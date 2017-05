May 11 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.6899 8.1109 2 113 99.6903 8.0994 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.7125 8.0954 1 100 99.7125 8.0954 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 99.6903 8.0994 1 50 99.6903 8.0994 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 99.7123 8.1010 1 25 99.7123 8.1010 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 99.7088 8.1999 1 25 99.7088 8.1999 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.6674 8.1203 2 150 99.6674 8.1203 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.6726 7.9929 1 40 99.6726 7.9929 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 99.6464 8.0951 2 57 99.6464 8.0951 INE238A16ZI6 AXIS BK 28-May-15 99.6214 8.1597 1 95 99.6214 8.1597 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.6232 8.1207 1 75 99.6232 8.1207 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 99.5293 8.2199 1 26 99.5293 8.2199 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.5070 8.2198 2 100 99.5070 8.2198 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.4859 8.2007 1 50 99.4859 8.2007 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.4650 8.1802 3 150 99.4650 8.1802 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.4424 8.1868 2 78 99.4397 8.2265 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 99.3753 8.1946 1 97 99.3753 8.1946 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 99.3734 8.2197 1 50 99.3734 8.2197 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 99.3511 8.2205 1 25 99.3511 8.2205 INE008A16ZX2 IDBI BK 9-Jun-15 99.3825 8.0996 1 5 99.3825 8.0996 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.3579 8.1334 2 75 99.3574 8.1402 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 99.3334 8.1647 2 45 99.3334 8.1647 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.2880 8.1795 1 25 99.2880 8.1795 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.2193 8.2059 4 255 99.2179 8.2205 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.2198 8.2004 2 85 99.2198 8.2004 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.2484 8.1298 1 75 99.2484 8.1298 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.2970 7.6003 1 25 99.2970 7.6003 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 99.1586 8.1504 1 100 99.1586 8.1504 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 99.2150 7.5998 1 25 99.2150 7.5998 INE095A16QF5 INDUSIND BK 20-Jun-15 99.1072 8.2202 2 220 99.1072 8.2202 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 99.1314 8.2004 1 5 99.1314 8.2004 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 99.0490 8.1499 3 300 99.0490 8.1499 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 99.0709 8.1500 1 100 99.0709 8.1500 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.0082 8.1252 2 200 98.9992 8.1997 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.0271 8.1499 1 100 99.0271 8.1499 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.0271 8.1499 1 25 99.0271 8.1499 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 98.9177 8.1502 2 200 98.9177 8.1502 INE434A16LG5 ANDHRA BK 2-Jul-15 98.8383 8.2501 1 19.5 98.8383 8.2501 INE608A16IW7 PUNJAB AND SIND BK 7-Jul-15 98.7151 8.3350 2 100 98.7151 8.3350 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 98.5167 8.4547 2 250 98.5167 8.4547 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 98.3961 8.3798 2 182 98.3961 8.3798 INE008A16B12 IDBI BK 29-Jul-15 98.2259 8.3448 1 100 98.2259 8.3448 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 98.0926 8.3499 5 50 98.0926 8.3499 INE608A16IZ0 PUNJAB AND SIND BK 7-Aug-15 98.0295 8.3374 1 500 98.0295 8.3374 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 97.4260 8.3132 3 75 97.4270 8.3099 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.2600 8.3600 1 25 97.2600 8.3600 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.5289 8.5030 2 125 93.5274 8.5050 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.5514 8.4999 2 75 93.5514 8.4999 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.4887 8.3899 1 50 93.4887 8.3899 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.5106 8.3875 2 50 93.5124 8.3850 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.4395 8.4300 1 25 93.4395 8.4300 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.4431 8.4250 1 25 93.4431 8.4250 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.2915 8.4124 1 1 93.2915 8.4124 INE090A16Y14 ICICI BK 21-Mar-16 93.1657 8.5000 1 75 93.1657 8.5000 INE528G16A00 YES BK 22-Apr-16 92.5620 8.4525 2 20 92.5620 8.4525 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 92.2802 8.6500 1 75 92.2802 8.6500 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 86.0665 8.5268 1 1 86.0665 8.5268 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com