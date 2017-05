May 13 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16PY0 CANARA BK 15-May-15 99.9537 8.4537 1 50 99.9537 8.4537 INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.9559 8.0518 1 25 99.9559 8.0518 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.8678 8.0528 2 300 99.8678 8.0528 INE112A16GB8 CORPORATION BK 19-May-15 99.8678 8.0528 1 40 99.8678 8.0528 INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.8373 8.4975 1 25 99.8373 8.4975 INE562A16HI7 INDIAN BK 21-May-15 99.8228 8.0991 2 100 99.8228 8.0991 INE090A16W24 ICICI BK 22-May-15 99.8007 8.0989 1 100 99.8007 8.0989 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 99.7344 8.1002 1 220 99.7344 8.1002 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.7344 8.1002 2 175 99.7344 8.1002 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.7577 8.0595 2 110 99.7577 8.0595 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 99.7350 8.0818 1 5.3 99.7350 8.0818 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.7141 8.0502 2 337.5 99.7141 8.0502 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.7157 8.0063 4 90 99.7141 8.0502 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.7088 8.1999 1 10 99.7088 8.1999 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 99.7216 7.8384 1 7 99.7216 7.8384 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.6682 8.1007 1 25 99.6682 8.1007 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.6474 8.0716 2 445 99.6571 7.8493 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 99.6462 8.0997 2 355 99.6462 8.0997 INE608A16IS5 PUNJAB AND SIND BK 29-May-15 99.6462 8.0997 1 150 99.6462 8.0997 INE652A16JZ6 STATE BK OF PATIALA 29-May-15 99.6477 8.0653 1 100 99.6477 8.0653 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.6703 8.0492 1 50 99.6703 8.0492 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.5822 8.0607 4 275 99.5812 8.0792 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 99.5853 7.9998 1 20 99.5853 7.9998 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 99.6070 8.0006 1 5 99.6070 8.0006 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.5592 8.0802 2 175 99.5592 8.0802 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.5500 8.2496 2 75 99.5500 8.2496 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 99.5608 8.0508 1 25 99.5608 8.0508 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.5384 8.0595 4 105 99.5390 8.0497 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 99.5418 8.0006 1 50 99.5418 8.0006 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.5350 8.1199 1 25 99.5350 8.1199 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.5052 8.2500 4 125 99.5052 8.2500 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.5159 8.0707 1 100 99.5159 8.0707 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 99.5153 8.0808 2 75 99.5153 8.0808 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.4885 8.1598 2 45 99.4934 8.0805 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.4511 8.0575 2 105 99.4821 7.6007 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 99.4246 8.1245 1 30 99.4246 8.1245 INE237A16F29 KOTAK MAH BK 8-Jun-15 99.4483 8.0995 1 5 99.4483 8.0995 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 99.4088 8.0397 3 75 99.4088 8.0397 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.3847 8.0705 1 175 99.3847 8.0705 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 99.3855 8.0600 1 25 99.3855 8.0600 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.3410 8.0712 3 175 99.3427 8.0501 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.3411 8.0698 1 25 99.3411 8.0698 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.3606 8.0994 1 5 99.3606 8.0994 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.2775 8.0494 2 125 99.2775 8.0494 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 99.2688 8.1471 2 100 99.2688 8.1471 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 99.1856 8.1000 1 5 99.1856 8.1000 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.1309 8.0001 1 75 99.1309 8.0001 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.1440 8.0805 1 5 99.1440 8.0805 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.0582 8.0704 2 100 99.0582 8.0704 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.0559 8.0903 2 100 99.0559 8.0903 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.0788 8.0801 2 50 99.0788 8.0801 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.0652 8.0098 1 2.7 99.0652 8.0098 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.5604 8.3301 1 5 98.5604 8.3301 INE008A16B12 IDBI BK 29-Jul-15 98.2991 8.3101 1 5 98.2991 8.3101 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 97.4595 8.4199 1 25 97.4595 8.4199 INE040A16AI9 HDFC BK 12-Oct-15 96.6027 8.4449 1 25 96.6027 8.4449 INE090A16U34 ICICI BK 9-Nov-15 95.9996 8.4500 1 50 95.9996 8.4500 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 95.6775 8.4999 1 50 95.6775 8.4999 INE090A16U59 ICICI BK 26-Nov-15 95.6382 8.4501 2 150 95.6382 8.4501 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 93.9328 8.4501 1 100 93.9328 8.4501 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 93.8308 8.4500 1 100 93.8308 8.4500 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 93.6628 8.3999 1 50 93.6628 8.3999 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 93.6355 8.4100 1 50 93.6355 8.4100 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.6651 8.3399 5 150 93.6651 8.3399 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 93.6322 8.3862 1 50 93.6322 8.3862 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.5361 8.3800 1 25 93.5361 8.3800 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 93.5015 8.4000 1 47.5 93.5015 8.4000 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.4814 8.4000 1 25 93.4814 8.4000 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.5177 8.3500 1 25 93.5177 8.3500 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 93.4056 8.4212 1 25 93.4056 8.4212 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 93.4504 8.3600 1 25 93.4504 8.3600 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.4394 8.3750 1 3 93.4394 8.3750 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.3928 8.4112 1 0.49 93.3928 8.4112 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.3609 8.4000 2 75 93.3609 8.4000 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 93.4126 8.3300 1 25 93.4126 8.3300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com