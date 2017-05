May 29 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE168A16KZ1 THE JAMMU AND KASHMIR BK 2-Jun-15 99.9130 7.9457 1 100 99.9130 7.9457 INE008A16ZU8 IDBI BK 2-Jun-15 99.9124 8.0005 1 100 99.9124 8.0005 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.9140 7.8543 1 100 99.9140 7.8543 INE528G16ZR8 YES BK 2-Jun-15 99.9119 8.0462 1 50 99.9119 8.0462 INE434A16JS4 ANDHRA BK 2-Jun-15 99.9151 7.7537 1 50 99.9151 7.7537 INE141A16TM7 OBC 2-Jun-15 99.9786 7.8127 3 50 99.9786 7.8127 INE084A16AZ1 BK OF INDIA 2-Jun-15 99.9151 7.7537 1 50 99.9151 7.7537 INE476A16NY5 CANARA BK 2-Jun-15 99.9786 7.8127 1 25 99.9786 7.8127 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.8920 7.8952 6 276 99.8912 7.9511 INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.8692 7.9689 2 862.5 99.8703 7.9003 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 99.8719 7.8027 3 230 99.8719 7.8027 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 99.8719 7.8027 2 100 99.8719 7.8027 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.8515 7.7567 2 105 99.8516 7.7495 INE168A16KC0 THE JAMMU AND KASHMIR BK 5-Jun-15 99.8478 7.9482 1 100 99.8478 7.9482 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.8478 7.9482 1 75 99.8478 7.9482 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.8484 7.9169 1 50 99.8484 7.9169 INE683A16FT2 THE SOUTH INDIAN BK 5-Jun-15 99.8464 8.0215 1 50 99.8464 8.0215 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 99.8487 7.9012 1 5 99.8487 7.9012 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.7842 7.8936 4 175 99.7854 7.8497 INE238A16WR4 AXIS BK 9-Jun-15 99.7610 7.9495 1 25 99.7610 7.9495 INE008A16ZX2 IDBI BK 9-Jun-15 99.8293 7.8015 1 10 99.8293 7.8015 INE160A16KT1 PUNJAB NATIONAL BK 10-Jun-15 99.7393 7.9504 1 100 99.7393 7.9504 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.7393 7.9504 2 100 99.7393 7.9504 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 99.7393 7.9504 1 55 99.7393 7.9504 INE652A16JS1 STATE BK OF PATIALA 10-Jun-15 99.7393 7.9504 1 50 99.7393 7.9504 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.7409 7.9014 1 25 99.7409 7.9014 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.6979 7.9000 1 25 99.6979 7.9000 INE457A16EY4 BK OF MAHARASHTRA 15-Jun-15 99.6334 7.9001 1 200 99.6334 7.9001 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.6172 8.2505 3 145 99.6172 8.2505 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.6334 7.9001 1 100 99.6334 7.9001 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.6347 7.8720 2 5 99.6347 7.8720 INE691A16JX9 UCO BK 15-Jun-15 99.6158 8.2808 1 5 99.6158 8.2808 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 99.5636 7.9992 1 50 99.5636 7.9992 INE667A16EZ5 SYNDICATE BK 18-Jun-15 99.5663 7.9495 1 50 99.5663 7.9495 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 99.5663 7.9495 1 25 99.5663 7.9495 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 99.5231 7.9501 1 95 99.5231 7.9501 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.4802 7.9461 2 55 99.4826 7.9097 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.4368 7.9512 2 257 99.4348 7.9796 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.4190 7.9002 1 100 99.4190 7.9002 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.4190 7.9002 1 100 99.4190 7.9002 INE077A16CH9 DENA BK 25-Jun-15 99.4190 7.9002 1 50 99.4190 7.9002 INE683A16FR6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jun-15 99.4117 8.0000 2 50 99.4117 8.0000 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.4735 8.0496 1 5 99.4735 8.0496 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.4313 8.3505 1 5 99.4313 8.3505 INE238A16XC4 AXIS BK 26-Jun-15 99.3771 8.1708 1 5 99.3771 8.1708 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.2387 8.0002 1 5 99.2387 8.0002 INE141A16UD4 OBC 6-Jul-15 99.1688 8.0508 2 1.8 99.1688 8.0508 INE141A16QN1 OBC 14-Jul-15 99.0733 7.9398 1 25 99.0733 7.9398 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.8091 8.3003 1 5 98.8091 8.3003 INE691A16KD9 UCO BK 24-Jul-15 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE008A16C11 IDBI BK 27-Jul-15 98.7202 8.4497 1 5 98.7202 8.4497 INE090A16Y06 ICICI BK 27-Jul-15 98.7620 8.1703 1 5 98.7620 8.1703 INE428A16PW5 ALLAHABAD BK 28-Jul-15 98.6581 8.2744 4 375 98.6568 8.2824 INE483A16JX1 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jul-15 98.6992 8.0175 4 350 98.6992 8.0175 INE608A16JE3 PUNJAB AND SIND BK 28-Jul-15 98.7024 7.9975 3 225 98.7024 7.9975 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 98.6126 8.2827 2 200 98.6126 8.2827 INE608A16JB9 PUNJAB AND SIND BK 31-Jul-15 98.6384 7.9975 2 50 98.6384 7.9975 INE095A16QK5 INDUSIND BK 3-Aug-15 98.5741 7.9997 1 250 98.5741 7.9997 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 98.5727 8.0077 6 250 98.5727 8.0077 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 98.5456 7.9220 5 175 98.5446 7.9274 INE705A16MA9 VIJAYA BK 7-Aug-15 98.4950 7.9674 2 125 98.4950 7.9674 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 98.4281 7.9851 8 400 98.4315 7.9675 INE608A16JF0 PUNJAB AND SIND BK 27-Aug-15 98.0621 8.0146 4 675 98.0661 7.9977 INE428A16PY1 ALLAHABAD BK 27-Aug-15 97.9975 8.2870 3 225 97.9974 8.2876 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 97.9962 7.9398 1 25 97.9962 7.9398 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 97.9022 7.9807 1 25 97.9022 7.9807 INE652A16JT9 STATE BK OF PATIALA 30-Dec-15 95.4353 8.1200 1 25 95.4353 8.1200 INE141A16SY4 OBC 17-Feb-16 94.3914 8.2151 2 25 94.3914 8.2151 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.4011 8.2000 1 25 94.4011 8.2000 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.3011 8.2000 1 50 94.3011 8.2000 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 94.2313 8.2150 1 25 94.2313 8.2150 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 94.0882 8.2200 1 50 94.0882 8.2200 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.0726 8.2431 2 40 94.0577 8.2651 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 94.0683 8.2200 2 150 94.0683 8.2200 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 94.1954 8.1200 1 50 94.1954 8.1200 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.1328 8.1250 1 50 94.1328 8.1250 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.1294 8.1300 1 25 94.1294 8.1300 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 94.1498 8.1000 1 50 94.1498 8.1000 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.0552 8.2100 1 50 94.0552 8.2100 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 93.9612 8.2599 2 15.5 93.9612 8.2599 INE562A16HM9 INDIAN BK 9-Mar-16 94.0934 8.1250 1 50 94.0934 8.1250 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 94.0763 8.1500 1 25 94.0763 8.1500 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 93.9627 8.2000 1 25 93.9627 8.2000 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.9178 8.2649 1 3 93.9178 8.2649 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 93.9420 8.2299 1 0.1 93.9420 8.2299 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 94.0505 8.1301 1 25 94.0505 8.1301 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 93.9145 8.2409 1 3.5 93.9145 8.2409 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.9984 8.1200 1 25 93.9984 8.1200 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 93.8939 8.1851 1 12.5 93.8939 8.1851 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 93.9579 8.1500 1 25 93.9579 8.1500 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 93.8276 8.1950 1 125 93.8276 8.1950 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 93.9185 8.1499 1 25 93.9185 8.1499 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 93.7879 8.1401 1 25 93.7879 8.1401 INE434A16LC4 ANDHRA BK 22-Mar-16 93.6960 8.2408 1 15 93.6960 8.2408 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 93.8218 8.1201 1 50 93.8218 8.1201 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.6564 8.2408 1 0.75 93.6564 8.2408 INE090A16Y63 ICICI BK 20-May-16 92.4580 8.3400 1 0.8 92.4580 8.3400 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com