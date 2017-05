May 27 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE077A16CG1 DENA BK 28-May-15 99.9785 7.8492 1 25 99.9785 7.8492 INE090A16Q55 ICICI BK 29-May-15 99.9567 7.9057 3 155 99.9567 7.9057 INE652A16JZ6 STATE BK OF PATIALA 29-May-15 99.9568 7.8874 1 100 99.9568 7.8874 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.8933 7.7974 5 150 99.8933 7.7974 INE428A16PM6 ALLAHABAD BK 1-Jun-15 99.8933 7.7974 1 50 99.8933 7.7974 INE691A16JS9 UCO BK 1-Jun-15 99.8933 7.7974 1 25 99.8933 7.7974 INE090A16X31 ICICI BK 2-Jun-15 99.8711 7.8515 4 250 99.8711 7.8515 INE649A16FK2 STATE BK OF HYDERABAD 2-Jun-15 99.8716 7.8210 1 150 99.8716 7.8210 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 99.8716 7.8210 2 143 99.8716 7.8210 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.8711 7.8515 1 100 99.8711 7.8515 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.8719 7.8027 3 75 99.8719 7.8027 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.8716 7.8210 1 25 99.8716 7.8210 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.8506 7.8040 4 350 99.8506 7.8018 INE705A16KW7 VIJAYA BK 3-Jun-15 99.8506 7.8018 4 335 99.8506 7.8018 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.8285 7.8369 3 420 99.8282 7.8519 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.8293 7.8015 2 75 99.8293 7.8015 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 99.8293 7.8015 1 25 99.8293 7.8015 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.8293 7.8015 1 25 99.8293 7.8015 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.8075 7.8212 5 375 99.8068 7.8505 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.8080 7.8016 1 50 99.8080 7.8016 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.8080 7.8016 2 50 99.8080 7.8016 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.8080 7.8016 1 25 99.8080 7.8016 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.8080 7.8016 1 15 99.8080 7.8016 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.7436 7.8198 3 127 99.7442 7.8005 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.7017 7.8004 1 100 99.7017 7.8004 INE028A16AV7 BK OF BARODA 10-Jun-15 99.6941 7.9997 1 5 99.6941 7.9997 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.7017 7.8004 1 5 99.7017 7.8004 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.6571 7.8493 1 25 99.6571 7.8493 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.5757 8.1858 1 45 99.5757 8.1858 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.5948 8.2500 1 5 99.5948 8.2500 INE652A16JR3 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-15 99.5948 8.2500 1 5 99.5948 8.2500 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 99.5276 8.2497 1 5 99.5276 8.2497 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.4390 7.9200 1 24 99.4390 7.9200 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.4550 8.0006 1 5 99.4550 8.0006 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.3648 8.0459 1 50 99.3648 8.0459 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.3961 7.9201 1 25 99.3961 7.9201 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.3696 8.2698 1 5 99.3696 8.2698 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.3747 7.9197 1 25 99.3747 7.9197 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 99.1250 8.0549 1 4.2 99.1250 8.0549 INE691A16KD9 UCO BK 24-Jul-15 98.7493 8.1103 1 5 98.7493 8.1103 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.7113 8.3599 1 5 98.7113 8.3599 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 95.7933 8.1779 1 25 95.7933 8.1779 INE090A16W57 ICICI BK 24-Feb-16 94.1914 8.2450 1 5 94.1914 8.2450 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.1086 8.1899 1 100 94.1086 8.1899 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.0261 8.3118 5 8.5 94.0662 8.2525 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.0797 8.1450 1 25 94.0797 8.1450 INE112A16HN1 CORPORATION BK 8-Mar-16 93.9904 8.1600 1 25 93.9904 8.1600 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 93.8326 8.3301 2 100 93.8326 8.3301 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.9300 8.1900 1 100 93.9300 8.1900 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 93.8823 8.2300 4 94 93.8823 8.2300 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.8126 8.3299 2 75 93.8126 8.3299 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 93.9312 8.1600 1 50 93.9312 8.1600 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.8438 8.2001 2 50 93.8438 8.2001 INE457A16GT9 BK OF MAHARASHTRA 15-Mar-16 93.8029 8.2300 2 150 93.8029 8.2300 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.7323 8.3300 6 68.1 93.7323 8.3300 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 93.6922 8.3300 4 61 93.6922 8.3300 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.5522 8.3300 1 50 93.5522 8.3300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com