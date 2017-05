May 12 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.8670 8.1016 1 25 99.8670 8.1016 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 99.8007 8.0989 1 25 99.8007 8.0989 INE428A16PH6 ALLAHABAD BK 22-May-15 99.7854 7.8497 1 5 99.7854 7.8497 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 99.7130 8.0813 5 425 99.7130 8.0813 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 99.7070 8.2507 1 45 99.7070 8.2507 INE976G16AV4 RBL BK 25-May-15 99.7393 7.9504 1 5 99.7393 7.9504 INE434A16HG3 ANDHRA BK 25-May-15 99.7123 8.1010 1 0.1 99.7123 8.1010 INE428A16PK0 ALLAHABAD BK 26-May-15 99.7134 8.0700 2 375 99.7134 8.0700 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.6903 8.1000 1 5 99.6903 8.1000 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.6950 7.9761 1 2.6 99.6950 7.9761 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 99.7002 7.8397 1 1 99.7002 7.8397 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.6422 8.1916 1 20 99.6422 8.1916 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.6242 8.0991 1 50 99.6242 8.0991 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.5378 8.0708 1 125 99.5378 8.0708 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.5291 7.8496 1 5 99.5291 7.8496 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.4984 8.0003 1 25 99.4984 8.0003 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.5142 8.0992 1 25 99.5142 8.0992 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.5078 7.8496 1 10 99.5078 7.8496 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.4716 8.0794 2 140 99.4702 8.1003 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.4670 8.1495 1 25 99.4670 8.1495 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 99.3787 8.1497 3 150 99.3787 8.1497 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 99.3629 8.0701 1 75 99.3629 8.0701 INE652A16JS1 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-15 99.3660 8.0306 1 25 99.3660 8.0306 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.3684 8.0000 1 25 99.3684 8.0000 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.3673 8.3002 1 5 99.3673 8.3002 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.3176 8.0899 1 50 99.3176 8.0899 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.3188 8.0756 1 3 99.3188 8.0756 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 99.2603 8.0001 1 200 99.2603 8.0001 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.2688 7.9075 1 44 99.2688 7.9075 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 99.2511 8.1003 1 25 99.2511 8.1003 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.2511 8.1003 1 25 99.2511 8.1003 INE691A16JZ4 UCO BK 18-Jun-15 99.1956 7.9996 1 75 99.1956 7.9996 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 99.2035 7.9205 1 10 99.2035 7.9205 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 99.1638 8.1000 1 20 99.1638 8.1000 INE090A16R62 ICICI BK 19-Jun-15 99.1566 8.1700 1 0.1 99.1566 8.1700 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.1040 8.2499 1 5 99.1040 8.2499 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.0271 8.1499 1 160 99.0271 8.1499 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.0306 8.1203 1 50 99.0306 8.1203 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.0306 8.1203 1 25 99.0306 8.1203 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.0374 8.2503 1 5 99.0374 8.2503 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.0435 8.0112 1 5 99.0435 8.0112 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 99.0112 8.1004 1 25 99.0112 8.1004 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 99.0330 8.1000 1 25 99.0330 8.1000 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 99.0212 8.1999 1 5 99.0212 8.1999 INE434A16IJ5 ANDHRA BK 6-Jul-15 98.7633 8.3100 2 175 98.7633 8.3100 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.7633 8.3100 2 75 98.7633 8.3100 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.5313 8.3702 3 49 98.5313 8.3702 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 97.0301 8.3999 2 50 97.0301 8.3999 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 96.9074 8.3800 2 0.2 96.9074 8.3800 INE008A16XE7 IDBI BK 15-Oct-15 96.5577 8.3950 1 25 96.5577 8.3950 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 96.2563 8.4000 2 50 96.2563 8.4000 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 96.0011 8.4000 3 50 96.0011 8.4000 INE008A16XQ1 IDBI BK 10-Nov-15 95.9799 8.4000 1 50 95.9799 8.4000 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 95.4266 8.3300 1 50 95.4266 8.3300 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 93.9463 8.3999 1 100 93.9463 8.3999 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 93.7436 8.4000 1 100 93.7436 8.4000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.6699 8.3899 1 1.5 93.6699 8.3899 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.4856 8.4500 3 100 93.4856 8.4500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.5196 8.3750 1 25 93.5196 8.3750 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 93.4194 8.3750 1 25 93.4194 8.3750 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 93.3579 8.3500 4 100 93.3579 8.3500 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.1981 8.4300 1 25 93.1981 8.4300 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 86.0624 8.5420 1 3.5 86.0625 8.5420 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 