May 19 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16NL2 CANARA BK 20-May-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE141A16TU0 OBC 22-May-15 99.9343 7.9988 6 495 99.9343 7.9988 INE036D16GS7 THE KARUR VYSYA BK 22-May-15 99.9336 8.0840 4 200 99.9336 8.0840 INE692A16EB4 UNION BK OF INDIA 22-May-15 99.9340 8.0353 2 100 99.9331 8.1449 INE077A16CM9 DENA BK 25-May-15 99.8687 8.0007 3 275 99.8687 7.9979 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 99.8687 7.9979 2 125 99.8687 7.9979 INE428A16PJ2 ALLAHABAD BK 25-May-15 99.8687 7.9979 1 100 99.8687 7.9979 INE691A16JY7 UCO BK 25-May-15 99.8685 8.0071 2 30 99.8687 7.9979 INE705A16LO2 VIJAYA BK 25-May-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.8468 8.0005 2 110 99.8468 8.0005 INE141A16TF1 OBC 26-May-15 99.8464 8.0225 2 95 99.8459 8.0476 INE692A16EE8 UNION BK OF INDIA 28-May-15 99.8044 7.9482 1 195 99.8044 7.9482 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.8027 8.0166 3 125 99.8031 8.0011 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.7813 8.0000 2 30 99.7813 8.0000 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.7159 7.9994 1 50 99.7159 7.9994 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.6723 8.0003 1 100 99.6723 8.0003 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 99.6505 8.0009 2 200 99.6505 8.0009 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.6505 8.0009 2 100.5 99.6505 8.0009 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.6507 7.9963 1 0.75 99.6507 7.9963 INE476A16QD2 CANARA BK 5-Jun-15 99.6288 7.9996 1 100 99.6288 7.9996 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.6390 7.7790 3 29 99.6390 7.7790 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.6288 7.9996 1 25 99.6288 7.9996 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.5646 7.9808 1 100 99.5646 7.9808 INE238A16WS2 AXIS BK 8-Jun-15 99.5636 7.9992 1 25 99.5636 7.9992 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.5755 7.7802 1 10 99.5755 7.7802 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.5827 8.0501 1 5 99.5827 8.0501 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 99.5430 7.9796 1 50 99.5430 7.9796 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 99.5201 8.0004 1 25 99.5201 8.0004 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.4933 8.4494 1 5 99.4933 8.4494 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.4984 8.0003 1 25 99.4984 8.0003 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.4686 8.1252 4 150 99.4637 8.2002 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.4767 8.0004 1 50 99.4767 8.0004 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 99.4117 8.0000 1 100 99.4117 8.0000 INE434A16JN5 ANDHRA BK 15-Jun-15 99.3971 8.1998 1 50 99.3971 8.1998 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 99.3971 8.1998 2 50 99.3971 8.1998 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.4117 8.0000 1 25 99.4117 8.0000 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.4117 8.0000 1 15 99.4117 8.0000 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 99.3184 8.3497 1 5 99.3184 8.3497 INE141A16TV8 OBC 22-Jun-15 99.2557 8.0502 1 25 99.2557 8.0502 INE705A16LP9 VIJAYA BK 23-Jun-15 99.2340 8.0499 1 25 99.2340 8.0499 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.1941 8.0151 2 145 99.1956 7.9996 INE141A16UC6 OBC 3-Jul-15 99.0035 8.3496 1 10 99.0035 8.3496 INE683A16FY2 THE SOUTH INDIAN BK 17-Jul-15 98.6765 8.2976 3 100 98.6765 8.2976 INE428A16PR5 ALLAHABAD BK 12-Aug-15 98.1066 8.2874 1 100 98.1066 8.2874 INE528G16A26 YES BK 14-Aug-15 98.0566 8.3149 2 300 98.0566 8.3149 INE528G16A34 YES BK 17-Aug-15 98.0051 8.2551 2 200 98.0051 8.2551 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 96.4182 8.3699 1 50 96.4182 8.3699 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 96.3755 8.3701 1 25 96.3755 8.3701 INE166A16LZ3 ING VYSYA BK 9-Nov-15 96.1711 8.3999 2 100 96.1711 8.3999 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 95.8787 8.3900 1 150 95.8787 8.3900 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 95.8481 8.4100 1 50 95.8481 8.4100 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 95.6336 8.2500 1 25 95.6336 8.2500 INE112A16HM3 CORPORATION BK 29-Feb-16 93.9343 8.2700 1 50 93.9343 8.2700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 93.9005 8.2900 1 25 93.9005 8.2900 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.8391 8.2633 4 150 93.8414 8.2600 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.8335 8.3000 2 100 93.8335 8.3000 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.8274 8.2801 1 25 93.8274 8.2801 INE008A16ZZ7 IDBI BK 10-Mar-16 93.7064 8.3100 1 50 93.7064 8.3100 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.6722 8.3300 1 2 93.6722 8.3300 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 93.5649 8.3401 1 50 93.5649 8.3401 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com