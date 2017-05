May 22 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16W40 ICICI BK 25-May-15 99.9351 7.9013 3 185 99.9351 7.9013 INE750E16AY2 STANDARD CHARTERED BK 25-May-15 99.9339 8.0475 1 150 99.9339 8.0475 INE976G16AV4 RBL BK 25-May-15 99.9347 7.9500 3 86 99.9347 7.9500 INE691A16JY7 UCO BK 25-May-15 99.9351 7.9013 1 35 99.9351 7.9013 INE683A16FL9 THE SOUTH INDIAN BK 25-May-15 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE649A16FJ4 STATE BK OF HYDERABAD 25-May-15 99.9353 7.8769 1 25 99.9353 7.8769 INE476A16NQ1 CANARA BK 25-May-15 99.9355 7.8526 1 25 99.9355 7.8526 INE141A16TN5 OBC 25-May-15 99.9351 7.9013 1 25 99.9351 7.9013 INE008A16ZK9 IDBI BK 27-May-15 99.8918 7.9072 2 90 99.8918 7.9072 INE141A16TT2 OBC 28-May-15 99.8703 7.9003 2 100 99.8703 7.9003 INE652A16JZ6 STATE BK OF PATIALA 29-May-15 99.8497 7.8489 1 75 99.8497 7.8489 INE090A16Q55 ICICI BK 29-May-15 99.9113 8.1011 1 25 99.9113 8.1011 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.8487 7.9012 1 5 99.8487 7.9012 INE976G16844 THE RATNAKAR BK 29-May-15 99.8338 8.6806 1 4.5 99.8338 8.6806 INE090A16X31 ICICI BK 2-Jun-15 99.7673 7.7394 1 25 99.7673 7.7394 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.7584 8.0361 2 23 99.7584 8.0361 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.8068 7.8505 1 5 99.8068 7.8505 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.7192 7.9048 2 200 99.7191 7.9090 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.7159 7.9994 1 100 99.7159 7.9994 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.6960 7.9499 1 300 99.6960 7.9499 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.6922 8.0496 1 50 99.6922 8.0496 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.6311 7.9498 3 13 99.6311 7.9498 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 99.6073 7.9945 1 25 99.6073 7.9945 INE705A16LA1 VIJAYA BK 10-Jun-15 99.5884 7.9397 1 75 99.5884 7.9397 INE705A16LA1 VIJAYA BK 10-Jun-15 99.6484 8.0492 1 50 99.6484 8.0492 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.6505 8.0009 1 5 99.6505 8.0009 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.5447 7.9497 3 75 99.5447 7.9497 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.5470 7.9094 1 25 99.5470 7.9094 INE562A16HQ0 INDIAN BK 15-Jun-15 99.4832 7.9005 1 150 99.4832 7.9005 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.4828 7.9063 2 125 99.4813 7.9297 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.4763 8.0072 3 125 99.4800 7.9497 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.4800 7.9497 1 50 99.4800 7.9497 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 99.4800 7.9497 1 25 99.4800 7.9497 INE667A16EZ5 SYNDICATE BK 18-Jun-15 99.4205 7.8796 1 200 99.4205 7.8796 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.2593 8.0110 1 75 99.2593 8.0110 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.2603 8.0001 2 25 99.2603 8.0001 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.3084 8.1997 1 5 99.3084 8.1997 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.3126 8.1496 1 5 99.3126 8.1496 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.2787 7.7996 1 1 99.2787 7.7996 INE648A16GU1 STATE BK OF BIKANER AND 26-Jun-15 99.2491 7.8901 1 25 99.2491 7.8901 INE141A16TP0 OBC 29-Jun-15 99.1454 8.2794 1 50 99.1454 8.2794 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 99.0856 8.0199 2 100 99.0856 8.0199 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 98.7897 8.2810 1 250 98.7897 8.2810 INE705A16LX3 VIJAYA BK 21-Jul-15 98.6768 8.1574 5 300 98.6768 8.1574 INE608A16JD5 PUNJAB AND SIND BK 21-Jul-15 98.6736 8.1774 3 225 98.6736 8.1774 INE238A16ZO4 AXIS BK 21-Jul-15 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE428A16PU9 ALLAHABAD BK 23-Jul-15 98.6122 8.2851 3 150 98.6122 8.2851 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.5993 8.2306 3 225 98.6086 8.1750 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.4813 8.1576 2 250 98.4813 8.1576 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 98.4579 8.2853 1 50 98.4579 8.2853 INE608A16JB9 PUNJAB AND SIND BK 31-Jul-15 98.4550 8.1825 1 300 98.4550 8.1825 INE428A16PR5 ALLAHABAD BK 12-Aug-15 98.1722 8.2874 1 100 98.1722 8.2874 INE683A16FX4 THE SOUTH INDIAN BK 20-Aug-15 97.9548 8.4676 2 200 97.9548 8.4676 INE608A16JC7 PUNJAB AND SIND BK 20-Aug-15 98.0223 8.1825 1 200 98.0223 8.1825 INE090A16S95 ICICI BK 24-Aug-15 97.9566 8.1000 1 0.1 97.9566 8.1000 INE090A16T29 ICICI BK 1-Sep-15 97.7759 8.1398 1 0.1 97.7759 8.1398 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 97.7285 8.0797 1 70 97.7285 8.0797 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.5792 8.0849 1 1.5 97.5792 8.0849 INE112A16HC4 CORPORATION BK 27-Oct-15 96.5883 8.1598 1 8.5 96.5883 8.1598 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 95.7183 8.1636 3 65 95.7183 8.1636 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 94.8336 8.3200 1 5 94.8336 8.3200 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.2282 8.2500 3 55.5 94.2282 8.2500 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.1146 8.2699 1 50 94.1146 8.2699 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.1947 8.2400 1 25 94.1947 8.2400 INE434A16KN3 ANDHRA BK 25-Feb-16 94.0544 8.2700 2 17.7 94.0544 8.2700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.0450 8.2249 2 50 94.0416 8.2299 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 93.9680 8.2500 2 50 93.9680 8.2500 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 93.9776 8.1500 2 50 93.9776 8.1500 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 93.8554 8.2400 1 100 93.8554 8.2400 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.7846 8.3126 1 25 93.7846 8.3126 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.8438 8.2001 1 100 93.8438 8.2001 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.8157 8.2400 1 50 93.8157 8.2400 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 93.8594 8.1500 1 50 93.8594 8.1500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.8241 8.1999 1 25 93.8241 8.1999 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 93.8496 8.2200 1 100 93.8496 8.2200 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 93.8285 8.2500 1 75 93.8285 8.2500 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.8362 8.1550 1 50 93.8362 8.1550 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 93.6966 8.2400 2 60 93.6966 8.2400 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.6966 8.2400 1 50 93.6966 8.2400 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.7490 8.2500 1 25 93.7490 8.2500 INE608A16IL0 PUNJAB AND SIND BK 16-Mar-16 93.6816 8.2333 2 14.75 93.6816 8.2333 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.6444 8.2300 1 1 93.6444 8.2300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 