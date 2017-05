Jun 3 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE476A16OA3 CANARA BK 4-Jun-15 99.9808 7.0093 2 205 99.9808 7.0093 INE692A16DI1 UNION BK OF INDIA 4-Jun-15 99.9808 7.0093 2 125 99.9808 7.0093 INE141A16SJ5 OBC 4-Jun-15 99.9808 7.0093 1 100 99.9808 7.0093 INE434A16LF7 ANDHRA BK 4-Jun-15 99.9808 7.0093 1 70 99.9808 7.0093 INE008A16YZ0 IDBI BK 5-Jun-15 99.9616 7.0033 3 176 99.9617 6.9924 INE090A16Q63 ICICI BK 5-Jun-15 99.9600 7.3029 2 150 99.9600 7.3029 INE691A16JP5 UCO BK 5-Jun-15 99.9608 7.1477 3 100 99.9600 7.3029 INE428A16PP9 ALLAHABAD BK 5-Jun-15 99.9614 7.0472 1 75 99.9614 7.0472 INE028A16AU9 BK OF BARODA 5-Jun-15 99.9608 7.1568 1 50 99.9608 7.1568 INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.8916 7.9218 1 50 99.8916 7.9218 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.8974 7.4975 2 24 99.8974 7.4975 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE141A16TA2 OBC 12-Jun-15 99.8191 7.3498 2 100 99.8191 7.3498 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.8381 7.3987 1 25 99.8381 7.3987 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 99.7419 7.8709 1 150 99.7419 7.8709 INE112A16GM5 CORPORATION BK 15-Jun-15 99.7579 7.3812 2 125 99.7589 7.3512 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.7322 8.1675 1 100 99.7322 8.1675 INE036D16GG2 THE KARUR VYSYA BK 15-Jun-15 99.7385 7.9748 1 100 99.7385 7.9748 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.7589 7.3512 1 100 99.7589 7.3512 INE028A16AW5 BK OF BARODA 15-Jun-15 99.7775 7.3994 1 50 99.7775 7.3994 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 99.7540 7.5010 1 50 99.7540 7.5010 INE166A16LO7 ING VYSYA BK 15-Jun-15 99.7540 7.5010 1 25 99.7540 7.5010 INE168A16LA2 THE JAMMU AND KASHMIR BK18-Jun-15 99.6948 7.4493 1 25 99.6948 7.4493 INE112A16GN3 CORPORATION BK 19-Jun-15 99.6952 7.4395 1 50 99.6952 7.4395 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.6339 7.4510 1 25 99.6339 7.4510 INE476A16PV6 CANARA BK 25-Jun-15 99.5738 7.4395 1 50 99.5738 7.4395 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.5738 7.4395 1 50 99.5738 7.4395 INE434A16IK3 ANDHRA BK 3-Jul-15 99.3711 7.7000 1 50 99.3711 7.7000 INE238A16ZL0 AXIS BK 3-Jul-15 99.3488 8.2499 1 5 99.3488 8.2499 INE608A16IU1 PUNJAB AND SIND BK 6-Jul-15 99.2862 8.2003 1 5 99.2862 8.2003 INE608A16IY3 PUNJAB AND SIND BK 14-Jul-15 99.1281 7.8303 1 5 99.1281 7.8303 INE692A16EJ7 UNION BK OF INDIA 24-Jul-15 98.8744 8.3101 2 10 98.8691 8.3500 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 98.8540 8.2968 1 5 98.8540 8.2968 INE434A16LL5 ANDHRA BK 30-Jul-15 98.7765 7.9319 2 25 98.7768 7.9298 INE705A16LS3 VIJAYA BK 30-Jul-15 98.7718 8.1050 3 20 98.7875 7.9999 INE428A16PV7 ALLAHABAD BK 30-Jul-15 98.7351 8.3501 1 5 98.7351 8.3501 INE428A16PS3 ALLAHABAD BK 31-Jul-15 98.7269 8.1151 4 250 98.7269 8.1151 INE434A16LJ9 ANDHRA BK 31-Jul-15 98.7405 8.0273 2 250 98.7405 8.0273 INE090A16Y48 ICICI BK 31-Jul-15 98.7631 8.0197 1 10 98.7631 8.0197 INE692A16EK5 UNION BK OF INDIA 31-Jul-15 98.7341 8.2101 1 5 98.7341 8.2101 INE428A16QB7 ALLAHABAD BK 3-Aug-15 98.6619 8.1153 4 250 98.6619 8.1153 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 98.6957 7.9076 1 150 98.6957 7.9076 INE667A16FD9 SYNDICATE BK 5-Aug-15 98.6267 8.0672 1 200 98.6267 8.0672 INE428A16QD3 ALLAHABAD BK 5-Aug-15 98.6183 8.1172 2 100 98.6183 8.1172 INE705A16MA9 VIJAYA BK 7-Aug-15 98.6114 7.9074 4 357.5 98.6114 7.9073 INE036D16GU3 THE KARUR VYSYA BK 10-Aug-15 98.5518 7.8877 2 100 98.5518 7.8877 INE667A16FH0 SYNDICATE BK 10-Aug-15 98.5482 7.9076 4 50 98.5482 7.9076 INE528G16A34 YES BK 17-Aug-15 98.4007 7.9098 1 185 98.4007 7.9098 INE238A16ZY3 AXIS BK 17-Aug-15 98.4126 7.8500 1 25 98.4126 7.8500 INE976G16AL5 RBL BK 31-Aug-15 98.0351 8.2198 1 25 98.0351 8.2198 INE428A16PZ8 ALLAHABAD BK 1-Sep-15 98.0377 8.1175 1 200 98.0377 8.1175 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 98.0881 7.8182 3 125 98.0948 7.7902 INE084A16BF1 BK OF INDIA 4-Sep-15 98.0415 7.8401 2 75 98.0415 7.8401 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 98.0203 7.7598 1 50 98.0203 7.7598 INE112A16HA8 CORPORATION BK 11-Sep-15 97.8972 7.8401 2 100 97.8972 7.8401 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 97.8054 7.8000 1 100 97.8054 7.8000 INE651A16GV3 STATE BK OF MYSORE 16-Sep-15 97.8368 7.7599 2 50 97.8368 7.7599 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 96.0378 8.0099 1 25 96.0378 8.0099 INE238A16YO7 AXIS BK 19-Jan-16 95.1209 8.1400 7 225 95.1438 8.0999 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.4527 8.1200 1 50 94.4527 8.1200 INE141A16TI5 OBC 25-Feb-16 94.3736 8.1501 1 6 94.3736 8.1501 INE476A16PR4 CANARA BK 26-Feb-16 94.3734 8.1200 1 50 94.3734 8.1200 INE652A16KA7 STATE BK OF PATIALA 29-Feb-16 94.3933 8.0000 1 75 94.3933 8.0000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.3296 8.0666 2 75 94.3207 8.0800 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.2876 8.1300 1 20 94.2876 8.1300 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.2346 8.1501 1 25 94.2346 8.1501 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.3085 8.0101 3 125 94.3085 8.0101 INE457A16GV5 BK OF MAHARASHTRA 4-Mar-16 94.2282 8.1300 1 100 94.2282 8.1300 INE434A16KM5 ANDHRA BK 4-Mar-16 94.2148 8.1500 1 50 94.2148 8.1500 INE084A16BH7 BK OF INDIA 4-Mar-16 94.3018 8.0201 1 50 94.3018 8.0201 INE434A16KV6 ANDHRA BK 9-Mar-16 94.1158 8.1500 1 50 94.1158 8.1500 INE476A16QC4 CANARA BK 9-Mar-16 94.1770 8.0600 1 25 94.1770 8.0600 INE457A16GQ5 BK OF MAHARASHTRA 9-Mar-16 94.1600 8.0850 1 4 94.1600 8.0850 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 94.1974 8.0301 1 100 94.1974 8.0301 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 94.1392 8.0867 2 75 94.1506 8.0700 INE562A16HO5 INDIAN BK 10-Mar-16 94.1779 8.0300 1 50 94.1779 8.0300 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 94.1362 8.1200 1 25 94.1362 8.1200 INE090A16X15 ICICI BK 11-Mar-16 94.1105 8.1000 1 100 94.1105 8.1000 INE008A16A21 IDBI BK 11-Mar-16 94.0968 8.1200 2 100 94.0968 8.1200 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.1165 8.1200 1 50 94.1165 8.1200 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.1584 8.0300 1 50 94.1584 8.0300 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.1643 8.0500 2 25 94.1643 8.0500 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.0763 8.1500 1 25 94.0763 8.1500 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.0792 8.0600 2 75 94.0792 8.0600 INE008A16A13 IDBI BK 14-Mar-16 94.0377 8.1201 1 25 94.0377 8.1201 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.1068 8.0201 1 25 94.1068 8.0201 INE434A16KZ7 ANDHRA BK 17-Mar-16 93.9927 8.1000 1 0.1 93.9927 8.1000 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 93.9638 8.0300 1 100 93.9638 8.0300 INE090A16X64 ICICI BK 22-Mar-16 93.8948 8.1000 2 50 93.8948 8.1000 INE434A16LB6 ANDHRA BK 24-Mar-16 93.8201 8.1500 3 100 93.8201 8.1500 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 92.3959 8.2525 2 50 92.4236 8.2200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com