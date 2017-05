May 18 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE008A16ZB8 IDBI BK 19-May-15 99.9784 7.8876 4 370 99.9788 7.7396 INE428A16PH6 ALLAHABAD BK 22-May-15 99.9115 8.0828 1 495 99.9115 8.0828 INE036D16GS7 THE KARUR VYSYA BK 22-May-15 99.9111 8.1193 1 195 99.9111 8.1193 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 99.8481 7.9300 1 5 99.8481 7.9300 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.8250 7.9984 1 100 99.8250 7.9984 INE705A16KL0 VIJAYA BK 26-May-15 99.8250 7.9984 1 25 99.8250 7.9984 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 99.8261 7.9480 1 10 99.8261 7.9480 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 99.8007 8.0989 1 75 99.8007 8.0989 INE750E16BB8 STANDARD CHARTERED BK 27-May-15 99.8017 8.0581 1 25 99.8017 8.0581 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.7799 8.0514 1 25 99.7799 8.0514 INE008A16ZL7 IDBI BK 28-May-15 99.7813 8.0000 1 5 99.7813 8.0000 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 99.7799 8.0514 1 1 99.7799 8.0514 INE608A16IS5 PUNJAB AND SIND BK 29-May-15 99.7595 7.9995 1 200 99.7595 7.9995 INE095A16QC2 INDUSIND BK 29-May-15 99.7580 8.0495 1 100 99.7580 8.0495 INE090A16Q55 ICICI BK 29-May-15 99.7595 7.9995 1 5 99.7595 7.9995 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.6943 7.9948 3 200 99.6941 7.9997 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 99.6922 8.0496 1 25 99.6922 8.0496 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 99.6909 8.0837 1 24 99.6909 8.0837 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.6292 7.9909 1 25 99.6292 7.9909 INE483A16IY1 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-15 99.6070 8.0006 1 25 99.6070 8.0006 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.6070 8.0006 1 3 99.6070 8.0006 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.4953 8.0500 1 5 99.4953 8.0500 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.4767 8.0004 2 75 99.4767 8.0004 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.4550 8.0006 3 300 99.4550 8.0006 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.4517 8.0493 1 100 99.4517 8.0493 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.4415 8.1999 1 50 99.4415 8.1999 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.3870 8.0402 1 150 99.3870 8.0402 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.3980 7.8950 1 130 99.3980 7.8950 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.3828 8.0957 2 95 99.3899 8.0019 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 99.3863 8.0494 1 75 99.3863 8.0494 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 99.3898 8.2996 1 5 99.3898 8.2996 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.3949 8.2299 1 5 99.3949 8.2299 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 99.3232 8.0231 1 5 99.3232 8.0231 INE483A16JE1 CENTRAL BK OF INDIA 22-Jun-15 99.2282 8.3499 1 5 99.2282 8.3499 INE976G16AZ5 RBL BK 23-Jun-15 99.2010 8.3995 1 5 99.2010 8.3995 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.1841 8.1150 1 13 99.1841 8.1150 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.1741 7.9991 1 100 99.1741 7.9991 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.1774 7.9668 1 100 99.1774 7.9668 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.1740 8.0000 1 50 99.1740 8.0000 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.1774 7.9668 1 25 99.1774 7.9668 INE168A16LB0 THE JAMMU AND KASHMIR BK25-Jun-15 99.1607 8.3497 1 5 99.1607 8.3497 INE608A16IQ9 PUNJAB AND SIND BK 26-Jun-15 99.1508 8.0157 2 134 99.1508 8.0157 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.1525 7.9995 2 100 99.1525 7.9995 INE141A16TW6 OBC 26-Jun-15 99.1509 8.0148 2 75 99.1509 8.0148 INE237A16D21 KOTAK MAH BK 2-Jul-15 98.9975 8.4004 2 15 98.9975 8.4004 INE434A16LG5 ANDHRA BK 2-Jul-15 99.0035 8.3496 1 5 99.0035 8.3496 INE608A16IY3 PUNJAB AND SIND BK 14-Jul-15 98.6559 8.8800 1 5 98.6559 8.8800 INE705A16LU9 VIJAYA BK 17-Jul-15 98.6524 8.3099 2 200 98.6524 8.3099 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 98.3495 8.2776 2 200 98.3495 8.2776 INE428A16PR5 ALLAHABAD BK 12-Aug-15 98.0847 8.2876 1 100 98.0847 8.2876 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 97.9397 8.4375 4 500 97.9326 8.4674 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 97.6098 8.1999 2 175 97.6098 8.1999 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.0813 8.3499 1 63.45 94.0813 8.3499 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.0816 8.3800 1 50 94.0816 8.3800 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.7724 8.3300 1 50 93.7724 8.3300 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.8005 8.2899 1 50 93.8005 8.2899 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.6460 8.3952 1 5 93.6460 8.3952 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.6722 8.3300 1 25 93.6722 8.3300 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.6224 8.4000 1 5 93.6224 8.4000 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.6443 8.3976 1 5 93.6443 8.3976 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.6071 8.3650 1 25 93.6071 8.3650 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 93.6178 8.3500 3 20.4 93.6178 8.3500 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.5722 8.3299 1 25 93.5722 8.3299 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 93.5469 8.3650 1 25 93.5469 8.3650 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 93.5450 8.2850 1 25 93.5450 8.2850 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.3380 8.3768 1 5.8 93.3380 8.3768 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 92.5726 8.4639 1 0.7 92.5726 8.4639 INE237A16F60 KOTAK MAH BK 6-May-16 92.3923 8.4900 1 12 92.3923 8.4900 INE237A16F52 KOTAK MAH BK 9-May-16 92.3328 8.4900 1 30 92.3328 8.4900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 