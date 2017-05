May 15 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE036D16GC1 THE KARUR VYSYA BK 18-May-15 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.9124 8.0005 1 25 99.9124 8.0005 INE141A16TU0 OBC 22-May-15 99.8449 8.0999 2 495 99.8449 8.0999 INE750E16AZ9 STANDARD CHARTERED BK 22-May-15 99.8468 8.0005 1 148 99.8468 8.0005 INE691A16JY7 UCO BK 25-May-15 99.7802 8.0404 7 495 99.7802 8.0404 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.7808 8.0184 2 75 99.7808 8.0184 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 99.7813 8.0000 1 50 99.7813 8.0000 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.7799 8.0514 1 25 99.7799 8.0514 INE090A16W40 ICICI BK 25-May-15 99.8325 8.7486 1 5 99.8325 8.7486 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.7595 7.9995 1 295 99.7595 7.9995 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.7715 7.5994 2 25 99.7715 7.5994 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.7580 8.0495 1 25 99.7580 8.0495 INE008A16ZK9 IDBI BK 27-May-15 99.7377 7.9993 1 25 99.7377 7.9993 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.7135 8.0661 4 106 99.7138 8.0587 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.6922 8.0496 1 95 99.6922 8.0496 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.6910 8.0810 2 50 99.6910 8.0810 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 99.6926 8.0391 1 5 99.6926 8.0391 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.7370 8.7498 1 5 99.7370 8.7498 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.6330 7.9082 3 80 99.6269 8.0407 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 99.6473 7.5995 1 25 99.6473 7.5995 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.6090 7.9598 2 100 99.6134 7.8698 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.6266 7.6001 1 25 99.6266 7.6001 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.5827 8.0501 1 100 99.5827 8.0501 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.5837 8.0308 2 75 99.5837 8.0308 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.5614 8.0397 1 100 99.5614 8.0397 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.6269 8.0407 1 25 99.6269 8.0407 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.5646 7.6008 2 50 99.5646 7.6008 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.5646 7.6008 1 50 99.5646 7.6008 INE095A16OC7 INDUSIND BK 5-Jun-15 99.5361 8.1006 1 50 99.5361 8.1006 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.5518 7.8253 2 50 99.5646 7.6008 INE428A16PP9 ALLAHABAD BK 5-Jun-15 99.5457 7.9322 2 25 99.5457 7.9322 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.5407 8.0199 1 20 99.5407 8.0199 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.5028 7.5994 5 205 99.5028 7.5994 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 99.4748 8.0296 1 50 99.4748 8.0296 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 99.4313 8.0293 2 75 99.4313 8.0293 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 99.4298 8.0506 1 50 99.4298 8.0506 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 99.4298 8.0506 1 50 99.4298 8.0506 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.4302 8.0450 1 50 99.4302 8.0450 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.4615 7.6006 3 24 99.4615 7.6006 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.4117 8.0000 1 200 99.4117 8.0000 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 99.3890 8.0138 2 300 99.3900 8.0006 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.4483 8.0995 1 55 99.4483 8.0995 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 99.4483 8.0995 1 25 99.4483 8.0995 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.3298 7.9443 2 100 99.3298 7.9443 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.3201 8.0601 1 60 99.3201 8.0601 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.3587 7.5995 1 25 99.3587 7.5995 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 99.3113 8.1651 1 15 99.3113 8.1651 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.3749 8.1999 1 5 99.3749 8.1999 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 99.3749 8.1999 1 5 99.3749 8.1999 INE705A16LK0 VIJAYA BK 19-Jun-15 99.2819 8.2501 1 5 99.2819 8.2501 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.1740 8.0000 2 150 99.1740 8.0000 INE667A16FA5 SYNDICATE BK 24-Jun-15 99.1104 8.1905 1 5 99.1104 8.1905 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.1367 8.1500 1 5 99.1367 8.1500 INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 98.9955 8.2303 1 25 98.9955 8.2303 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 98.9992 8.1997 1 5 98.9992 8.1997 INE008A16B79 IDBI BK 3-Jul-15 98.9586 8.3502 1 5 98.9586 8.3502 INE238A16ZL0 AXIS BK 3-Jul-15 98.9525 8.3997 1 5 98.9525 8.3997 INE008A16B79 IDBI BK 3-Jul-15 98.9007 8.2797 1 1 98.9007 8.2797 INE428A16PQ7 ALLAHABAD BK 14-Jul-15 98.6568 8.2824 2 500 98.6568 8.2824 INE608A16IY3 PUNJAB AND SIND BK 14-Jul-15 98.6448 8.3574 5 350 98.6408 8.3824 INE705A16LT1 VIJAYA BK 14-Jul-15 98.6500 8.3249 1 30 98.6500 8.3249 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 98.6278 8.3249 1 250 98.6278 8.3249 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.2976 8.3176 3 200 98.2976 8.3176 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 98.0497 8.3450 1 250 98.0497 8.3450 INE608A16JA1 PUNJAB AND SIND BK 13-Aug-15 97.9832 8.3476 2 50 97.9832 8.3476 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 95.4943 8.3601 1 25 95.4943 8.3601 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 95.5668 8.2999 1 25 95.5668 8.2999 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.0071 8.3700 1 100 94.0071 8.3700 INE008A16YY3 IDBI BK 18-Feb-16 93.9936 8.3600 1 50 93.9936 8.3600 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 94.0610 8.3500 1 5 94.0610 8.3500 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.7759 8.3250 2 50 93.7724 8.3300 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.7335 8.3000 1 25 93.7335 8.3000 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.5856 8.3951 1 25 93.5856 8.3951 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.6224 8.4000 1 25 93.6224 8.4000 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.5619 8.4000 1 5 93.5619 8.4000 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.6348 8.3263 4 200 93.6608 8.2900 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.5866 8.3100 1 8.5 93.5866 8.3100 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.5122 8.3301 2 19 93.5122 8.3301 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.5015 8.4000 1 25 93.5015 8.4000 INE692A16ED0 UNION BK OF INDIA 18-Mar-16 93.4546 8.3000 1 50 93.4546 8.3000 INE434A16LA8 ANDHRA BK 18-Mar-16 93.4030 8.3700 1 0.3 93.4030 8.3700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 