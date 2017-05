Jun 1 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE434A16JS4 ANDHRA BK 2-Jun-15 99.9788 7.7396 1 25 99.9788 7.7396 INE649A16FG0 STATE BK OF HYDERABAD 3-Jun-15 99.9573 7.7961 1 75 99.9573 7.7961 INE476A16NZ2 CANARA BK 3-Jun-15 99.9563 7.9787 1 50 99.9563 7.9787 INE036D16GO6 THE KARUR VYSYA BK 3-Jun-15 99.9566 7.9239 1 50 99.9566 7.9239 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.9347 7.9500 4 150 99.9347 7.9500 INE160A16KQ7 PUNJAB NATIONAL BK 4-Jun-15 99.9347 7.9500 1 50 99.9347 7.9500 INE077A16CK3 DENA BK 4-Jun-15 99.9343 7.9988 1 25 99.9343 7.9988 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.9130 7.9469 4 375 99.9124 8.0005 INE095A16OC7 INDUSIND BK 5-Jun-15 99.9133 7.9152 2 150 99.9134 7.9091 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.9131 7.9329 3 125 99.9130 7.9457 INE112A16HQ4 CORPORATION BK 5-Jun-15 99.9133 7.9182 1 100 99.9133 7.9182 INE434A16KC6 ANDHRA BK 5-Jun-15 99.9135 7.9000 2 99 99.9135 7.9000 INE141A16SZ1 OBC 5-Jun-15 99.9128 7.9636 3 79 99.9124 8.0005 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.9108 8.1468 1 50 99.9108 8.1468 INE077A16CN7 DENA BK 5-Jun-15 99.9133 7.9182 1 50 99.9133 7.9182 INE237A16E95 KOTAK MAH BK 5-Jun-15 99.9133 7.9182 1 25 99.9133 7.9182 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.8477 7.9554 10 628 99.8468 8.0005 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.8044 7.9482 2 100 99.8044 7.9482 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.8051 7.9197 1 100 99.8051 7.9197 INE141A16SI7 OBC 10-Jun-15 99.8056 7.8994 1 25 99.8056 7.8994 INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.8007 8.0989 1 5 99.8007 8.0989 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.7595 7.9995 1 75 99.7595 7.9995 INE651A16GU5 STATE BK OF MYSORE 12-Jun-15 99.7615 7.9328 1 50 99.7615 7.9328 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.7652 7.8094 1 50 99.7652 7.8094 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.7619 7.9194 1 25 99.7619 7.9194 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.6834 8.2804 1 5 99.6834 8.2804 INE238A16ZN6 AXIS BK 16-Jun-15 99.6754 7.9243 1 100 99.6754 7.9243 INE141A16UB8 OBC 20-Jun-15 99.5871 7.9649 1 50 99.5871 7.9649 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.4989 7.9923 1 100 99.4989 7.9923 INE457A16GS1 BK OF MAHARASHTRA 25-Jun-15 99.4783 7.9758 1 70 99.4783 7.9758 INE238A16ZM8 AXIS BK 16-Jul-15 99.0094 8.2997 1 5 99.0094 8.2997 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 98.8522 8.1502 1 5 98.8522 8.1502 INE428A16PW5 ALLAHABAD BK 28-Jul-15 98.7098 8.3698 1 100 98.7098 8.3698 INE483A16JX1 CENTRAL BK OF INDIA 28-Jul-15 98.7890 7.8497 1 25 98.7890 7.8497 INE008A16C37 IDBI BK 28-Jul-15 98.7650 8.1502 1 5 98.7650 8.1502 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.6651 8.3700 2 100 98.6651 8.3700 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 98.7478 7.9802 1 25 98.7478 7.9802 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.7215 8.1500 2 10 98.6983 8.2998 INE683A16GB8 THE SOUTH INDIAN BK 31-Jul-15 98.7010 8.0063 6 400 98.7012 8.0050 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 98.6976 8.0275 1 100 98.6976 8.0275 INE434A16LJ9 ANDHRA BK 31-Jul-15 98.6976 8.0275 2 50 98.6976 8.0275 INE667A16FE7 SYNDICATE BK 3-Aug-15 98.6401 7.9874 2 300 98.6401 7.9874 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 98.6426 7.9725 1 100 98.6426 7.9725 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 98.6413 7.9803 1 25 98.6413 7.9803 INE528G16A26 YES BK 14-Aug-15 98.4138 7.9499 2 300 98.4138 7.9499 INE683A16FW6 THE SOUTH INDIAN BK 17-Aug-15 98.3615 8.0002 1 25 98.3615 8.0002 INE434A16IX6 ANDHRA BK 31-Aug-15 98.0756 7.8702 2 100 98.0756 7.8702 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.0103 7.7998 1 100 98.0103 7.7998 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 97.5108 7.8298 1 75 97.5108 7.8298 INE166A16MD8 ING VYSYA BK 1-Oct-15 97.3340 8.1946 1 25 97.3340 8.1946 INE166A16MB2 ING VYSYA BK 23-Nov-15 96.2683 8.0850 1 50 96.2683 8.0850 INE008A16XW9 IDBI BK 1-Dec-15 96.1298 8.0300 1 50 96.1298 8.0300 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 95.9415 8.0001 2 100 95.9415 8.0001 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 94.3208 8.1700 1 3 94.3208 8.1700 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.2546 8.1201 1 50 94.2546 8.1201 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.2480 8.1300 1 1.5 94.2480 8.1300 INE008A16ZQ6 IDBI BK 2-Mar-16 94.2483 8.1000 2 50 94.2483 8.1000 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.2487 8.0700 2 50 94.2487 8.0700 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 94.2291 8.0700 1 50 94.2291 8.0700 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.2560 8.0301 1 50 94.2560 8.0301 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.2756 8.0300 1 50 94.2756 8.0300 INE141A16TJ3 OBC 4-Mar-16 94.2521 8.0650 1 25 94.2521 8.0650 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 94.1906 8.0400 1 25 94.1906 8.0400 INE457A16GU7 BK OF MAHARASHTRA 7-Mar-16 94.1498 8.1000 1 25 94.1498 8.1000 INE238A16ZK2 AXIS BK 8-Mar-16 94.1294 8.1300 1 25 94.1294 8.1300 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 94.0925 8.1263 1 100 94.0925 8.1263 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.1310 8.0700 1 25 94.1310 8.0700 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.1310 8.0700 2 100 94.1310 8.0700 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 94.0428 8.1700 1 50 94.0428 8.1700 INE705A16LG8 VIJAYA BK 10-Mar-16 93.9965 8.2376 1 20 93.9965 8.2376 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.0527 8.0700 2 100 94.0527 8.0700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.0332 8.0700 1 50 94.0332 8.0700 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 93.9231 8.1999 1 50 93.9231 8.1999 INE434A16KY0 ANDHRA BK 15-Mar-16 94.0123 8.1000 1 25 94.0123 8.1000 INE476A16QB6 CANARA BK 18-Mar-16 93.9550 8.0701 1 75 93.9550 8.0701 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 93.9178 8.0400 1 25 93.9178 8.0400 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 93.8218 8.1201 1 50 93.8218 8.1201 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 