8.3000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com