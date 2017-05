Jun 8 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE608A16IE5 PUNJAB AND SIND BK 10-Jun-15 99.9594 7.4168 3 340 99.9592 7.4490 INE683A16FQ8 THE SOUTH INDIAN BK 10-Jun-15 99.9593 7.4358 2 145 99.9592 7.4490 INE434A16HR0 ANDHRA BK 10-Jun-15 99.9597 7.3650 2 100 99.9597 7.3577 INE705A16LA1 VIJAYA BK 10-Jun-15 99.9595 7.3942 1 75 99.9595 7.3942 INE651A16GO8 STATE BK OF MYSORE 10-Jun-15 99.9597 7.3577 1 50 99.9597 7.3577 INE008A16XT5 IDBI BK 11-Jun-15 99.9388 7.4506 1 5 99.9388 7.4506 INE112A16HI1 CORPORATION BK 12-Jun-15 99.9148 7.7811 1 50 99.9148 7.7811 INE457A16EZ1 BK OF MAHARASHTRA 12-Jun-15 99.9184 7.4521 1 25 99.9184 7.4521 INE476A16PD4 CANARA BK 12-Jun-15 99.9384 7.4993 1 5 99.9384 7.4993 INE077A16CA4 DENA BK 15-Jun-15 99.8801 7.3027 1 5 99.8801 7.3027 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.8769 7.4978 1 5 99.8769 7.4978 INE683A16FH7 THE SOUTH INDIAN BK 15-Jun-15 99.8769 7.4978 1 5 99.8769 7.4978 INE652A16JL6 STATE BK OF PATIALA 18-Jun-15 99.7977 7.3989 1 25 99.7977 7.3989 INE705A16LL8 VIJAYA BK 18-Jun-15 99.8154 7.5004 1 5 99.8154 7.5004 INE008A16ZM5 IDBI BK 19-Jun-15 99.7685 7.6994 1 5 99.7685 7.6994 INE608A16IH8 PUNJAB AND SIND BK 22-Jun-15 99.7151 7.4490 1 145 99.7151 7.4490 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.6538 7.4589 2 295 99.6538 7.4589 INE112A16HS0 CORPORATION BK 25-Jun-15 99.6520 7.4989 2 30 99.6538 7.4589 INE084A16BK1 BK OF INDIA 25-Jun-15 99.6767 7.3992 1 5 99.6767 7.3992 INE608A16IJ4 PUNJAB AND SIND BK 25-Jun-15 99.6767 7.3992 1 5 99.6767 7.3992 INE705A16LQ7 VIJAYA BK 25-Jun-15 99.6767 7.3992 1 5 99.6767 7.3992 INE648A16GU1 SBBJ 26-Jun-15 99.6339 7.4510 1 125 99.6339 7.4510 INE095A16QG3 INDUSIND BK 2-Jul-15 99.4904 7.7899 2 200 99.4904 7.7899 INE095A16QG3 INDUSIND BK 2-Jul-15 99.5115 7.7903 1 50 99.5115 7.7903 INE692A16EH1 UNION BK OF INDIA 20-Jul-15 99.1251 7.6704 1 75 99.1251 7.6704 INE705A16LW5 VIJAYA BK 24-Jul-15 99.0327 7.7503 1 5 99.0327 7.7503 INE608A16JE3 PUNJAB AND SIND BK 28-Jul-15 98.9112 8.1997 1 5 98.9112 8.1997 INE237A16F45 KOTAK MAH BK 3-Aug-15 98.8197 7.7849 1 100 98.8197 7.7849 INE692A16EL3 UNION BK OF INDIA 3-Aug-15 98.7883 8.1399 1 5 98.7883 8.1399 INE434A16LM3 ANDHRA BK 3-Aug-15 98.7809 8.1902 1 5 98.7809 8.1902 INE667A16FE7 SYNDICATE BK 3-Aug-15 98.8015 8.0502 1 5 98.8015 8.0502 INE667A16FD9 SYNDICATE BK 5-Aug-15 98.7737 7.9501 1 5 98.7737 7.9501 INE667A16FG2 SYNDICATE BK 7-Aug-15 98.7093 7.9544 8 750 98.7060 7.9750 INE483A16JZ6 CENTRAL BK OF INDIA 7-Aug-15 98.7168 7.9076 2 500 98.7168 7.9076 INE095A16QL3 INDUSIND BK 7-Aug-15 98.7228 7.8702 1 500 98.7228 7.8702 INE036D16GV1 THE KARUR VYSYA BK 7-Aug-15 98.7152 7.9176 2 300 98.7152 7.9176 INE112A16HV4 CORPORATION BK 7-Aug-15 98.7326 7.8090 4 200 98.7296 7.8277 INE428A16QE1 ALLAHABAD BK 7-Aug-15 98.7152 7.9176 2 150 98.7152 7.9176 INE692A16EN9 UNION BK OF INDIA 10-Aug-15 98.6750 7.7797 1 100 98.6750 7.7797 INE112A16HW2 CORPORATION BK 21-Aug-15 98.4452 7.7901 2 100 98.4452 7.7901 INE112A16GV6 CORPORATION BK 3-Sep-15 98.1794 7.7798 3 100 98.1794 7.7798 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.1588 7.7800 4 350 98.1588 7.7800 INE238A16XY8 AXIS BK 28-Oct-15 96.9789 8.0074 1 50 96.9789 8.0074 INE238A16XZ5 AXIS BK 30-Oct-15 96.9376 8.0076 1 25 96.9376 8.0076 INE112A16HG5 CORPORATION BK 8-Dec-15 96.1623 7.9599 1 25 96.1623 7.9599 INE562A16HN7 INDIAN BK 7-Mar-16 94.3556 7.9980 4 125 94.3609 7.9900 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.2830 7.9900 1 25 94.2830 7.9900 INE705A16LH6 VIJAYA BK 11-Mar-16 94.2426 8.0499 1 25 94.2426 8.0499 INE434A16KX2 ANDHRA BK 11-Mar-16 94.2156 8.0900 1 6 94.2156 8.0900 INE562A16HP2 INDIAN BK 14-Mar-16 94.2373 8.0000 1 50 94.2373 8.0000 INE608A16II6 PUNJAB AND SIND BK 14-Mar-16 94.1566 8.0900 1 9 94.1566 8.0900 INE562A16HS6 INDIAN BK 15-Mar-16 94.2179 7.9999 1 50 94.2179 7.9999 INE608A16IN6 PUNJAB AND SIND BK 18-Mar-16 94.0781 8.0900 1 25 94.0781 8.0900 INE562A16HT4 INDIAN BK 21-Mar-16 94.0749 8.0100 2 50 94.0749 8.0100 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 94.0081 8.0500 1 50 94.0081 8.0500 INE238A16ZR7 AXIS BK 18-Apr-16 93.3383 8.2700 1 0.1 93.3383 8.2700 INE237A16G02 KOTAK MAH BK 6-Jun-16 92.4833 8.1500 1 50 92.4833 8.1500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com