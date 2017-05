May 14 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16TB0 OBC 15-May-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.9124 8.0005 3 145 99.9124 8.0005 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.8897 8.0608 1 105 99.8897 8.0608 INE028A16AT1 BK OF BARODA 22-May-15 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE008A16ZY0 IDBI BK 22-May-15 99.8217 8.1495 1 25 99.8217 8.1495 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 99.7565 8.0995 3 295 99.7565 8.0995 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.7577 8.0595 2 80 99.7577 8.0595 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.7625 7.8994 1 55 99.7625 7.8994 INE705A16LO2 VIJAYA BK 25-May-15 99.7550 8.1495 1 25 99.7550 8.1495 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 99.7786 8.0990 1 5 99.7786 8.0990 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.7376 8.0009 2 77.4 99.7360 8.0513 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.7377 7.9993 1 45 99.7377 7.9993 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.7360 8.0513 1 10 99.7360 8.0513 INE095A16NT3 INDUSIND BK 26-May-15 99.7430 7.8372 1 3 99.7430 7.8372 INE141A16TE4 OBC 27-May-15 99.7141 8.0502 1 245 99.7141 8.0502 INE692A16EE8 UNION BK OF INDIA 28-May-15 99.7159 7.9994 1 5 99.7159 7.9994 INE483A16JW3 CENTRAL BK OF INDIA 28-May-15 99.6903 8.0994 1 5 99.6903 8.0994 INE008A16ZL7 IDBI BK 28-May-15 99.6903 8.0994 1 5 99.6903 8.0994 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.6903 8.0994 1 5 99.6903 8.0994 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 99.6922 8.0496 1 0.7 99.6922 8.0496 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.6710 8.0312 5 434.5 99.6784 7.8508 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.6080 7.9802 1 100 99.6080 7.9802 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 99.6046 8.0497 1 100 99.6046 8.0497 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.5920 7.8700 2 75 99.5920 7.8700 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.5866 7.9746 1 50 99.5866 7.9746 INE237A16E79 KOTAK MAH BK 2-Jun-15 99.5827 8.0501 1 50 99.5827 8.0501 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.5413 8.0094 1 50 99.5413 8.0094 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.5189 8.0200 3 205.5 99.5201 8.0004 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.5175 8.0439 1 50 99.5175 8.0439 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 99.4517 8.0493 2 200 99.4517 8.0493 INE476A16PZ7 CANARA BK 8-Jun-15 99.4767 8.0004 1 5 99.4767 8.0004 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.4298 8.0506 1 25 99.4298 8.0506 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.3900 8.0006 1 100 99.3900 8.0006 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.3971 8.1998 1 5 99.3971 8.1998 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.3621 8.0803 4 550 99.3621 8.0803 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.3749 8.1999 1 5 99.3749 8.1999 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.2966 8.0800 1 165 99.2966 8.0800 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.3022 8.0152 1 100 99.3022 8.0152 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.3042 8.2499 1 25 99.3042 8.2499 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.3118 7.9042 1 6 99.3118 7.9042 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.3251 8.0004 1 5 99.3251 8.0004 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.3126 8.1496 1 5 99.3126 8.1496 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 99.2359 8.0298 1 25 99.2359 8.0298 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 99.2511 8.1003 1 5 99.2511 8.1003 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 99.1766 8.1902 1 5 99.1766 8.1902 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.1444 8.0770 8 495 99.1444 8.0766 INE691A16KA5 UCO BK 22-Jun-15 99.1482 8.0405 1 50 99.1482 8.0405 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 99.1094 8.1998 1 5 99.1094 8.1998 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.0845 8.0296 1 50 99.0845 8.0296 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.0833 8.0403 1 50 99.0833 8.0403 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.0870 8.0075 1 4 99.0870 8.0075 INE705A16LR5 VIJAYA BK 2-Jul-15 98.8957 8.3178 2 75 98.8957 8.3178 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 98.8945 8.5004 1 5 98.8945 8.5004 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 98.5960 8.2501 1 25 98.5960 8.2501 INE528G16A18 YES BK 3-Aug-15 98.1887 8.3126 1 5 98.1887 8.3126 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 96.2306 8.4599 1 25 96.2306 8.4599 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 95.7012 8.4950 3 175 95.7012 8.4950 INE238A16YC2 AXIS BK 30-Nov-15 95.5909 8.4601 2 100 95.5909 8.4601 INE090A16U83 ICICI BK 23-Dec-15 95.1118 8.4500 1 200 95.1118 8.4500 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.7031 8.4001 1 50 93.7031 8.4001 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 93.6628 8.3999 4 52.2 93.6628 8.3999 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.5821 8.4000 1 25 93.5821 8.4000 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 93.5306 8.4155 4 42.1 93.5306 8.4155 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.5777 8.3501 1 25 93.5777 8.3501 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 93.5180 8.4050 1 2 93.5180 8.4050 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.5433 8.3700 2 100 93.5433 8.3700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.4777 8.3500 2 50 93.4777 8.3500 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 93.4449 8.3949 1 7 93.4449 8.3949 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 93.4577 8.3500 2 60 93.4577 8.3500 INE705A16LN4 VIJAYA BK 21-Mar-16 93.2859 8.4200 1 2 93.2859 8.4200 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 92.4636 8.5000 1 25 92.4636 8.5000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 