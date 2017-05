May 26 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE141A16TE4 OBC 27-May-15 99.9786 7.8127 2 95 99.9786 7.8127 INE008A16ZL7 IDBI BK 28-May-15 99.9570 7.8509 1 195 99.9570 7.8509 INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.9571 7.8326 1 5 99.9571 7.8326 INE090A16Q55 ICICI BK 29-May-15 99.9348 7.9426 4 650 99.9343 7.9988 INE238A16YG3 AXIS BK 29-May-15 99.9562 7.9970 1 5 99.9562 7.9970 INE705A16LJ2 VIJAYA BK 29-May-15 99.9355 7.8526 1 5 99.9355 7.8526 INE036D16GN8 THE KARUR VYSYA BK 1-Jun-15 99.8716 7.8210 2 295 99.8716 7.8210 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.8500 7.8336 4 350 99.8506 7.8018 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.8478 7.9482 1 100 99.8478 7.9482 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 99.8478 7.9482 2 65 99.8478 7.9482 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.8487 7.9012 1 50 99.8487 7.9012 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.8334 7.6138 1 200 99.8334 7.6138 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.8261 7.9480 1 25 99.8261 7.9480 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.8046 7.9401 1 10 99.8046 7.9401 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.7774 8.1430 1 40 99.7774 8.1430 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.7868 7.7984 1 9 99.7868 7.7984 INE434A16KS2 ANDHRA BK 8-Jun-15 99.7223 7.8187 2 140 99.7223 7.8187 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.7230 7.7989 2 100 99.7230 7.7989 INE141A16TC8 OBC 8-Jun-15 99.7226 7.8102 1 75 99.7226 7.8102 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.7230 7.7989 3 14 99.7230 7.7989 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.6809 7.7908 2 400 99.6809 7.7896 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.6791 7.8349 2 100 99.6801 7.8092 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.6780 7.8606 1 60 99.6780 7.8606 INE476A16PC6 CANARA BK 10-Jun-15 99.6801 7.8092 1 50 99.6801 7.8092 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.6545 8.4363 1 25 99.6545 8.4363 INE112A16HP6 CORPORATION BK 10-Jun-15 99.6801 7.8092 1 25 99.6801 7.8092 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.6366 7.8309 1 200 99.6366 7.8309 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 99.6366 7.8309 1 25 99.6366 7.8309 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.5733 7.8206 2 150 99.5733 7.8206 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.5776 8.1499 2 30 99.5698 8.3001 INE476A16QI1 CANARA BK 15-Jun-15 99.5728 7.8298 1 25 99.5728 7.8298 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 99.5744 7.8004 1 5 99.5744 7.8004 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.5698 8.3001 1 5 99.5698 8.3001 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 99.5014 7.9522 1 25 99.5014 7.9522 INE667A16EZ5 SYNDICATE BK 18-Jun-15 99.5082 8.1997 1 5 99.5082 8.1997 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.3900 8.0006 1 5 99.3900 8.0006 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.3508 7.9502 1 35 99.3508 7.9502 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.3524 7.9305 1 25 99.3524 7.9305 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.3524 7.9305 1 25 99.3524 7.9305 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.3566 8.1504 1 5 99.3566 8.1504 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.3346 8.1499 1 5 99.3346 8.1499 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.0986 8.3001 1 10 99.0986 8.3001 INE095A16QJ7 INDUSIND BK 15-Jul-15 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE090A16X80 ICICI BK 23-Jul-15 98.7052 8.4000 1 5 98.7052 8.4000 INE428A16PU9 ALLAHABAD BK 23-Jul-15 98.7128 8.3501 1 5 98.7128 8.3501 INE434A16LH3 ANDHRA BK 24-Jul-15 98.7222 8.0074 2 150 98.7222 8.0074 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.6983 8.2998 2 15 98.6983 8.2998 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.5911 8.0246 1 150 98.5911 8.0246 INE036D16GT5 THE KARUR VYSYA BK 24-Aug-15 97.9785 8.3675 1 200 97.9785 8.3675 INE238A16XA8 AXIS BK 3-Sep-15 97.8710 8.0201 1 100 97.8710 8.0201 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.6876 8.0000 2 50 97.6876 8.0000 INE434A16JF1 ANDHRA BK 1-Oct-15 97.1948 8.2301 1 1 97.1948 8.2301 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 96.5930 8.2001 1 50 96.5930 8.2001 INE434A16JK1 ANDHRA BK 9-Nov-15 96.3733 8.2249 1 1 96.3733 8.2249 INE237A16C30 KOTAK MAH BK 19-Nov-15 96.1532 8.2500 1 0.05 96.1532 8.2500 INE652A16JT9 STATE BK OF PATIALA 30-Dec-15 95.3854 8.1001 1 25 95.3854 8.1001 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.0887 8.1899 3 100 94.0887 8.1899 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.0564 8.2375 1 5 94.0564 8.2375 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.0679 8.2500 1 5 94.0679 8.2500 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 94.0216 8.2300 1 125 94.0216 8.2300 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.8767 8.2954 1 4.5 93.8767 8.2954 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.8550 8.2691 1 1.25 93.8550 8.2691 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.8526 8.2440 3 25.5 93.8519 8.2450 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.8311 8.1900 1 25 93.8311 8.1900 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 93.7708 8.2754 1 0.2 93.7708 8.2754 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.5958 8.2425 1 0.75 93.5958 8.2425 INE238A16ZW7 AXIS BK 28-Apr-16 92.8036 8.3739 1 4.8 92.8036 8.3739 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 