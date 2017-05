Jun 9 Following are the details of deals in Indian Certificates of Deposit reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE667A16EX0 SYNDICATE BK 10-Jun-15 99.9798 7.3745 1 75 99.9798 7.3745 INE705A16KZ0 VIJAYA BK 11-Jun-15 99.9596 7.3760 6 109 99.9596 7.3760 INE084A16BG9 BK OF INDIA 15-Jun-15 99.8788 7.3819 2 190 99.8788 7.3819 INE667A16FB3 SYNDICATE BK 15-Jun-15 99.8785 7.4002 1 100 99.8785 7.4002 INE008A16ZD4 IDBI BK 15-Jun-15 99.9001 7.3000 1 5 99.9001 7.3000 INE141A16SH9 OBC 15-Jun-15 99.8994 7.3512 1 5 99.8994 7.3512 INE608A16IF2 PUNJAB AND SIND BK 15-Jun-15 99.8974 7.4975 1 5 99.8974 7.4975 INE434A16LE0 ANDHRA BK 16-Jun-15 99.8769 7.4978 1 5 99.8769 7.4978 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.6948 7.4493 1 50 99.6948 7.4493 INE608A16IP1 PUNJAB AND SIND BK 24-Jun-15 99.7132 7.4988 1 5 99.7132 7.4988 INE141A16TK1 OBC 25-Jun-15 99.6968 7.4003 1 5 99.6968 7.4003 INE008A16A70 IDBI BK 26-Jun-15 99.6723 7.5002 1 5 99.6723 7.5002 INE976G16AW2 RBL BK 26-Jun-15 99.6745 7.4497 1 5 99.6745 7.4497 INE608A16IR7 PUNJAB AND SIND BK 29-Jun-15 99.5896 7.5207 1 25 99.5896 7.5207 INE434A16LG5 ANDHRA BK 2-Jul-15 99.5184 7.6798 2 200 99.5184 7.6798 INE008A16B46 IDBI BK 2-Jul-15 99.5392 7.6805 2 200 99.5392 7.6805 INE705A16LR5 VIJAYA BK 2-Jul-15 99.5362 7.7307 1 50 99.5362 7.7307 INE008A16B79 IDBI BK 3-Jul-15 99.4969 7.6903 4 250 99.4976 7.6792 INE608A16IW7 PUNJAB AND SIND BK 7-Jul-15 99.4143 7.6800 3 250 99.4143 7.6800 INE428A16PU9 ALLAHABAD BK 23-Jul-15 99.0756 7.7399 1 5 99.0756 7.7399 INE683A16GB8 THE SOUTH INDIAN BK 31-Jul-15 98.9010 7.7999 2 50 98.9010 7.7999 INE434A16LJ9 ANDHRA BK 31-Jul-15 98.9079 7.7503 1 5 98.9079 7.7503 INE705A16LY1 VIJAYA BK 3-Aug-15 98.8346 7.9701 1 25 98.8346 7.9701 INE691A16KE7 UCO BK 3-Aug-15 98.8303 7.9999 1 5 98.8303 7.9999 INE008A16B20 IDBI BK 4-Aug-15 98.7800 8.0500 1 5 98.7800 8.0500 INE649A16FL0 STATE BK OF HYDERABAD 5-Aug-15 98.8061 7.7373 6 825 98.8065 7.7349 INE683A16GC6 THE SOUTH INDIAN BK 7-Aug-15 98.7320 7.9452 2 200 98.7320 7.9452 INE667A16FG2 SYNDICATE BK 7-Aug-15 98.7277 7.9724 1 100 98.7277 7.9724 INE095A16QL3 INDUSIND BK 7-Aug-15 98.7137 8.2003 1 25 98.7137 8.2003 INE705A16MA9 VIJAYA BK 7-Aug-15 98.7494 7.9698 1 25 98.7494 7.9698 INE483A16JZ6 CENTRAL BK OF INDIA 7-Aug-15 98.7509 7.9601 1 10 98.7509 7.9601 INE237A16ZR9 KOTAK MAH BK 7-Aug-15 98.7525 7.9498 1 5 98.7525 7.9498 INE077A16CU2 DENA BK 10-Aug-15 98.6978 7.7673 2 100 98.6978 7.7673 INE036D16GU3 THE KARUR VYSYA BK 10-Aug-15 98.6481 8.2001 1 25 98.6481 8.2001 INE112A16HZ5 CORPORATION BK 4-Sep-15 98.1845 7.7576 2 25 98.1845 7.7576 INE649A16FF2 STATE BK OF HYDERABAD 7-Sep-15 98.1280 7.7368 6 375 98.1284 7.7351 INE008A16YA3 IDBI BK 7-Dec-15 96.1888 7.9901 1 25 96.1888 7.9901 INE112A16HH3 CORPORATION BK 11-Dec-15 96.1173 7.9699 1 25 96.1173 7.9699 INE476A16PJ1 CANARA BK 15-Dec-15 96.0319 7.9799 2 100 96.0319 7.9799 INE476A16PP8 CANARA BK 17-Feb-16 94.7144 8.0510 5 8.25 94.7144 8.0510 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.6233 8.0701 1 50 94.6233 8.0701 INE476A16PQ6 CANARA BK 22-Feb-16 94.6149 8.0521 2 30 94.6149 8.0521 INE476A16PX2 CANARA BK 1-Mar-16 94.4683 8.0350 2 3.8 94.4683 8.0350 INE434A16KL7 ANDHRA BK 1-Mar-16 94.4439 8.0725 1 2 94.4439 8.0725 INE705A16KX5 VIJAYA BK 3-Mar-16 94.3994 8.0803 2 8.5 94.3897 8.0951 INE476A16PW4 CANARA BK 4-Mar-16 94.4094 8.0350 1 50 94.4094 8.0350 INE160A16KY1 PUNJAB NATIONAL BK 4-Mar-16 94.4405 7.9876 2 50 94.4422 7.9850 INE476A16PU8 CANARA BK 10-Mar-16 94.2940 8.0317 2 75 94.2951 8.0301 INE457A16GR3 BK OF MAHARASHTRA 10-Mar-16 94.2684 8.0699 1 75 94.2684 8.0699 INE434A16KW4 ANDHRA BK 10-Mar-16 94.2817 8.0501 1 25 94.2817 8.0501 INE112A16HO9 CORPORATION BK 11-Mar-16 94.2890 8.0100 1 50 94.2890 8.0100 INE457A16GO0 BK OF MAHARASHTRA 11-Mar-16 94.2487 8.0700 1 25 94.2487 8.0700 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.2159 8.0316 3 151 94.2170 8.0299 INE476A16QF7 CANARA BK 14-Mar-16 94.2365 8.0300 1 25 94.2365 8.0300 INE084A16BI5 BK OF INDIA 18-Mar-16 94.1698 7.9851 2 50 94.1698 7.9851 INE476A16QG5 CANARA BK 23-Mar-16 94.0276 8.0500 2 75 94.0276 8.0500 INE705A16MD3 VIJAYA BK 3-Jun-16 92.5217 8.1950 1 25 92.5217 8.1950 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CD shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CD Focus Page : For Primary Market CD Deals : FIMMDA Reporting Platform CD Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CD Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com