May 21 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE428A16PH6 ALLAHABAD BK 22-May-15 99.9784 7.8857 2 125 99.9786 7.8127 INE692A16EB4 UNION BK OF INDIA 22-May-15 99.9785 7.8492 1 100 99.9785 7.8492 INE608A16IO4 PUNJAB AND SIND BK 22-May-15 99.9783 7.9222 1 50 99.9783 7.9222 INE141A16TU0 OBC 22-May-15 99.9786 7.8127 1 25 99.9786 7.8127 INE036D16GS7 THE KARUR VYSYA BK 22-May-15 99.9788 7.7396 1 25 99.9788 7.7396 INE008A16ZY0 IDBI BK 22-May-15 99.9786 7.8127 1 25 99.9786 7.8127 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.9135 7.9000 1 55 99.9135 7.9000 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 99.9037 8.7958 1 31 99.9037 8.7958 INE112A16HK7 CORPORATION BK 26-May-15 99.8911 7.9584 2 225 99.8911 7.9584 INE476A16PT0 CANARA BK 26-May-15 99.8919 7.8998 3 170 99.8919 7.8998 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.8915 7.9291 1 50 99.8915 7.9291 INE166A16ML1 ING VYSYA BK 27-May-15 99.8692 7.9674 1 195 99.8692 7.9674 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.8434 8.1784 1 40 99.8434 8.1784 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.7406 7.9106 2 100 99.7409 7.9014 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.7365 8.0360 1 32 99.7365 8.0360 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.6941 7.9997 2 125 99.6941 7.9997 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 99.6941 7.9997 1 100 99.6941 7.9997 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.6960 7.9499 1 50 99.6960 7.9499 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.7123 8.1010 1 5 99.7123 8.1010 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.6744 7.9488 1 50 99.6744 7.9488 INE483A16IY1 CENTRAL BK OF INDIA 5-Jun-15 99.6723 8.0003 1 15 99.6723 8.0003 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.6021 8.1008 3 40 99.6021 8.1008 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.6021 8.1008 1 25 99.6021 8.1008 INE649A16FE5 STATE BK OF HYDERABAD 8-Jun-15 99.6021 8.1008 1 25 99.6021 8.1008 INE705A16LA1 VIJAYA BK 10-Jun-15 99.5701 7.8795 2 125 99.5701 7.8795 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 99.5690 7.8998 1 100 99.5690 7.8998 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.5679 7.9200 1 50 99.5679 7.9200 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.5671 7.9345 2 35 99.5690 7.8998 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.5832 8.0405 1 5 99.5832 8.0405 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.5255 7.9099 1 125 99.5255 7.9099 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.5249 7.9200 1 75 99.5249 7.9200 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.5333 8.1497 1 5 99.5333 8.1497 INE667A16FC1 SYNDICATE BK 12-Jun-15 99.5219 8.3498 1 5 99.5219 8.3498 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.4569 7.9728 3 125 99.4597 7.9312 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 99.4618 7.9002 2 100 99.4618 7.9002 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.4618 7.9002 1 25 99.4618 7.9002 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 99.4735 8.0496 2 10 99.4735 8.0496 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.4572 8.3001 1 5 99.4572 8.3001 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 99.4545 8.0080 2 2 99.4545 8.0080 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.3081 7.9474 2 175 99.3096 7.9296 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.2420 7.9652 1 25 99.2420 7.9652 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.2382 8.0055 2 16 99.2377 8.0108 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.2196 7.9746 2 50 99.2196 7.9746 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.0708 8.3497 1 10 99.0708 8.3497 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 99.0427 8.3998 1 5 99.0427 8.3998 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 98.9938 8.0651 1 25 98.9938 8.0651 INE692A16EG3 UNION BK OF INDIA 6-Jul-15 98.9957 8.0497 1 25 98.9957 8.0497 INE428A16PX3 ALLAHABAD BK 20-Jul-15 98.6560 8.2874 3 125 98.6560 8.2874 INE237A16F78 KOTAK MAH BK 20-Jul-15 98.6919 8.1997 1 5 98.6919 8.1997 INE238A16ZP1 AXIS BK 20-Jul-15 98.6604 8.3999 1 5 98.6604 8.3999 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.5905 8.1536 5 625 98.5864 8.1775 INE428A16PR5 ALLAHABAD BK 12-Aug-15 98.1503 8.2875 1 100 98.1503 8.2875 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 98.0179 8.3875 3 300 98.0179 8.3875 INE428A16PT1 ALLAHABAD BK 19-Aug-15 97.9962 8.2927 1 200 97.9962 8.2927 INE008A16YB1 IDBI BK 8-Dec-15 95.7001 8.1999 1 25 95.7001 8.1999 INE141A16UA0 OBC 10-Dec-15 95.6511 8.1750 1 50 95.6511 8.1750 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 95.6619 8.1538 2 50 95.6600 8.1575 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.1817 8.2900 5 118 94.1817 8.2900 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.0811 8.2899 4 325 94.0811 8.2899 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.1045 8.2850 3 125 94.1045 8.2850 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.9481 8.2500 3 150 93.9481 8.2500 INE077A16CI7 DENA BK 1-Mar-16 93.9654 8.2249 1 5.5 93.9654 8.2249 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.8883 8.2499 1 100 93.8883 8.2499 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.9811 8.1449 2 100 93.9811 8.1449 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 93.9509 8.1600 1 3 93.9509 8.1600 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.7510 8.3319 2 41.5 93.7277 8.3651 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.7887 8.2501 1 25 93.7887 8.2501 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.7224 8.3156 4 3.75 93.7224 8.3156 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.8201 8.1500 4 140 93.8201 8.1500 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.8397 8.1500 1 50 93.8397 8.1500 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.6894 8.2501 5 169 93.6894 8.2501 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.7522 8.1900 1 50 93.7522 8.1900 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 93.6196 8.3475 1 2 93.6196 8.3475 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.6188 8.3207 1 25 93.6188 8.3207 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 93.6827 8.1500 1 50 93.6827 8.1500 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 93.7059 8.1450 1 25 93.7059 8.1450 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.4394 8.3206 8 3.75 93.4394 8.3206 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 86.3208 8.4687 1 4.5 86.3208 8.4687 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 