Jun 5 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE028A16AS3 BK OF BARODA 8-Jun-15 99.9384 7.4983 3 300 99.9361 7.7795 INE237A16F29 KOTAK MAH BK 8-Jun-15 99.9384 7.4993 2 250 99.9384 7.4993 INE008A16ZE2 IDBI BK 8-Jun-15 99.9403 7.2618 2 80 99.9396 7.3531 INE976G16AY8 RBL BK 8-Jun-15 99.9392 7.4018 1 50 99.9392 7.4018 INE084A16BB0 BK OF INDIA 9-Jun-15 99.9179 7.4978 1 10 99.9179 7.4978 INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.8980 7.4536 1 200 99.8980 7.4536 INE562A16GS8 INDIAN BK 10-Jun-15 99.8925 7.8559 1 175 99.8925 7.8559 INE692A16DU6 UNION BK OF INDIA 10-Jun-15 99.8993 7.3597 3 150 99.8987 7.4024 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.8785 7.4002 1 25 99.8785 7.4002 INE095A16QH1 INDUSIND BK 12-Jun-15 99.8568 7.4758 4 254 99.8602 7.2998 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.8567 7.4815 2 100 99.8564 7.4985 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.7954 7.4831 3 204 99.7949 7.5015 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.7970 7.4234 3 52 99.7949 7.5015 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.8420 8.2516 1 5 99.8420 8.2516 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.8573 7.4514 1 5 99.8573 7.4514 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.6519 7.5000 1 5 99.6519 7.5000 INE683A16FR6 THE SOUTH INDIAN BK 25-Jun-15 99.5934 7.4507 2 25 99.5934 7.4507 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.5962 7.3992 1 25 99.5962 7.3992 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 99.5761 7.3992 1 50 99.5761 7.3992 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.6217 7.7002 1 5 99.6217 7.7002 INE608A16JE3 PUNJAB AND SIND BK 28-Jul-15 98.8858 7.7597 1 20 98.8858 7.7597 INE008A16C52 IDBI BK 31-Jul-15 98.8162 8.2503 1 5 98.8162 8.2503 INE683A16GB8 THE SOUTH INDIAN BK 31-Jul-15 98.8162 8.2503 1 5 98.8162 8.2503 INE428A16QB7 ALLAHABAD BK 3-Aug-15 98.7139 8.0600 1 150 98.7139 8.0600 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 98.7501 8.2498 1 5 98.7501 8.2498 INE008A16C29 IDBI BK 3-Aug-15 98.7501 8.2498 1 5 98.7501 8.2498 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 98.7501 8.2498 1 5 98.7501 8.2498 INE483A16JY9 CENTRAL BK OF INDIA 4-Aug-15 98.7164 7.9104 4 1100 98.7280 7.8377 INE434A16LN1 ANDHRA BK 4-Aug-15 98.7136 7.9276 3 600 98.7136 7.9276 INE683A16GA0 THE SOUTH INDIAN BK 4-Aug-15 98.6936 8.0525 4 400 98.6880 8.0874 INE667A16FF4 SYNDICATE BK 4-Aug-15 98.7048 7.9825 4 300 98.7040 7.9875 INE608A16IX5 PUNJAB AND SIND BK 5-Aug-15 98.6990 7.8873 2 275 98.6990 7.8873 INE705A16MB7 VIJAYA BK 10-Aug-15 98.6009 7.8472 3 700 98.6009 7.8472 INE705A16ME1 VIJAYA BK 14-Aug-15 98.5137 7.8669 7 210 98.5136 7.8675 INE238A16XQ4 AXIS BK 22-Sep-15 97.7152 7.8298 1 50 97.7152 7.8298 INE141A16RP4 OBC 28-Sep-15 97.5902 7.8374 2 50 97.5902 7.8374 INE090A16T94 ICICI BK 26-Oct-15 96.9573 8.0101 1 25 96.9573 8.0101 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 96.9131 8.0181 3 125 96.9123 8.0201 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 96.8711 8.0200 1 25 96.8711 8.0200 INE166A16MC0 ING VYSYA BK 30-Oct-15 96.8220 8.1500 1 25 96.8220 8.1500 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 96.1065 7.9500 1 50 96.1065 7.9500 INE691A16JI0 UCO BK 15-Dec-15 95.9415 8.0001 2 100 95.9415 8.0001 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.6360 8.0499 1 100 94.6360 8.0499 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.5965 8.0500 1 50 94.5965 8.0500 INE095A16QD0 INDUSIND BK 26-Feb-16 94.4854 8.1000 1 25 94.4854 8.1000 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.3977 8.0229 2 13.1 94.3981 8.0223 INE457A16GP7 BK OF MAHARASHTRA 3-Mar-16 94.3241 8.0749 1 4 94.3241 8.0749 INE608A16ID7 PUNJAB AND SIND BK 9-Mar-16 94.2602 7.9950 1 30 94.2602 7.9950 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.2213 7.9950 2 35 94.2213 7.9950 INE141A16TQ8 OBC 11-Mar-16 94.2111 8.0099 1 25 94.2111 8.0099 INE112A16HR2 CORPORATION BK 14-Mar-16 94.1630 7.9950 1 25 94.1630 7.9950 INE141A16TR6 OBC 14-Mar-16 94.1527 8.0099 1 25 94.1527 8.0099 INE090A16X23 ICICI BK 14-Mar-16 94.1252 8.0500 1 25 94.1252 8.0500 INE090A16X49 ICICI BK 15-Mar-16 94.1056 8.0501 1 75 94.1056 8.0501 INE008A16A47 IDBI BK 17-Mar-16 94.0423 8.0850 1 30 94.0423 8.0850 INE705A16MC5 VIJAYA BK 1-Jun-16 92.4239 8.2650 2 50 92.4070 8.2850 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 92.4449 8.1950 1 25 92.4449 8.1950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com