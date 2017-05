May 20 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16PH6 ALLAHABAD BK 22-May-15 99.9562 7.9970 3 495 99.9562 7.9970 INE141A16TU0 OBC 22-May-15 99.9562 7.9970 1 200 99.9562 7.9970 INE008A16ZY0 IDBI BK 22-May-15 99.9562 7.9970 5 195 99.9562 7.9970 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 99.9562 7.9970 1 75 99.9562 7.9970 INE691A16JY7 UCO BK 25-May-15 99.8906 7.9949 1 100 99.8906 7.9949 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.8905 8.0023 1 100 99.8905 8.0023 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.8905 8.0023 1 20 99.8905 8.0023 INE090A16W40 ICICI BK 25-May-15 99.8904 8.0096 1 5 99.8904 8.0096 INE008A16ZH5 IDBI BK 25-May-15 99.9124 8.0005 1 5 99.9124 8.0005 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.8686 8.0040 1 35 99.8686 8.0040 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.8687 7.9979 1 15 99.8687 7.9979 INE434A16HI9 ANDHRA BK 26-May-15 99.8715 7.8271 1 15 99.8715 7.8271 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.8019 8.0500 6 390 99.8019 8.0500 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.7420 7.8678 1 30 99.7420 7.8678 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 99.7383 7.9809 1 25 99.7383 7.9809 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.7165 7.9832 2 175 99.7169 7.9711 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.7162 7.9909 1 50 99.7162 7.9909 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.6941 7.9997 2 100 99.6941 7.9997 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.7194 7.9006 1 25 99.7194 7.9006 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.6724 7.9979 3 100 99.6727 7.9905 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.6731 7.9807 1 50 99.6731 7.9807 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 99.6723 8.0003 1 15 99.6723 8.0003 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.6764 7.8998 1 25 99.6764 7.8998 INE683A16FT2 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jun-15 99.6490 8.0354 1 25 99.6490 8.0354 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.6497 8.0193 1 25 99.6497 8.0193 INE476A16PZ7 CANARA BK 8-Jun-15 99.5853 7.9998 1 95 99.5853 7.9998 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.5843 8.0192 3 15 99.5843 8.0192 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.5445 7.9524 2 52 99.5407 8.0199 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.4859 8.2007 1 100 99.4859 8.2007 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.4984 8.0003 1 50 99.4984 8.0003 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.4860 8.1991 1 50 99.4860 8.1991 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.5255 7.9099 1 25 99.5255 7.9099 INE652A16JR3 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-15 99.4348 7.9796 1 100 99.4348 7.9796 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 99.4193 8.1998 1 100 99.4193 8.1998 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.4379 7.9359 2 95 99.4348 7.9796 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.4410 7.8916 1 20 99.4410 7.8916 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 99.3468 7.9995 1 7 99.3468 7.9995 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.2207 7.9633 1 40 99.2207 7.9633 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.2161 8.0107 1 35 99.2161 8.0107 INE238A16ZX5 AXIS BK 29-Jun-15 99.1525 7.9995 1 5 99.1525 7.9995 INE705A16LU9 VIJAYA BK 17-Jul-15 98.6952 8.3198 1 200 98.6952 8.3198 INE705A16LV7 VIJAYA BK 20-Jul-15 98.6310 8.3053 2 100 98.6310 8.3053 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.5638 8.1823 1 200 98.5638 8.1823 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.4356 8.1702 4 550 98.4361 8.1675 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 98.2786 8.3028 1 125 98.2786 8.3028 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 98.2923 8.1300 2 300 98.2923 8.1300 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 98.2645 8.1601 1 25 98.2645 8.1601 INE428A16PR5 ALLAHABAD BK 12-Aug-15 98.1284 8.2877 1 100 98.1284 8.2877 INE008A16B38 IDBI BK 24-Aug-15 97.9328 8.1101 1 100 97.9328 8.1101 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 97.7211 8.1068 2 300 97.7284 8.0801 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 97.6906 8.1402 1 50 97.6906 8.1402 INE651A16GS9 STATE BK OF MYSORE 4-Sep-15 97.7087 8.0749 1 100 97.7087 8.0749 INE238A16XS0 AXIS BK 21-Sep-15 97.2737 8.2499 1 100 97.2737 8.2499 INE112A16HD2 CORPORATION BK 28-Oct-15 96.5093 8.1999 1 25 96.5093 8.1999 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 96.4243 8.3551 1 25 96.4243 8.3551 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 95.6291 8.3000 1 25 95.6291 8.3000 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 95.6083 8.3000 1 25 95.6083 8.3000 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 95.5201 8.2301 2 50 95.5201 8.2301 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.1619 8.3199 1 5 94.1619 8.3199 INE008A16ZR4 IDBI BK 26-Feb-16 93.9483 8.3374 2 140 93.9483 8.3374 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.9057 8.2250 2 100 93.9091 8.2200 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.8474 8.2800 1 25 93.8474 8.2800 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 93.8465 8.3101 1 25 93.8465 8.3101 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.7076 8.3650 17 29 93.7076 8.3650 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.7464 8.3100 2 50 93.7464 8.3100 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.7476 8.2800 1 50 93.7476 8.2800 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.7277 8.2800 1 50 93.7277 8.2800 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.7547 8.2700 1 25 93.7547 8.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 