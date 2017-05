May 25 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE750E16BA0 STANDARD CHARTERED BK 26-May-15 99.9782 7.9587 1 225 99.9782 7.9587 INE008A16ZC6 IDBI BK 26-May-15 99.9789 7.7031 1 100 99.9789 7.7031 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.9142 7.8360 1 150 99.9142 7.8360 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.9135 7.9000 1 25 99.9135 7.9000 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.8478 7.9482 1 150 99.8478 7.9482 INE238A16WT0 AXIS BK 1-Jun-15 99.8483 7.9221 1 25 99.8483 7.9221 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.8261 7.9480 1 125 99.8261 7.9480 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.8261 7.9480 1 125 99.8261 7.9480 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.7840 7.9011 1 25 99.7840 7.9011 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.7829 7.9414 1 9 99.7829 7.9414 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.7619 7.9194 3 200 99.7619 7.9194 INE112A16HQ4 CORPORATION BK 5-Jun-15 99.7610 7.9495 1 100 99.7610 7.9495 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.6960 7.9499 2 9 99.6960 7.9499 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 99.6562 7.8700 1 175 99.6562 7.8700 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 99.6527 7.9504 1 50 99.6527 7.9504 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.6144 7.8494 1 100 99.6144 7.8494 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 99.6218 8.1510 1 5 99.6218 8.1510 INE562A16HQ0 INDIAN BK 15-Jun-15 99.5481 7.8901 2 150 99.5481 7.8901 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.5466 7.9170 2 150 99.5475 7.9006 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.5475 7.9006 1 25 99.5475 7.9006 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.5554 8.1502 1 25 99.5554 8.1502 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.5690 7.8998 1 5 99.5690 7.8998 INE238A16ZN6 AXIS BK 16-Jun-15 99.5231 7.9501 1 100 99.5231 7.9501 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.3293 7.9503 3 75 99.3293 7.9503 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.3614 7.8196 1 5 99.3614 7.8196 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.3035 8.0002 1 50 99.3035 8.0002 INE608A16IT3 PUNJAB AND SIND BK 2-Jul-15 99.1557 8.3998 1 25 99.1557 8.3998 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 99.1503 8.0205 1 50 99.1503 8.0205 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.0653 8.3996 1 25 99.0653 8.3996 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 99.0813 8.0580 1 3 99.0813 8.0580 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 98.7868 8.1501 1 25 98.7868 8.1501 INE237A16F78 KOTAK MAH BK 20-Jul-15 98.7677 8.2800 1 5 98.7677 8.2800 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.6887 8.0828 4 375 98.6894 8.0787 INE428A16QC5 ALLAHABAD BK 24-Jul-15 98.6832 8.1174 2 100 98.6832 8.1174 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.5490 8.1426 6 475 98.5490 8.1426 INE036D16GT5 THE KARUR VYSYA BK 24-Aug-15 97.9565 8.3674 1 100 97.9565 8.3674 INE683A16FZ9 THE SOUTH INDIAN BK 24-Aug-15 97.9738 8.2951 1 100 97.9738 8.2951 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 97.7504 8.0000 1 25 97.7504 8.0000 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.3085 8.2501 2 75 94.3085 8.2501 INE141A16SX6 OBC 18-Feb-16 94.2966 8.2375 1 25 94.2966 8.2375 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.2081 8.2501 1 25 94.2081 8.2501 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.0586 8.2050 2 100 94.0586 8.2050 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.0581 8.2350 1 25 94.0581 8.2350 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 93.9990 8.2049 2 75 93.9990 8.2049 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 93.9948 8.2401 2 50 93.9948 8.2401 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.0368 8.1500 1 25 94.0368 8.1500 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 93.8952 8.2400 1 25 93.8952 8.2400 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.8799 8.2050 2 100 93.8799 8.2050 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.8344 8.2700 1 15 93.8344 8.2700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.8135 8.2150 2 50 93.8241 8.1999 INE514E16AH7 EXIM 3-Apr-17 86.7387 8.2307 1 5 86.7387 8.2307 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com