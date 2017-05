May 28 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE090A16Q55 ICICI BK 29-May-15 99.9782 7.9441 3 200 99.9781 7.9953 INE651A16HB3 STATE BK OF MYSORE 1-Jun-15 99.9151 7.7537 2 50 99.9151 7.7537 INE112A16GI3 CORPORATION BK 1-Jun-15 99.9151 7.7500 1 50 99.9151 7.7500 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.8926 7.8486 2 150 99.8926 7.8486 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 99.8728 7.7479 1 50 99.8728 7.7479 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 99.8516 7.7495 1 25 99.8516 7.7495 INE434A16LF7 ANDHRA BK 4-Jun-15 99.8710 7.8576 1 25 99.8710 7.8576 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.8516 7.7495 1 25 99.8516 7.7495 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.8711 7.8515 1 25 99.8711 7.8515 INE705A16LB9 VIJAYA BK 5-Jun-15 99.8293 7.8015 3 300 99.8293 7.8015 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.8293 7.8002 3 225 99.8293 7.8000 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.8294 7.7969 2 75 99.8274 7.8885 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.7655 7.7994 2 8 99.7655 7.7994 INE683A16FS4 THE SOUTH INDIAN BK 9-Jun-15 99.7377 7.9993 1 20 99.7377 7.9993 INE008A16ZX2 IDBI BK 9-Jun-15 99.7619 7.9194 1 5 99.7619 7.9194 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.7176 7.9514 2 150 99.7176 7.9514 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.7393 7.9504 1 100 99.7393 7.9504 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.7230 7.7989 5 79 99.7230 7.7989 INE705A16LA1 VIJAYA BK 10-Jun-15 99.7212 7.8497 1 50 99.7212 7.8497 INE434A16HR0 ANDHRA BK 10-Jun-15 99.7279 8.2990 1 5 99.7279 8.2990 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.7176 7.9514 1 5 99.7176 7.9514 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.7403 7.9198 1 5 99.7403 7.9198 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 99.7017 7.8004 3 50 99.7017 7.8004 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.6799 7.8141 1 50 99.6799 7.8141 INE562A16HQ0 INDIAN BK 15-Jun-15 99.6144 7.8494 1 150 99.6144 7.8494 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 99.6154 7.8289 1 95 99.6154 7.8289 INE652A16JR3 STATE BK OF PATIALA 15-Jun-15 99.5948 8.2500 1 70 99.5948 8.2500 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 99.6070 8.0006 1 65 99.6070 8.0006 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.5985 8.1751 2 60 99.5948 8.2500 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.6132 7.8739 2 50.5 99.6132 7.8739 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.6144 7.8494 1 50 99.6144 7.8494 INE476A16QH3 CANARA BK 18-Jun-15 99.5307 8.1959 2 110 99.5276 8.2497 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.3939 7.9491 1 350 99.3939 7.9491 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.4037 7.8198 2 100 99.4037 7.8198 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.4052 7.8000 2 75 99.4052 7.8000 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.4212 7.8701 1 25 99.4212 7.8701 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.3861 8.3503 1 5 99.3861 8.3503 INE077A16CS6 DENA BK 26-Jun-15 99.3841 7.7999 1 25 99.3841 7.7999 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 99.1469 8.0528 1 0.3 99.1469 8.0528 INE608A16IY3 PUNJAB AND SIND BK 14-Jul-15 98.9278 8.5999 1 5 98.9278 8.5999 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 98.5514 8.0076 2 100 98.5514 8.0076 INE457A16FV7 BK OF MAHARASHTRA 24-Aug-15 98.1193 7.9501 2 100 98.1193 7.9501 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 96.6340 8.2025 1 50 96.6340 8.2025 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 96.1251 8.2198 1 15 96.1251 8.2198 INE008A16YC9 IDBI BK 9-Dec-15 95.8139 8.1779 1 10 95.8139 8.1779 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.3585 8.2349 1 50 94.3585 8.2349 INE476A16PS2 CANARA BK 25-Feb-16 94.2080 8.2200 1 25 94.2080 8.2200 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 94.1980 8.2351 1 14 94.1980 8.2351 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.1250 8.1950 3 150 94.1250 8.1950 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.0913 8.2450 1 2.5 94.0913 8.2450 INE503A16CZ6 DCB BK 1-Mar-16 93.8644 8.5823 1 0.1 93.8644 8.5823 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.0377 8.2651 1 25 94.0377 8.2651 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 94.0405 8.2316 2 75 94.0381 8.2351 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 94.0620 8.2000 1 25 94.0620 8.2000 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.9612 8.2600 2 100 93.9612 8.2599 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 93.9644 8.1975 2 50 93.9662 8.1949 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.9429 8.2000 1 150 93.9429 8.2000 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.8978 8.2650 3 100 93.8978 8.2650 INE141A16TO3 OBC 10-Mar-16 93.9359 8.2100 2 50 93.9359 8.2100 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.8099 8.2200 2 150 93.8099 8.2200 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.7901 8.2200 1 100 93.7901 8.2200 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.7845 8.2000 2 50 93.7845 8.2000 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 93.7056 8.1999 1 50 93.7056 8.1999 INE084A16BJ3 BK OF INDIA 23-Mar-16 93.7219 8.1500 1 50 93.7219 8.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 